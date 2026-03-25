Агамбен - Куда мы пришли

Книга Джорджо Агамбена «Куда мы пришли? Эпидемия как политика» (в оригинале A che punto siamo? L'epidemia come politica) представляет собой сборник оперативных философских эссе и заметок, написанных в период пандемии COVID-19. Автор, один из самых влиятельных политических мыслителей современности, ставит задачу проанализировать чрезвычайные меры общественного здравоохранения как новую форму государственного управления. Основная идея произведения заключается в том, что эпидемия послужила предлогом для окончательного установления «чрезвычайного положения» в качестве нормальной парадигмы управления, где страх перед смертью становится единственным источником политической легитимности, а «биобезопасность» вытесняет традиционные гражданские свободы.

Содержательная часть книги детально разбирает трансформацию западных демократий в «техно-патриархальные» диктатуры, где социальная дистанция и цифровой контроль превращаются в основные социальные связи. Агамбен последовательно анализирует концепцию «голой жизни» — существования, сведенного к простым биологическим показателям, лишенного политического и духовного измерения. Автор уделяет значительное внимание критике современной медицины, которая, по его мнению, заняла место религии, предлагая спасение не души, а тела ценой отказа от человеческого общения и традиций. В книге исследуется, как добровольное согласие граждан на ограничение своих прав свидетельствует о глубоком кризисе европейской культуры, утратившей понимание того, ради чего стоит жить, за пределами простого самосохранения.

Текст написан в страстном, полемическом и глубоко тревожном стиле, который вызвал бурную дискуссию в интеллектуальной среде. Джорджо Агамбен мастерски соединяет свои классические идеи о «биополитике» с текущей реальностью, заставляя читателя задуматься о долгосрочных последствиях санитарного контроля для будущего человечества. Работа служит фундаментальным ресурсом для философов, социологов и всех, кто пытается осмыслить социальные сдвиги начала 2020-х годов с точки зрения истории идей. Это чтение помогает осознать, что вопрос «куда мы пришли?» касается не только вируса, но и того образа человека и общества, который мы соглашаемся принять в условиях глобального кризиса.

Перевод с итальянского Вячеслава Данилова. – Москва: Независимое издательство НООКРАТИЯ, 2022. – 144 с.

1. Изобретение эпидемии - 2. Заражение - 3. Разъяснения - 4. Куда мы пришли? - 5. Размышления о чуме - 6. Эпидемия показывает, как чрезвычайное положение стало нормой - 7. Социальное дистанцирование - 8. Один вопрос - 9. Голая жизнь - 10. Новые размышления - 11. Об истине и лжи - 12. Медицина как религия - 13. Биобезопасность и политика - 14. Polemos epidemios - 15. Реквием по студентам - 16. Закон и жизнь - 17. Два печально известных слова - 18. Что такое страх? - 19. Исключительное положение и положение чрезвычайное - 20. О времени грядущем - 21. Коммунистический капитализм - 22. Гея и Хтония - 23. Философия касания - 24. Произвол и необходимость - 25. Война и мир - 26. Голая жизнь и вакцина - 27. Лицо и смерть - 28. Граждане второго сорта - 29. Зеленый пропуск - 30. Люди и лемминги - 31. Два имени - 32. Сообщество в обществе - 33. Выступление в Сенате - 34. Выступление на студенческой конференции против green pass в Ca’ Sagredo, Венеция

