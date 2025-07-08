У древних греков не было единого религиозного текста, наподобие Вед или Авесты. Основными источниками о богах служили эпосы Гомера, огромное количество гимнов, число которых пополнялось на очередном религиозном празднике, а начиная с седьмого века до н. э. важным источником становится Теогония Гесиода, соединившая в себе мифы о богах с историями об их происхождении. Особым способом передачи информации о богах и формирования отношения к ним были хоровая лирика и трагедии. Из последних мы узнаем в основном о наказаниях и страданиях, которые испытывают люди, по каким-либо причинам пошедшие против воли богов, а также некоторые молитвенные формулы и предпочтения богов в отношении их почитания. В перечисленных выше источниках повествования о богах могут отличаться или дополнять друг друга. Но есть источники особого рода, где боги представлены в более возвышенном и, возможно, абстрактном виде - это мистериальные культы и орфическая поэзия.

О содержании мистерий (элевсинских, вакхических, орфических) нам известно немного в силу того, что сама мистерия предполагает особую, интимную встречу с богом, разговор о которой находится под запретом. В этот момент на помощь приходят рисунки на вазах (а в римский период и на стенах), где ритуальные сцены, инвентарь, окружение зачастую изображены весьма детально. Архитектура и изобразительное искусство в целом доставляет нам много ценных свидетельств о религиозной жизни древних греков. Кроме того, истории о почитании богов в большом количестве можно найти и у Геродота. В качестве источников о религиозной жизни древних греков до Платона нужно упомянуть также надписи на надгробиях, постаментах статуй и городских площадях. Они не несут сведений о содержании ритуала, но рассказывают о формальной стороне религиозных практик - времени проведения, обязанностях жрецов, горожан и приезжих, культовой терминологии, именах и эпитетах богов. Таковы те источники о религиозной жизни греков, на которые я буду опираться в данном исследовании.

Для истории греческой религии Платон является ключевой фигурой. Именно с его философией связан момент перехода от народных пред- ставлений о богах к рациональной критике и формированию их новых образов. Этот переход был подготовлен некоторыми философами до Платона. Так, например, Фалес утверждал, что бог - это ум космоса (νοϋν τού κόσμου τον θεόν, 23 DK). Гераклит принимал вечно существующий логос в качестве мирового закона, соединяющий в себе все противоположности (67 DK, 102 DK), а также считал космос живым огнем (30DK), который все судит (66 DK), то есть выполняет ту функцию, которая традиционно приписывается богу.

Афонасин Евгений, Афонасина Анна, Диллон Джон - Философская история Платоновской Академии. Тексты и исследования

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2022. 284 с.

Серия "Античные исследования"

ISBN 978-5-907505-49-0

Афонасин Евгений, Афонасина Анна, Диллон Джон - Философская история Платоновской Академии. Тексты и исследования - Содержание

Тексты

Е. В. Афонасин, предисловие, перевод - Филодем. История академических философов

Е. В. Афонасин, А. С. Афонасина, предисловие, перевод - Нумений. О неверности Академии Платону

Е. В. Афонасин, предисловие, перевод - Дамаский. Философская история («Жизнь Исидора»)

Исследования

А. С. Афонасина - Академия Платона в Афинах

А. С. Афонасина - «Дом Прокла» в Афинах

А. С. Афонасина, Е. В. Афонасин - «Дом Дамаския» в Афинах

А. С. Афонасина - Странствующий философ. К интерпретации одного античного рельефа

А. С. Афонасина - Идеальная религия для идеального города

Дж. Диллон - Истоки платонического догматизма

Дж. Диллон - Монистическая и дуалистическая тенденции в платонизме до Плотина

Е. В. Афонасин - Ямвлих в Афинах

Дж. Диллон - Paideia Platonikе: Сохраняет ли образовательная программа поздних платоников свою значимость в современном мире ?

Библиография

Summary