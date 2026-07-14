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Аггеев - Наше общее дело церковного обновления

Аггеев - Наше общее дело церковного обновления
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy, *Biographies Memoirs

Вниманию читателей и исследователей предлагается фундаментальный эпистолярный памятник, раскрывающий изнутри процесс подготовки одного из самых значительных движений за церковное обновление в России начала двадцатого века. Основу книги составляет обширная переписка выдающегося петербургского пастыря, интеллектуала и одного из лидеров знаменитой группы «32-х» священников, отца Константина Аггеева, с его ближайшим другом, профессором Киевской духовной академии Петром Кудрявцевым. Хронологически охватывая три десятилетия, от скромного служения в провинциальных духовных училищах до участия в историческом Поместном соборе 1917–1918 годов и трагического финала в Крыму, эти документы предоставляют беспрецедентный по глубине и откровенности материал для понимания повседневной жизни, интеллектуальных исканий и моральных кризисов русского духовенства предреволюционной эпохи.

Книга выходит далеко за рамки частного исторического свидетельства, представая как поразительный эго-документ, фиксирующий сложнейший процесс формирования автономной, мыслящей и свободной христианской личности в недрах жестко регламентированной синодальной системы. На страницах писем разворачивается напряженная богословская и экзистенциальная рефлексия автора о сути пастырского служения, о недопустимости превращения таинства исповеди в судебно-следственный акт, о столкновении евангельской любви с казенным формализмом и националистическим клерикализмом. Издание, дополненное воспоминаниями адресата и подробными биографическими справками о деятелях движения церковного обновления, является незаменимым источником для всех, кто стремится понять духовные и институциональные причины системного кризиса Русской церкви накануне грандиозных исторических катастроф.

Аггеев Константин – Наше общее дело церковного обновления – Письма священника Константина Аггеева к П. П. Кудрявцеву. 1888-1918

М.: Свято-Филаретовский институт, 2026. – 616 с. ISBN 978-5-89100-320-0

Аггеев Константин – Наше общее дело церковного обновления – Содержание

  • Ю. В. Балакшина. Личность в церковной истории: наблюдения над корпусом писем священника Константина Аггеева. Предисловие к публикации

  • Е. К. Кисиль (урожд. Аггеева). Предисловие к письмам отца

  • Письма К. М. Аггеева — П. П. Кудрявцеву

    1. Ефремов

    1. Ефремов, Тула

    1. Мариамполь

    1. Мариамполь

    1. Староселье

    1. Санкт-Петербург

    1. Санкт-Петербург

    1. Санкт-Петербург

    1. Санкт-Петербург

    1. Санкт-Петербург

    1. Санкт-Петербург

    1. Плюсса

    1. Петроград

    1. Петроград

    1. Златополь

  • О Друге. Воспоминания П. П. Кудрявцева о К. М. Аггееве

  • Комментарии Е. К. Кисиль

  • Список сокращений

  • Приложение

    • Ю. В. Балакшина. Жизнеописания деятелей движения ревнителей церковного обновления

      • Аггеев Константин Маркович

      • Аксаков Николай Петрович

      • Егоров Иоанн Фёдорович

      • Колачёв Владимир Яковлевич

      • Кремлёвский Пётр Магистрианович

      • Лахостский Павел Николаевич

      • Слободской Иоанн Павлинович

  • Именной указатель

Views 46
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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