Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации - Часть I
Истории юнгианского анализа завораживают, как древние мифы, интригуют, как интеллектуальные детективы, и исцеляют, как чародейские заклинания. Что из драгоценных сокровищ человеческого духа обретут аналитик и анализант, отправившись в великое приключение, для которого симптом — просто повод встать на путь индивидуации? Что из этих сокровищ нужно мне, читателю? Какие подсказки я получу для своего глубоко личного пути — который я таинственным образом разделяю со всем человечеством?
Итак, ученик Юнга, аналитик Герхард Адлер и его пациентка, секретарь Лиги наций, страдавшая от панических атак и клаустрофобии, — в 1941 году, в самый разгар Второй Мировой войны — сформировали священный круг аналитического процесса и отправились на поиск исцеления человеческой души. Хотя в Пустоши нет карты («и в этом-то всё и дело!») — Самость стала их проводником и повела их дорогой древних женских мистерий, позволяя интеллектуальной, рациональной женщине принять Богиню в ней самой, вернуть отвергнутую некогда феминность.
Герхард Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации. Часть I
М.: Касталия, 2024. — 274 с.
ISBN 978-5-521-23891-0
Герхард Адлер - Принятие Феминности - История индивидуации. Часть I - Содержание
Предисловие
Глава I. Вступление
Часть I. Раскол между сознанием и бессознательным и его преодоление
Глава II. Пациент. Симптом. Материал
А. Пациент
Б. Симптом
В. Материал
Глава III. Сон о жезле
Глава IV. Общие соображения относительно взаимодействия сознательного и бессознательного. Природа и функция символа
А. Отношения между сознательным и бессознательным
Б. Природа и функции символа
В. «Внушаемость» бессознательного
Глава V. Черное видение
А. В активном воображении
Б. Око и Пустошь
В. Карта «Ничейной земли»
Глава VI. Начало: сомнения и неопределенность
Глава VII. Три Понимания
А. Танец со станционным смотрителем
Б. Примирение с матерью
В. Дорога
Глава VIII. Нисхождение
Глава IX. Битва с ангелом
А. Регрессия и нигредо
Б. Видение ангела
No comments yet. Be the first!