Аггеев - Наше общее дело церковного обновления
Вниманию читателей и исследователей предлагается фундаментальный эпистолярный памятник, раскрывающий изнутри процесс подготовки одного из самых значительных движений за церковное обновление в России начала двадцатого века. Основу книги составляет обширная переписка выдающегося петербургского пастыря, интеллектуала и одного из лидеров знаменитой группы «32-х» священников, отца Константина Аггеева, с его ближайшим другом, профессором Киевской духовной академии Петром Кудрявцевым. Хронологически охватывая три десятилетия, от скромного служения в провинциальных духовных училищах до участия в историческом Поместном соборе 1917–1918 годов и трагического финала в Крыму, эти документы предоставляют беспрецедентный по глубине и откровенности материал для понимания повседневной жизни, интеллектуальных исканий и моральных кризисов русского духовенства предреволюционной эпохи.
Книга выходит далеко за рамки частного исторического свидетельства, представая как поразительный эго-документ, фиксирующий сложнейший процесс формирования автономной, мыслящей и свободной христианской личности в недрах жестко регламентированной синодальной системы. На страницах писем разворачивается напряженная богословская и экзистенциальная рефлексия автора о сути пастырского служения, о недопустимости превращения таинства исповеди в судебно-следственный акт, о столкновении евангельской любви с казенным формализмом и националистическим клерикализмом. Издание, дополненное воспоминаниями адресата и подробными биографическими справками о деятелях движения церковного обновления, является незаменимым источником для всех, кто стремится понять духовные и институциональные причины системного кризиса Русской церкви накануне грандиозных исторических катастроф.
Аггеев Константин – Наше общее дело церковного обновления – Письма священника Константина Аггеева к П. П. Кудрявцеву. 1888-1918
М.: Свято-Филаретовский институт, 2026. – 616 с. ISBN 978-5-89100-320-0
Аггеев Константин – Наше общее дело церковного обновления – Содержание
Ю. В. Балакшина. Личность в церковной истории: наблюдения над корпусом писем священника Константина Аггеева. Предисловие к публикации
Е. К. Кисиль (урожд. Аггеева). Предисловие к письмам отца
Письма К. М. Аггеева — П. П. Кудрявцеву
Ефремов
Ефремов, Тула
Мариамполь
Мариамполь
Староселье
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Плюсса
Петроград
Петроград
Златополь
О Друге. Воспоминания П. П. Кудрявцева о К. М. Аггееве
Комментарии Е. К. Кисиль
Список сокращений
Приложение
Ю. В. Балакшина. Жизнеописания деятелей движения ревнителей церковного обновления
Аггеев Константин Маркович
Аксаков Николай Петрович
Егоров Иоанн Фёдорович
Колачёв Владимир Яковлевич
Кремлёвский Пётр Магистрианович
Лахостский Павел Николаевич
Слободской Иоанн Павлинович
Именной указатель
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