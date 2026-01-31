Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский - Речь о благородстве и превосходстве женского пола

Пер. с англ. яз. Овчаренко О.А. - М.: Издательский Дом «Русская Философия», 2023. - с. 168

ISBN 978-56050490-6-7

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский - Речь о благородстве и превосходстве женского пола – Содержание

О серии книг 'Женская философия'. Вступление редактора

Другой голос в европейской истории начала Нового времени

Старый и другой голос

Традиция женоненавистничества. 500 год до нашей эры -1500 год нашей эры

Греческая философия и природа женщины

Римское право и положение женщины

Христианская доктрина и место женщины

Образ женщины в литературе средневековья

Роль женщин. Семья

Роль женщины. Церковь

Другой голос. 1300-1700 годы

Гуманистические основы

Другой голос

Каталоги

Дебаты

Трактати

Книги колдовства

Произведения женщин

Женщины-покровительницы

Темы

Проблема целомудрия

Проблема власти

Проблема речи

Проблема знаний

Другой голос

Агриппа и традиция феминизма. «Другой голос» в торжественной речи о женщинах Агриппы

Введение от Ринальдины Расселл

Жизнь и творчество Агриппы

Содержание и анализ речи

Знание Агриппой феминистский традиции

Влияние Агриппы на спор о женщинах

Толкования Агриппы в XX веке

Речь о благородстве и превосходстве женского пола. Генрик Кррнелий Агриппа Неттесгеймский