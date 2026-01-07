Истории юнгианского анализа завораживают, как древние мифы, интригуют, как интеллектуальные детективы, и исцеляют, как чародейские заклинания. Что из драгоценных сокровищ человеческого духа обретут аналитик и анализант, отправившись в великое приключение, для которого симптом — просто повод встать на путь индивидуации? Что из этих сокровищ нужно мне, читателю? Какие подсказки я получу для своего глубоко личного пути — который я таинственным образом разделяю со всем человечеством?

Итак, ученик Юнга, аналитик Герхард Адлер и его пациентка, секретарь Лиги наций, страдавшая от панических атак и клаустрофобии, — в 1941 году, в самый разгар Второй Мировой войны — сформировали священный круг аналитического процесса и отправились на поиск исцеления человеческой души. Хотя в Пустоши нет карты («и в этом-то всё и дело!») — Самость стала их проводником и повела их дорогой древних женских мистерий, позволяя интеллектуальной, рациональной женщине принять Богиню в ней самой, вернуть отвергнутую некогда феминность.

Герхард Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации. Часть I

М.: Касталия, 2024. — 274 с.

ISBN 978-5-521-23891-0

Герхард Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации. Часть I - Содержание

Предисловие

Глава I. Вступление

Часть I. Раскол между сознанием и бессознательным и его преодоление

Глава II. Пациент. Симптом. Материал

А. Пациент

Б. Симптом

В. Материал

Глава III. Сон о жезле

Глава IV. Общие соображения относительно взаимодействия сознательного и бессознательного. Природа и функция символа

А. Отношения между сознательным и бессознательным

Б. Природа и функции символа

В. «Внушаемость» бессознательного

Глава V. Черное видение

А. В активном воображении

Б. Око и Пустошь

В. Карта «Ничейной земли»

Глава VI. Начало: сомнения и неопределенность

Глава VII. Три Понимания

А. Танец со станционным смотрителем

Б. Примирение с матерью

В. Дорога

Глава VIII. Нисхождение

Глава IX. Битва с ангелом