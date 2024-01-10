Агриппа Неттесгеймский - О ненадёжности и тщете мирских искусств и наук

Наиболее вдумчивый и внимательный из русских почитателей Агриппы Неттесгеймского (1486-1535), Валерий Брюсов не мог не включить в свой самый известный символистский роман эту одиозную и окружённую множеством подобных тенденциозных слухов и суеверий фигуру европейского Ренессанса. Гуманист, интеллектуал, учёный-эрудит, демонолог, оккультист, каббалист, шарлатан, мистагог, философ-неоплатоник, прообраз Фауста, богослов, еретик, скептик, парадоксалист — какие бы ярлыки ни навешивали на Корнелия Агриппу на протяжении пяти столетий, он никогда не переставал считаться одной из центральных фигур европейского Возрождения, «непререкаемым авторитетом» (В. Брюсов), мыслителем столь же притягательным, сколь и отталкивающим.

Несмотря на выполненные в XVIII в. переводы его работ «Рассуждение о монашеской жизни» (1783) и «О благородстве и преимуществе женского пола» (1784) на русский язык, а также осуществленный сравнительно недавно И. В. Харуном оставляющий желать лучшего перевод «Оккультной философии» с французского языка (2013), в нашей стране сочинения Корнелия Агриппы на сегодняшний день остаются практически неизвестными, недооценёнными и неосмысленными. Именно этот пробел и призвано восполнить данное издание декламации Агриппы «О ненадёжности и тщете мирских искусств и наук, а также о превосходстве Слова Божия» (1526) —трактата хотя a posteriori и менее прославленного, чем его сочинения по оккультной философии, однако доставившего ему гораздо больше неприятностей при жизни, не говоря уже о вызванной им интеллектуальной контроверзе значительно большего масштаба. Эта книга Агриппы произвела поистине взрывной эффект, не только вызвав шквал критики со стороны лувенских богословов, следствием чего стало составление ими списка подлежащих цензуре положений трактата, но и обнаружив необходимость написания обширной «Апологии против клевет» (Apologia adversus calumnias..., 1533) и «Тяжбы о клеветах» (Querela super calumnias..., 1533) в ответ на выдвинутые обвинения.

Агриппа Г. К. Неттесгеймский - О ненадёжности и тщете мирских искусств и наук

Пер. с лат., коммент, и вступ, статья Д. А. Зеленина. — СПб.: Центр содействия образованию, 2023. — 490 с.

ISBN 978-5-906623-57-7

Агриппа Г. К. Неттесгеймский - О ненадёжности и тщете мирских искусств и наук - Содержание

Зеленин Д. A. «De incertitudine et vanitate scientiarum»: крестовый поход Корнелия Агриппы против наук и искусств

Жизнь Генриха Корнелия Агриппы

«О ненадёжности и тщете наук и искусств, а также о превосходстве Слова Божия»

О ненадёжности и тщете мирских искусств и наук

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский досточтимому мужу Августину Форнари, гражданину Генуи

Обращение к читателю

К читателю

Глава 1. О науках в целом

Глава 2. Об основах словесности

Глава 3. О грамматике

Глава 4. О поэзии

Глава 5. Об истории

Глава 6. О риторике

Глава 7. О диалектике (логике)

Глава 8. О софистике

Глава 9. Об искусстве Луллия

Глава 10. Об искусстве памяти

Глава 11. О математике в целом

Глава 12. Об арифметике

Глава 13. О геомантии

Глава 14. Об искусстве игры в кости

Глава 15. О пифагорейском бросании жребия

Глава 16. Вновь об арифметике

Глава 17. О музыке

Глава 18. О танцах и балах

Глава 19. О гладиаторском искусстве

Глава 20. О сценических танцах

Глава 21. О риторизме

Глава 22. О геометрии

Глава 23. Об оптике, или перспективе

Глава 24. О живописи

Глава 25. О пластическом искусстве и скульптуре

Глава 26. Об искусстве зеркал

Глава 27. Об измерении мира (De Cosmimetria)

Глава 28. Об архитектуре

Глава 29. О металлургическом искусстве

Глава 30. Об астрономии

Глава 31. О предсказательной астрологии

Глава 32. О дивинации в целом

Глава 33. О физиогномике

Глава 34. О метопоскопии

Глава 35. О хиромантии

Глава 36. Вновь о геомантии

Глава 37. Об искусстве авгуров

Глава 38. О гадании по молнии

Глава 39. О толковании сновидений

Глава 40. О неистовстве

Глава 41. О магии в целом

Глава 42. О природной магии

Глава 43. О математической магии

Глава 44. О ведовской магии

Глава 45. О призывании духов и некромантии

Глава 46. О теургии

Глава 47. О каббале

Глава 48. Об иллюзиях

Глава 49. О натурфилософии

Глава 50. О началах природных вещей

Глава 51. О множественности мира и о его длительности

Глава 52. О душе

Глава 53. О метафизике

Глава 54. О нравственной философии

Глава 55. О политике

Глава 56. О религии в целом

Глава 57. Об изображениях

Глава 58. О храмах

Глава 59. О святых празднествах

Глава 60. О церемониях

Глава 61. Об управляющих церковью

Глава 62. О монашеских сектах

Глава 63. О проституции

Глава 64. О сводничестве

Глава 65. О попрошайничестве

Глава 66. Об экономике в целом

Глава 67. О домоводстве (Oeconomia Privata)

Глава 68. О государственной, или придворной, экономике

Глава 69. О придворных высокого звания

Глава 70. О придворных низкого звания

Глава 71. О придворных дамах

Глава 72. О торговле

Глава 73. О казначеях

Глава 74. О сельском хозяйстве

Глава 75. О пастьбе

Глава 76. О рыбной ловле

Глава 77. Об охоте и птицеловстве

Глава 78. Ещё о сельском хозяйстве

Глава 79. О военном искусстве

Глава 80. О знати

Глава 81. О геральдическом искусстве

Глава 82. О медицине в целом

Глава 83. О практической медицине (De Medicina Operatrice)

Глава 84. Об аптекаре

Глава 85. О хирургии

Глава 86. Об анатомии

Глава 87. О ветеринарной медицине

Глава 88. О диете

Глава 89. О кулинарном искусстве

Глава 90. Об алхимии

Глава 91. О праве и законах

Глава 92. О каноническом праве

Глава 93. Об адвокатском искусстве

Глава 94. О нотариальном искусстве и о прокуратуре

Глава 95. О юриспруденции

Глава 96. Об искусстве инквизиторов

Глава 97. О схоластическом богословии

Глава 98. О толковательном богословии (De Theologia Interpretativa)

Глава 99. О профетическом богословии

Глава 100. О Слове Божием

Глава 101. Об учителях наук

Глава 102. Отступление в похвалу осла

Заключение книги

Приложения

1. Перечень утверждений De vanitate, осуждённых лувенскими богословами (1530)

2. Переписка Агриппы с Эразмом Роттердамским (19 сентября 1531-21/25 апреля1533)

Библиография источников

Индекс имен