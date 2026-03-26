Эта работа преследует двоякую цель. Во-первых, вниманию читателя предлагается, надеюсь, адекватный новый перевод основных античных свидетельств о гностицизме. Во-вторых, подробно рассматриваются сами ересиологические труды, которые доставляют нам эти свидетельства. Необ­ходимость такого исследования не нуждается в особом обосновании. От­ крытие обширного корпуса гностических писаний в 1945 г. и сравнительно недавняя публикация этих текстов предоставила нам возможность впер­выс ознакомиться с аутентичными произведениями гностиков и оценить их мысль независимо от критического и зачастую враждебного изложения ересиологов.

Гностики впервые получили возможность лично выступить перед судом истории, а значит, настало время переоценить и свидетель­ства их противников для того, чтобы получить более адекватную общую картину. Должен заметить, что первой реакцией исследователей было желание вообще отбросить эти свидетельства. Однако вскоре выяснилось, что без этих дополнительных данных все-таки не обойтись. В результате тотальный критицизм сменился на более умеренный. Однако скептическое отношение по-прежнему преобладает, так что нашим свидетелям также не грех дать возможность оправдаться. Каждый исследователь гносиса так или иначе использует эти данные, однако, вопреки ожиданию, до сих пор вышло нe так уж много работ, целью которых было бы комплексное изучение и пе­реоценка свидетельств ересиологов и методов их работы. Эта важная ис­следовательская задача в настоящее время фактически пребывает в ста­дии формирования, и настоящая работа, пока не претендуя на полноту, нацелена на ее решение.

Евгений Васильевич Афонасин - В начале было Слово. Античный гностицизм - Фрагменты и свидетельства христианских апологетов

СПб.: Издательство Олега Абышко., 2002. - 368 с.

Серия "Библиотека христианской мысли". Источники

ISBN 5-89740-082-9

Евгений Афонасин - В начале было Слово - Античный гностицизм - Фрагменты и свидетельства христианских апологетов - Содержание

Часть первая. Гносис в зеркале ero критиков

Глава 1. Античный гностицизм и ero критики

1.1. Античный гностицизм: основные источники

1.2. Наука ересиологии: ее задачи и методы

1.2.1. Ириней 1.2.2. Епифаний 1.2.3. Ипполит 1.2.4. Полемика Тертуллиана против философии и гностицизма

1.3. «Что же общего между Афинами и Иерусалимом?»

Заключение и некоторые общие выводы

Глава 2. Гностический универсум. От Софии к Логосу

2.1. Предварительные замечания

2.2. Истоки гностицизма. К постановке проблемы

2.3. Гностицизм: институциональный аспект 2.3.1. Замечание о философских школах в поздней античности 2.3.2. Христианская школа в Александрии 2.3.3. Гностические школы 2.3.4. Заключительные замечания и предварительные выводы

2.4. Заметка о проблеме <,истинной Доктрины+ Валентина

2.5. Гностический миф 2.5.1. «В начале ... +. Гностическое учение о первых принципах 2.5.2. «Странник я в этом мире и чужак среди вас ... +. Миф о падшей Софии, неразумном демиурге и гностическое учение о спасении 2.5.3. «Из учений Пифагора и Платона, а не из Евангелия ... »

Гносис и философия

Приложение к главе 1. Краткое описание трактатов коптскойь гностической библиотеки и основных ересиологических трудов

Коптская гностическая библиотека: краткое описание содержания кодексов

[гепаеus, Adversus Haereses

Hippolytus, Refutatio

Ерiрhапius, Рапагiоп, Lib. [ (sect. [-XLVI)

Краткий план (синопсис) Стромат Климента Александрийского

Часть вторая. Античные свидетельства о гносисе

Предварительные замечания

Глава 1. Ранние гностические школы

1.1. СИМОН Маг

1.2. Доситей (Dositheus)

1.3. Менандр

1.4. Ранние христианские гностики 1.4.1. Керинт (Сегiпthus) 1.4.2. Карпократ и его школа 1.4.3. Сатурнин (Sаtuгпiпus) 1.4.4. Каиниты 1.4.5. Кердон 1.4.6. Маркион 1.4.7. Апеллес 1.4.8. Север



Глава 2. Василид и Исидор

2.1. 8асилид и Исидор. Фрагменты и свидетельства

2.2. Учение 8асилида по Иринею .

2.3. Учение 8асилида по Ипполиту

Глава 3. Гностическая интерпретация библейской истории и миф о падшей Софии

3.1. Барбело-гносис

3.2. Офиты

3.3. Сетиане

3.4. Архонтики

3.5. Апокриф Иоанна

Глава 4. Гностический миф

4.1. Гностический миф в изложении Иринея

4.2. Гностический миф в изложении Ипполита

Основные источники и библиография