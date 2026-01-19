AEQUINOX - Сборник памяти о. А. Меня
Название сборника «AEQUINOX» (в переводе с латыни — «Равноденствие») символизирует равновесие между светом и тьмой, вечностью и временем, которое отец Александр Мень воплощал своей жизнью. Это не просто книга памяти, а попытка осмыслить масштаб личности человека, ставшего духовным маяком для нескольких поколений российской интеллигенции. Авторы статей показывают Меня не как застывшую икону, а как живого, ищущего и невероятно эрудированного мыслителя, который не боялся острых вопросов и всегда искал «человеческое в человеке». Сборник помогает глубже понять ту атмосферу духовного возрождения конца 80-х, символом которой он стал, и осознать непреходящую ценность его «открытого православия».
«AEQUINOX» Сборник памяти о. А. Меня
Москва. “Carte Blanche”. 1991. 220 стр.
Редакторы-составители: И. Г. Вишневецкий, Е. Г. Рабинович
«AEQUINOX» Сборник памяти о. А. Меня - Содержание
От составителей
I
A. Ф. БЕЛОУСОВ. Последние времена
И. Г. ВИШНЕВЕЦКИЙ. Франциск, поющий о творениях
ИЕРОМОНАХ ИГНАТИЙ (КРЕКШИН). Пролог Евангелия от Луки (1 : 1—4 )
Е. Г. РАБИНОВИЧ. Гомеровы зачины
О. А. СЕДАКОВА. Из «Синайского патерика» (слова 81, 280, 93, 145, 132, 126, 234, 235, 304). Из «Рассуждений о стигматах» (1-3)
М. К. ТРОФИМОВА. Из Лондонского кодекса («Пистис Софиа», 42-62)
B. Н. ТОПОРОВ. Спор или дружба ?
II
Л. И. ВАСИЛЕНКО. Культура, церковное служение и святость
3. А. МАСЛЕННИКОВА. К истории книги о. Александра Меня «Сын Человеческий»
Прот. А. МЕНЬ, Письмо к Е. Н. Подготовка текста 3. А. Маслениковой, примечания И. Г. В.
Е. Б. РАШКОВСКИЙ. Забытые тезисы: из наследия о. Александра Меня
Прот. АЛЕКСАНДР МЕНЬ. К вопросу о мессианской эсхатологии св. Павла, в связи с первоначальной евангельской проповедью (тезисы доклада)
Список опубликованных работ протоиерея Александра Меня 1959—1991 гг. Составил Я. Г. Кротов
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