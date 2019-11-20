После многих лет уединенной жизни на Кавказе и практики Иисусовой молитвы мне все еще не было достаточно ясно дальнейшее направление духовных поисков. Благодаря мудрому монашескому совету, исихазм, как уникальное направление в глубины духовной жизни, открылся моему сердцу.

С появлением отличных переводов на русский язык малоизвестных творений святых Отцов-исихастов в книге «Путь к священному безмолвию», а также в сборниках «Византийские исихастские тексты», под общей редакцией А.Г. Дунаева, и «Сочинения Свт. Дионисия Ареопагита с толкованиями пр. Максима Исповедника» в пер. Г.М. Прохорова, духовная практика предстала более цельной и ясной.

Избегая множества сложных речевых оборотов и поэтических сравнений, свойственных греческой исихастской традиции, мне показалось не лишним составить для себя и для близких некоторую выборку или изложение основных положений исихазма, практически необходимых для созерцательной жизни. Приношу сердечную благодарность всем переводчикам этого глубокого духовного наследия, давшего нашему поколению монашества возможность практически усвоить не только молитвенное делание, но и со всевозможным смирением приступить хотя бы к подножию высочайших духовных вершин — обожения и созерцательной жизни в Спасении души благодатью Господа Иисуса.

Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников (По творениям прп. Каллиста Ангеликуда, Свт. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника)

Издательство «Индрик», 2014 год — 136 с.

ISBN 978-5-91674-258-9

Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников (По творениям прп. Каллиста Ангеликуда, Свт. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника) - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1 Святые Отцы и созерцание 1. Основы созерцания

Основы созерцания 2. Практическое созерцание

Практическое созерцание 3. Суть созерцания

Суть созерцания 4. Наставления к созерцанию ЧАСТЬ 2 Современное усвоение исихазма 1. В помощь безмолвствующим

В помощь безмолвствующим 2. В помощь созерцающим

В помощь созерцающим 3. Путь орла или путь священного безмолвия Эпилог

Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников (По творениям прп. Каллиста Ангеликуда, Свт. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника) - Обоснование созерцания