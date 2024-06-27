Адлер, Мортимер - Как читать книги - Руководство по чтению великих произведений

Эта книга для читателей, которые не умеют читать. Знаю, звучит не очень вежливо, но я совсем не намеревался вас обидеть. Мое утверждение может показаться вам в чем- то даже противоречивым, хотя никакого противоречия здесь нет. Такое впечатление может сложиться из-за множества смыслов и интерпретаций слова «чтение».

Тот, кто прочел эти строки, безусловно, умеет читать в определенном понимании этого слова. Вы, наверное, уже догадались, что я имею в виду. Книга адресована тем, кто умеет читать только в одном из значений слова «чтение». Существует множество видов чтения и уровней способности к нему. Поэтому, если мы скажем, что книга предназначена для читателей, которые хотят читать лучше или по-новому, то противоречия в этом не будет.

Кому же адресована эта книга? Приведу в качестве примера две крайности. Некоторые из нас абсолютно не умеют читать: совсем маленькие дети, умственно неполноценные люди и прочие невинные существа. Но есть те, кто виртуозно овладел искусством чтения, — они умеют читать всеми возможными способами. Для большинства авторов это самые желанные читатели. Но в нашей книге речь идет об искусстве чтения и о том, как научиться читать лучше, и потому она вряд ли заинтересует тех, кто уже стал специалистом.

Между двумя упомянутыми полюсами мы обнаружим обычных среднестатистических читателей — нас с вами, — людей, знакомых с алфавитом. Мы уже стали на путь грамотности. Многие из нас понимают, что не являются специалистами в области чтения. Узнать об этом можно по-разному, но сильнее всего мы ощущаем свое неумение, когда становится почти физически тяжело читать что-либо, когда кто-то другой прочел тот же текст и дал нам понять, как много мы в нем упустили или неверно поняли.

Если у вас не было подобного опыта, если вы никогда не ощущали трудностей при чтении или разочарования из-за того, что результат оказывался несоразмерен затраченным усилиям, то я просто не знаю, как вас заинтересовать. Однако большинство из нас испытывали при чтении те или иные трудности, не понимая, с чем они связаны или как их преодолеть.

Адлер, Мортимер - Как читать книги - Руководство по чтению великих произведений

Пер. с англ. Л. Плостак. — 10־е изд. — Москва : МИФ, 2024.-480 с.

ISBN 978-57־00214-502

Адлер, Мортимер - Как читать книги – Содержание

Предисловие

От издателей

От автора

Часть I. Чтение как деятельность

Глава первая. Обычному читателю

Глава вторая. Прочтение слова «чтение»

Глава третья. Чтение — это учеба

Глава четвертая. Учителя: одушевленные и неодушевленные

Глава пятая. Несостоятельность школ

Глава шестая. О самосовершенствовании

Часть II. Правила

Глава седьмая. От множества правил к единому навыку

Глава восьмая. Ориентируйтесь по названию

Глава девятая. Разглядите «скелет»

Глава десятая. Найдите общий язык

Глава одиннадцатая. Каковы утверждения?

Глава двенадцатая. Этикет интеллектуальной беседы

Глава тринадцатая. Что может сказать читатель ...

Глава четырнадцатая. И снова правила

ЧАСТЬ III. Другие стороны жизни читателя

Глава пятнадцатая. Вторая половина

Глава шестнадцатая. Великие книги

Глава семнадцатая. Свободный ум и свободные граждане

Приложение 1. Великие книги

Приложение 2. 102 великие идеи человечества

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