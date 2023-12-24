К науке о природе человека не следует подходить с излишней самонадеянностью и гордыней. Напротив, тех, кто ею занимается, отличает известная скромность. Понимание природы человека — это задача исполинского масштаба, ее решение было целью нашей культуры с незапамятных времен. Эта наука не из тех, которыми следует заниматься лишь ограниченному числу специалистов. Ее истинной целью должно быть познание природы человека каждым человеческим существом. Однако этот тезис болезненно воспринимается некоторыми учеными, полагающими, что их исследования должны быть исключительным достоянием узкого круга кспертов.Из-за обособленного образа жизни, который мы ведем, мало кто из нас хорошо знаком с природой человека. В прошлом люди не имели возможности жить так разобщенно, как мы сейчас. С самого раннего детства наши связи с человечеством весьма скудны. Семья изолирует нас от остального общества. Весь образ нашей жизни препятствует близким контактам с другими людьми, а контакты необходимы для развития науки и искусства понимать природу человека. Из недостаточности контактов с другими людьми рождается отчуждение от них.

Наше поведение в отношении окружающих зачастую ошибочно, а наши суждения о них нередко ложны. Мы часто повторяем известный трюизм: люди проходят мимо друг друга, а говоря друг с другом, говорят в пустоту. Они обращаются друг с другом как с чужаками — причем не только в обществе в целом, но и в очень узком кругу собственной семьи. Большинство родителей время от времени жалуется, что не может понять своих детей, и в то же время большинство детей заявляет, что родители их не понимают. Все наше отношение к другому человеку зависит от того, насколько мы его понимаем, и значит, такое понимание является основой любых отношений в обществе. Взаимоотношения между людьми стали бы более гармоничными, если бы человек лучше знал свою природу. В таком случае наши социальные взаимоотношения улучшились бы, так как всем известно: большую часть трудностей и разногласий между людьми порождает недостаток взаимопонимания, а неумение как следует понять друг друга может привести к тому, что мы неправильно интерпретируем внешние проявления отношений окружающих нас людей или обманываемся на их счет.

Теперь нам предстоит объяснить, почему мы пытаемся подойти к проблеме природы человека с точки зрения медицинской науки, имея целью заложить основы точного научного знания в этой обширной и посему не поддающейся точному исследованию области. Также мы рассмотрим предпосылки к созданию подобной науки о природе человека и определим, какие проблемы она должна разрешить и каких результатов от нее можно ожидать.

Прежде всего следует заметить, что психиатрия — это область деятельности, требующая огромных познаний человеческой природы. Психиатр должен как можно быстрее и точнее проникнуть в душу больного. В этой области медицины практикующий врач может ставить диагноз, назначать и проводить лечение только тогда, когда он с уверенностью понимает, что происходит во внутреннем мире пациента. Скользить по поверхности нельзя. Ошибки в диагностике быстро становятся очевидными, в то время как правильное понимание природы душевного расстройства ведет к его успешному излечению. Другими словами, наше знание природы человека проходит здесь суровую проверку. В повседневной жизни наши ошибки в суждениях о других людях не обязательно влекут за собой драматические последствия, так как эти последствия могут дать о себе знать через такое длительное время после совершения ошибки, что причинноследственная связь между ними не очевидна. Часто мы бываем потрясены, когда ужасные несчастья постигают нас много лет спустя после того, как мы неправильно оценили другого человека. Эти печальные события доказывают нам, что каждый обязан овладеть действенными познаниями о природе человека.

Адлер Альфред - Наука о характерах: понять природу человека

Пер. с англ. Е.А. Цыпина. — 5-е изд. — М.: Академиче ский проект, 2020. — 243 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2684-1

Адлер Альфред - Наука о характерах: понять природу человека - Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1. Основы развития характера

1. Что такое психика? 1.1. Понятие сознания 1.2. Функция психики 1.3. Наша цель и целеустремленность

2. Психическая деятельность в социальном аспекте 2.1. Абсолютная истина 2.2. Необходимость общественной жизни 2.3. Уверенность и адаптация 2.4. Социальное чувство

3. Ребенок и общество 3.1. Младенчество 3.2. Влияние препятствий 3.3. Индивидуум как общественное существо

4. Мир, в котором мы живем 4.1. Наш внутренний космос 4.2. Как мы видим мир

5. Грани нереального 5.1. Фантазия 5.2. Сновидения: общие соображения 5.3. Эмпатия и отождествление 5.4. Влияние, внушение и гипноз

6. Комплекс неполноценности 6.1. Раннее детство 6.2. Компенсация: борьба за самоутверждение и превосходство 6.3. График жизни и картина вселенной

7. Психологические характеристики 7.1. Подготовка к жизни 7.2. Внимание и рассеянность 7.3. Преступная халатность и забывчивость 7.4. Бессознательное 7.5. Сновидения 7.6. Интеллект

8. Мужское и женское начало 8.1. Мужчины, женщины и разделение труда 8.2. Мужское главенство 8.3. Мнимая неполноценность женщин 8.4. Отказ от женской роли 8.5. Конфликт между полами 8.6. Что мы можем сделать?

9. Созвездие семьи

Часть 2. Наука о характере

10. Общие соображения 10.1. Как мы становимся тем, что мы есть? 10.2. Социальное чувство. Общинный дух и развитие характера 10.3. Как развивается характер 10.4. Старая школа психологии 10.5. Темперамент и внутренняя секреция 10.6. Подводя итоги

11. Агрессивные черты характера 11.1. Тщеславие и честолюбие 11.2. Игра в бога 11.3. Ревность 11.4. Зависть 11.5. Жадность 11.6. Ненависть

12. Неагрессивные черты характера 12.1. Замкнутость 12.2. Беспокойство 12.3. Робость 12.4. Синдром обходного маневра 12.5. Невоспитанность

13. Другие проявления характера 13.1. Настроение и темперамент 13.2. Манера говорить 13.3. Школярское поведение 13.4. Педантизм и предрассудки 13.5. Покорность 13.6. Властолюбие 13.7. Невезение 13.8. Религиозность

14. Чувства и эмоции 14.1. Разъединяющие чувства 14.2. Объединяющие чувства

15. Общие замечания по воспитанию и обучению детей

Заключение

Словарь важнейших терминов

Избранная библиография