Пятьдесят лет священнослужения отца Павла Адельгейма — это годы скорбей, потерь и лишений. Но и радости. “В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир” (Ин 16:33) — сказал Господь и заповедовал радоваться: “и радость ваша будет совершенна” (Ин 15:11). Та радость, которая возможна только в спасительном предстоянии перед Богом, — Истины, Правды и Церкви Его ради, ибо сказано: “иго Мое благо и бремя Мое легко” (Мф 11:30).
Христос для мира непобедим и ему неподвластен, каким бы страшным и нелепым этот мир ни казался, — в этом, пожалуй, главный вывод по прочтении книги отца Павла “Своими глазами”. 35 лет пролежала она под спудом, почти забытой, как свидетельство о том, что, кажется, и быльем поросло, но вот, неожиданно для самого автора попросилась на свет...
Иерей Павел Адельгейм - Своими глазами
Крестовоздвиженское малое православное братство
Москва 2010
ISBN 5-7246-0405-1
Иерей Павел Адельгейм - Своими глазами - Содержание
ВИКТОР ЯКОВЛЕВ. Своими глазами, сердцем, душою, разумением...
ОТ АВТОРА: “Спустя 35 лет”
СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Предисловие
Часть I. Волчья повадка (Идеология)
Глава первая. Без вины виноватые
Глава вторая. Диалектика
Глава третья. Война и мир
Часть II. Хитрость змиева (Органы)
Глава четвертая. Иманус
Глава пятая. Охраняемая законом
Глава шестая. Актив
Глава седьмая. Ферганский кризис
Часть III. В пещи Вавилонской (Люди)
Глава восьмая. Се человек
Глава девятая. Просветители
Глава десятая. Властью святительской
Заключение в пяти тезисах
Послесловие
ОТЧЁТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД
СТИХОТВОРЕНИЯ
