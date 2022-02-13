Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ахола - Скрытые мотивы

Анджела Ахола - Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
На протяжении многих веков люди упорно ищут истоки собственной мотивации. Почему мы ведем себя так, а не иначе? Находя ответы на этот вопрос, мы начинаем лучше понимать себя и других, можем яснее предвидеть, что последует далее и как будут действовать окружающие. Для некоторых из нас важным мотивом является знание. Для других — сила и статус. Для третьих основной мотивацией, возможно, будут отношения. Однако все эти мотивирующие факторы, в разных пропорциях, присущи каждому из нас.
В прошлом я исследовала психологию первого впечатления. Известно, что, впервые встречая вас, люди неосознанно задают себе два вопроса: 1) «Приятны ли вы? Теплы ли, чутки, надежны?»; 2)«Компетентны ли вы? Имеете ли авторитет и статус в обществе?». Фактически это вопросы выживания: «Ты мне друг или враг? Угроза или перспектива?»
Именно размышления об этих вопросах вдохновили меня на создание книги. Ее структура пришла ко мне во время летних каникул: моя книга будет об отношениях, статусе и знаниях. Я отдыхала на даче на юге Финляндии с моей мамой Сейей и дочерьми Алексией и Антонией. Было около часу ночи, мама и дети уже спали. А я набросала схему этой книги в тетради, которую держала возле кровати.
Разумеется, о «факторах человеческой мотивации» написано уже многое. Есть книги, в которых объясняется, как можно улучшить отношения (Мотив 1), как добиться большего влияния (Мотив 2) и как учиться новому (Мотив 3). В этой книге речь пойдет не об этом. Из нее вы узнаете, почему эти мотивы существуют внутри нас, как они проявляются вовне и каким образом создают нам проблемы в жизни. Затем вы познакомитесь с практическими инструментами, которые помогут научиться управлять своими мотивами и превращать их в личные супервозможности. Проще говоря, мы совершим путешествие к самой сути того, кто мы такие, и истокам нашего поведения.

Анджела Ахола - Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения

М. : Альпина Паблишер, 2021. - 240 с.
ISBN 978-5-9614-7385-8

Анджела Ахола - Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения – Содержание

Введение
Времена новые, а люди прежние
Почему вы делаете то, что вы делаете?
Мотив 1. Отношения
  • Социальное влияние: делай как мы
  • Можно ли отличаться «разумно»?
  • Мы в присутствии других
  • Счастье и роль хороших отношений
  • Великодушие или эгоизм?
  • Резюме: Мотив 1. Отношения
Мотив 2. Статус
  • Личность и различия индивидуальных доминант
  • Не смей меня превзойти!
  • Вам правда хорошо на вершине?
  • Когда статус важнее семьи
  • Сильные друзья - хорошие друзья?
  • Неравенство сил - опасность для отношений
  • Резюме: Мотив 2. Статус
Мотив 3. Знания
  • Больше информации - но какой ценой?
  • Больше информации - меньше сна
  • Больше беспокойства - меньше близости
  • Почему мы теряем чуткость
  • Резюме: Мотив 3. Знания
  • Так чему вы позволяете управлять вашей жизнью?
Приложение 1. Почему именно эти три мотива?
Приложение 2. Еще немного о психологии личности
Благодарности
Примечания
Views 281
Rating 5.0 / 5
Added 13.02.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books