Агриппа Неттесгеймский - Речь о благородстве и превосходстве женского пола
Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский - Речь о благородстве и превосходстве женского пола
Пер. с англ. яз. Овчаренко О.А. - М.: Издательский Дом «Русская Философия», 2023. - с. 168
ISBN 978-56050490-6-7
Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский - Речь о благородстве и превосходстве женского пола – Содержание
О серии книг 'Женская философия'. Вступление редактора
Другой голос в европейской истории начала Нового времени
Старый и другой голос
Традиция женоненавистничества. 500 год до нашей эры -1500 год нашей эры
Греческая философия и природа женщины
Римское право и положение женщины
Христианская доктрина и место женщины
Образ женщины в литературе средневековья
Роль женщин. Семья
Роль женщины. Церковь
Другой голос. 1300-1700 годы
Гуманистические основы
Другой голос
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Проблема целомудрия
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Проблема речи
Проблема знаний
Другой голос
Агриппа и традиция феминизма. «Другой голос» в торжественной речи о женщинах Агриппы
Введение от Ринальдины Расселл
Жизнь и творчество Агриппы
Содержание и анализ речи
Знание Агриппой феминистский традиции
Влияние Агриппы на спор о женщинах
Толкования Агриппы в XX веке
Речь о благородстве и превосходстве женского пола. Генрик Кррнелий Агриппа Неттесгеймский
Равенство души у мужчин и женщин
Превосходство женщин в созданном Миропорядке
Высшая красота женщин
Высшая добродетель женщин
Высшая роль женщины в спасении
Власть женщин
Злодеяния мужчин
Высшее постоянство прославленных женщин
Вклад женщин античности в теологию, философию, искусство, науку и политику
Почему женщин сейчас не признают
Заключение
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