Аггеев - Наше общее дело церковного обновления

Вниманию читателей и исследователей предлагается фундаментальный эпистолярный памятник, раскрывающий изнутри процесс подготовки одного из самых значительных движений за церковное обновление в России начала двадцатого века. Основу книги составляет обширная переписка выдающегося петербургского пастыря, интеллектуала и одного из лидеров знаменитой группы «32-х» священников, отца Константина Аггеева, с его ближайшим другом, профессором Киевской духовной академии Петром Кудрявцевым. Хронологически охватывая три десятилетия, от скромного служения в провинциальных духовных училищах до участия в историческом Поместном соборе 1917–1918 годов и трагического финала в Крыму, эти документы предоставляют беспрецедентный по глубине и откровенности материал для понимания повседневной жизни, интеллектуальных исканий и моральных кризисов русского духовенства предреволюционной эпохи.

Книга выходит далеко за рамки частного исторического свидетельства, представая как поразительный эго-документ, фиксирующий сложнейший процесс формирования автономной, мыслящей и свободной христианской личности в недрах жестко регламентированной синодальной системы. На страницах писем разворачивается напряженная богословская и экзистенциальная рефлексия автора о сути пастырского служения, о недопустимости превращения таинства исповеди в судебно-следственный акт, о столкновении евангельской любви с казенным формализмом и националистическим клерикализмом. Издание, дополненное воспоминаниями адресата и подробными биографическими справками о деятелях движения церковного обновления, является незаменимым источником для всех, кто стремится понять духовные и институциональные причины системного кризиса Русской церкви накануне грандиозных исторических катастроф.

Аггеев Константин – Наше общее дело церковного обновления – Письма священника Константина Аггеева к П. П. Кудрявцеву. 1888-1918

М.: Свято-Филаретовский институт, 2026. – 616 с. ISBN 978-5-89100-320-0

Аггеев Константин – Наше общее дело церковного обновления – Содержание