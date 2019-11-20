Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников
После многих лет уединенной жизни на Кавказе и практики Иисусовой молитвы мне все еще не было достаточно ясно дальнейшее направление духовных поисков. Благодаря мудрому монашескому совету, исихазм, как уникальное направление в глубины духовной жизни, открылся моему сердцу.
С появлением отличных переводов на русский язык малоизвестных творений святых Отцов-исихастов в книге «Путь к священному безмолвию», а также в сборниках «Византийские исихастские тексты», под общей редакцией А.Г. Дунаева, и «Сочинения Свт. Дионисия Ареопагита с толкованиями пр. Максима Исповедника» в пер. Г.М. Прохорова, духовная практика предстала более цельной и ясной.
Избегая множества сложных речевых оборотов и поэтических сравнений, свойственных греческой исихастской традиции, мне показалось не лишним составить для себя и для близких некоторую выборку или изложение основных положений исихазма, практически необходимых для созерцательной жизни. Приношу сердечную благодарность всем переводчикам этого глубокого духовного наследия, давшего нашему поколению монашества возможность практически усвоить не только молитвенное делание, но и со всевозможным смирением приступить хотя бы к подножию высочайших духовных вершин — обожения и созерцательной жизни в Спасении души благодатью Господа Иисуса.
Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников (По творениям прп. Каллиста Ангеликуда, Свт. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника)
Издательство «Индрик», 2014 год — 136 с.
ISBN 978-5-91674-258-9
Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников (По творениям прп. Каллиста Ангеликуда, Свт. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника) - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1 Святые Отцы и созерцание
- 1. Основы созерцания
- 2. Практическое созерцание
- 3. Суть созерцания
- 4. Наставления к созерцанию
ЧАСТЬ 2 Современное усвоение исихазма
- 1. В помощь безмолвствующим
- 2. В помощь созерцающим
- 3. Путь орла или путь священного безмолвия
Эпилог
Монах Симеон Афонский - Исихазм для современников (По творениям прп. Каллиста Ангеликуда, Свт. Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника) - Обоснование созерцания
Всякий человек, родившийся от Духа, делается ангелом, чья природа есть непрестанное созерцание Святого лика Отца Небесного. Человек, преображенный Святым Духом, должен оставить все земное и созерцать славу Божию. Следовательно, если тот, кто родился от Святого Духа и стяжал достоинство ангела, не приходит к созерцанию, не соблюдает подобающего ему состояния. Поскольку человеку надлежит восходить к созерцанию, то подобающим для него состоянием будет во свете Бога Отца созерцать свет Божий во Святом Духе, то есть, созерцать Божественную Истину.
Ум тремя способами восходит к созерцанию Бога: естественным, сверхъестественным и средним. Естественный способ совершается самой природой ума с помощью рассуждения. Предел такого божественного способа созерцания — временное успокоение в сфере мысленных идей. Второй способ, сверхъестественный, есть совершенное просвещение ума Богом. В этом способе ум находится под влиянием благодати и восхищается до Божественных откровений. Предел такого сверхъестественного созерцания — прямое постижение тайн Божиих, в зависимости от меры и чистоты ума и совершенное упокоение в святости и блаженстве благодати. В этом состоянии ум того, кто сподобился такого дивного созерцания, зачастую оставляет тело навсегда.
Средний способ созерцания — это состояние, когда ум во время Божественного просвещения собирает все свои рассеянные мысленные движения и неизреченно зрит славу Божию за пределами своего собственного духовного разумения. Тогда ум становится вне всего видимого и выразимого словом, наполняясь нетварным светом и радостью благодати, которая растворена Любовью. Выходя велением Божиим из этого Божественного восхищения, он прибегает к рассуждению и облекает свои благодатные переживания в словесные образы и идеи.
Ум, пользуясь рассуждением для познания невидимого, руководствуется верою. Просвещенный благодатью, он устремляется к созерцанию надеждой. Восхищенный Божественным светом, он пребывает в созерцании и становится сокровищницей Божественной Любви. Утверждаясь в вере, надежде и Любви, он становится богоподобным и совершенным в крепости Божественной Любви. Именно в этом состоянии созерцания ум, просвещенный благодатью, пребывает в Любви, которая все терпит и никогда не престает, вследствие полного единения и неизреченного соединения с Богом.
спасибо