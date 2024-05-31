Возможно, стоит предупредить случайного читателя этого трактата, что его название, «Прием невесты», не говорит о том, что его содержание во всем напоминает французский роман. Я не буду пытаться объяснить свой выбор этого названия, а скажу лишь, что я рассчитываю этим привлечь к нему внимание тех, кто уже хотя бы поверхностно изучил священную Каббалу и, таким образом, получил возможность составить представление о ее значении.

Добавлю вот еще что: пусть те, кто полон энтузиазма в своих поисках еще большего Света, не отступают опрометчиво, столкнувшись с первыми трудностями на пути постижения того, что кажется им новой системой или иной формой старой системы.

Для моей нынешней цели важно набросать схему Древа жизни, причем не только в графической форме, хотя наглядное представление очень важно, поскольку оно образует четкую картину нашей «картотеки», которая должна закрепиться в нашем уме, чтобы мы могли мысленно обратиться к ней в любой момент. И все же на первом месте, естественно, стоит развитие соответствующих идей, поэтому я должен попросить моих читателей забыть на время о прежних концепциях и уделить мне свое полное и пристальное внимание, к которому при необходимости следует добавить повторное изучение, пока они не смогут понять то, что для новичка, несомненно, является трудным предметом.

Слово «Каббала» происходит от еврейского корня קבל—QBL, означающего получать. Из этого источника мы действительно можем получать плоды с Древа жизни. Однако сперва мы должны научиться подниматься над «знанием Добра и Зла» и, по сути, над всеми так называемыми «парами противоположностей», ибо написано: «Равновесие есть основа Работы».

Изучение священной Каббалы поможет нам достичь этого равновесия, но мы должны обратить внимание на скрытое предупреждение, подразумеваемое Таро в самом Корне (QBL), «Иллюзия жонглера с равновесием».

В начале каббалисты говорят нам, что было Ничто - Аин. Я должен отослать своих читателей к эссе под названием «Берашит», если они хотят узнать больше об абсолютности каббалистического Нуля. Я могу добавить, что их исследование будет хорошо вознаграждено.

Концепция Аин полностью выходит за пределы возможностей человеческого мышления, поскольку она, так сказать, представляет собой отсутствие всех известных качеств, включая саму идею «нуля».

Есть еще одна «завеса негатива», которую каббалисты называют АИН СОФ (אין ם1פ) - без предела. Это относится к бесконечному пространству, бесконечно великому, поскольку Аин можно считать бесконечно малым,3 но пространство лишено каких-либо известных качеств - следовательно, его невозможно постичь конечным разумом.

Брат Ахад (Чарльз Стенсфилд Джонс) - Свет на Пути - Главные работы Мастера

Перевод - Архипов Алексей. - Μ., 2022. - 508 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-176-6

Брат Ахад (Чарльз Стенсфилд Джонс) - Свет на Пути – Содержание

Q.B.L., или Прием Невесты

Введение

Глава 1. Схема Древа жизни как каббалистической концепции творческого процесса

Глава 2. О естественной основе Соответствий в еврейском алфавите

Глава 3.0 Двадцати двух путях с их Йециратическими атрибутами и цветовыми соответствиями

Глава 4.0 козырях Таро и их связях с еврейским алфавитом

Глава 5. Некоторые сведения о Непроизносимом Имени и Четырех мирах с их соответствиями младшим арканам Таро

Глава 6.0 макрокосме и микрокосме, а также о том, как научиться их объединять с помощью Древа жизни, свершая тем самым Великое делание

Глава 7.0 буквенной Каббале и методах Гематрии, Нотарикона и Темуры

Глава 8.0 числах, символах и родственных понятиях

Глава 9. О том, что было, есть и будет

Глава 10.0 Царстве и о Невесте

Приложение

Книги для изучающих

Египетское возрождение

Предисловие

Глава 1. Освещение Египетского Возрождения

Глава 2. Суть практической Каббалы

Глава 3. Дальнейшее освещение козырей Таро

Глава 4. Солнце, Дьявол и Искупитель

Глава 5. Тайна Бабалона и Зверя

Глава 6. Дальнейшее освещение Древа жизни

Глава 7. Закон Телемы

Глава 8. Традиция Золотого века

Чаша Экстаза

Введение

Акт 1. Появление Парсифаля

Акт 2. Искушение Парсифаля

Акт 3. Искупление Искупителя

Каббалистическое заключение

Кристальное видение через созерцание кристалла

Предисловие

Глава 1. Малая кристаллическая сфера

Глава 2. Большая кристаллическая сфера

Глава 3. Универсальная кристаллическая сфера

Глава 4. Исследование древних методов

Об изготовлении кристалла и форме подготовки к видению

Глава 5. Дальнейшие рассуждения: методы доктора Ди и сэра Эдварда Келли

Глава 6. Достижение кристального видения

Глава 7.0 высшем кристалле

Анатомия тела Божьего

Предисловие

Введение

Глава 1 - 12

XXXI гимн звездной богине

I Призыв

II Ручей

III Розовый сад

IV Наперстянка

V Буря

VI Дырка в крыше

VII Замысел

VIII Сугроб

IX Дневной Свет

X Птица

XI Мораль

XII Невидимые Следы

XIII Кончики пальцев

XIV Звездный колодец

XV Сосульки Изиды

XVI Пурпурный Туман

XVII Бесконечное Внутри

XVIII Радуга

XIX Выпавшая Роса

XX Сумерки

XXI Звезда Собаки

XXII Сушеные лепестки

XXIII Красный Лебедь

XXIV Проплывающие Облака

XXV Свернувшийся Змей

XXVI Любовь и единство

XXVII Загадка

XXVIII Изречения

XXIX Падающая Звезда

XXX Правосудие

XXXI Нет

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