Адлер, Мортимер - Как читать книги - Руководство по чтению великих произведений

Адлер - Как читать книги
Эта книга для читателей, которые не умеют читать. Знаю, звучит не очень вежливо, но я совсем не намеревался вас обидеть. Мое утверждение может показаться вам в чем- то даже противоречивым, хотя никакого противоречия здесь нет. Такое впечатление может сложиться из-за множества смыслов и интерпретаций слова «чтение».
Тот, кто прочел эти строки, безусловно, умеет читать в определенном понимании этого слова. Вы, наверное, уже догадались, что я имею в виду. Книга адресована тем, кто умеет читать только в одном из значений слова «чтение». Существует множество видов чтения и уровней способности к нему. Поэтому, если мы скажем, что книга предназначена для читателей, которые хотят читать лучше или по-новому, то противоречия в этом не будет.
Кому же адресована эта книга? Приведу в качестве примера две крайности. Некоторые из нас абсолютно не умеют читать: совсем маленькие дети, умственно неполноценные люди и прочие невинные существа. Но есть те, кто виртуозно овладел искусством чтения, — они умеют читать всеми возможными способами. Для большинства авторов это самые желанные читатели. Но в нашей книге речь идет об искусстве чтения и о том, как научиться читать лучше, и потому она вряд ли заинтересует тех, кто уже стал специалистом.
Между двумя упомянутыми полюсами мы обнаружим обычных среднестатистических читателей — нас с вами, — людей, знакомых с алфавитом. Мы уже стали на путь грамотности. Многие из нас понимают, что не являются специалистами в области чтения. Узнать об этом можно по-разному, но сильнее всего мы ощущаем свое неумение, когда становится почти физически тяжело читать что-либо, когда кто-то другой прочел тот же текст и дал нам понять, как много мы в нем упустили или неверно поняли.
Если у вас не было подобного опыта, если вы никогда не ощущали трудностей при чтении или разочарования из-за того, что результат оказывался несоразмерен затраченным усилиям, то я просто не знаю, как вас заинтересовать. Однако большинство из нас испытывали при чтении те или иные трудности, не понимая, с чем они связаны или как их преодолеть.
Адлер, Мортимер - Как читать книги - Руководство по чтению великих произведений
Пер. с англ. Л. Плостак. — 10־е изд. — Москва : МИФ, 2024.-480 с.
ISBN 978-57־00214-502
Адлер, Мортимер - Как читать книги – Содержание
Предисловие
От издателей
От автора
Часть I. Чтение как деятельность
- Глава первая. Обычному читателю
- Глава вторая. Прочтение слова «чтение»
- Глава третья. Чтение — это учеба
- Глава четвертая. Учителя: одушевленные и неодушевленные
- Глава пятая. Несостоятельность школ
- Глава шестая. О самосовершенствовании
Часть II. Правила
- Глава седьмая. От множества правил к единому навыку
- Глава восьмая. Ориентируйтесь по названию
- Глава девятая. Разглядите «скелет»
- Глава десятая. Найдите общий язык
- Глава одиннадцатая. Каковы утверждения?
- Глава двенадцатая. Этикет интеллектуальной беседы
- Глава тринадцатая. Что может сказать читатель ...
- Глава четырнадцатая. И снова правила
ЧАСТЬ III. Другие стороны жизни читателя
- Глава пятнадцатая. Вторая половина
- Глава шестнадцатая. Великие книги
- Глава семнадцатая. Свободный ум и свободные граждане
Приложение 1. Великие книги
Приложение 2. 102 великие идеи человечества
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