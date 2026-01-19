Название сборника «AEQUINOX» (в переводе с латыни — «Равноденствие») символизирует равновесие между светом и тьмой, вечностью и временем, которое отец Александр Мень воплощал своей жизнью. Это не просто книга памяти, а попытка осмыслить масштаб личности человека, ставшего духовным маяком для нескольких поколений российской интеллигенции. Авторы статей показывают Меня не как застывшую икону, а как живого, ищущего и невероятно эрудированного мыслителя, который не боялся острых вопросов и всегда искал «человеческое в человеке». Сборник помогает глубже понять ту атмосферу духовного возрождения конца 80-х, символом которой он стал, и осознать непреходящую ценность его «открытого православия».

«AEQUINOX» Сборник памяти о. А. Меня

Москва. “Carte Blanche”. 1991. 220 стр.

Редакторы-составители: И. Г. Вишневецкий, Е. Г. Рабинович

«AEQUINOX» Сборник памяти о. А. Меня - Содержание

От составителей

I

A. Ф. БЕЛОУСОВ. Последние времена

И. Г. ВИШНЕВЕЦКИЙ. Франциск, поющий о творениях

ИЕРОМОНАХ ИГНАТИЙ (КРЕКШИН). Пролог Евангелия от Луки (1 : 1—4 )

Е. Г. РАБИНОВИЧ. Гомеровы зачины

О. А. СЕДАКОВА. Из «Синайского патерика» (слова 81, 280, 93, 145, 132, 126, 234, 235, 304). Из «Рассуждений о стигматах» (1-3)

М. К. ТРОФИМОВА. Из Лондонского кодекса («Пистис Софиа», 42-62)

B. Н. ТОПОРОВ. Спор или дружба ?

II