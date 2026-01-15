«Орфика. Тексты и исследования» Евгения Афонасина — это глубокое погружение в одну из самых загадочных страниц античной духовности. Автор рассматривает фигуру Орфея не просто как мифического певца, но как «отца песнопений» и основателя мистериальных традиций, чье влияние простирается от архаических ритуалов перехода до космологических систем Возрождения. Книга объединяет в себе филологическую точность перевода первоисточников и философский анализ орфического мировоззрения.

Центральное место в работе занимают ключевые свидетельства орфической традиции: Папирус из Дервени, древнейшая сохранившаяся рукопись Европы, и «орфические» золотые таблички — своеобразные «путеводители» для души в загробном мире. Афонасин исследует орфические теогонии, предлагающие альтернативный взгляд на происхождение богов и человека, а также уникальный мотив «другой земли», связывающий земное странствие души с небесными сферами.

Особое внимание уделено роли Орфея как посвященного. Анализируя его путешествие в подземный мир и участие в походе Аргонавтов, автор показывает, как «орфико-вакхический» тип религиозности сочетал в себе личную трансформацию через музыку и строгие ритуальные формы. Завершает издание неожиданная параллель между орфическими мирами и философией Джордано Бруно, демонстрирующая жизненную силу античной традиции в истории западной мысли.

Е. В. Афонасин — Орфика. Тексты и исследования

СПб.: Издательство РХГА, 2025. — 184 с. — (Античная философия и классическая традиция). ISSN 2949-0936 ISBN 978-5-907987-27-2

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