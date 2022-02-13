На протяжении многих веков люди упорно ищут истоки собственной мотивации. Почему мы ведем себя так, а не иначе? Находя ответы на этот вопрос, мы начинаем лучше понимать себя и других, можем яснее предвидеть, что последует далее и как будут действовать окружающие. Для некоторых из нас важным мотивом является знание. Для других — сила и статус. Для третьих основной мотивацией, возможно, будут отношения. Однако все эти мотивирующие факторы, в разных пропорциях, присущи каждому из нас.

В прошлом я исследовала психологию первого впечатления. Известно, что, впервые встречая вас, люди неосознанно задают себе два вопроса: 1) «Приятны ли вы? Теплы ли, чутки, надежны?»; 2)«Компетентны ли вы? Имеете ли авторитет и статус в обществе?». Фактически это вопросы выживания: «Ты мне друг или враг? Угроза или перспектива?»

Именно размышления об этих вопросах вдохновили меня на создание книги. Ее структура пришла ко мне во время летних каникул: моя книга будет об отношениях, статусе и знаниях. Я отдыхала на даче на юге Финляндии с моей мамой Сейей и дочерьми Алексией и Антонией. Было около часу ночи, мама и дети уже спали. А я набросала схему этой книги в тетради, которую держала возле кровати.

Разумеется, о «факторах человеческой мотивации» написано уже многое. Есть книги, в которых объясняется, как можно улучшить отношения (Мотив 1), как добиться большего влияния (Мотив 2) и как учиться новому (Мотив 3). В этой книге речь пойдет не об этом. Из нее вы узнаете, почему эти мотивы существуют внутри нас, как они проявляются вовне и каким образом создают нам проблемы в жизни. Затем вы познакомитесь с практическими инструментами, которые помогут научиться управлять своими мотивами и превращать их в личные супервозможности. Проще говоря, мы совершим путешествие к самой сути того, кто мы такие, и истокам нашего поведения.

Анджела Ахола - Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения

М. : Альпина Паблишер, 2021. - 240 с.

ISBN 978-5-9614-7385-8

Анджела Ахола - Скрытые мотивы: Истинные причины нашего поведения – Содержание

Введение

Времена новые, а люди прежние

Почему вы делаете то, что вы делаете?

Мотив 1. Отношения

Социальное влияние: делай как мы

Можно ли отличаться «разумно»?

Мы в присутствии других

Счастье и роль хороших отношений

Великодушие или эгоизм?

Резюме: Мотив 1. Отношения

Мотив 2. Статус

Личность и различия индивидуальных доминант

Не смей меня превзойти!

Вам правда хорошо на вершине?

Когда статус важнее семьи

Сильные друзья - хорошие друзья?

Неравенство сил - опасность для отношений

Резюме: Мотив 2. Статус

Мотив 3. Знания

Больше информации - но какой ценой?

Больше информации - меньше сна

Больше беспокойства - меньше близости

Почему мы теряем чуткость

Резюме: Мотив 3. Знания

Так чему вы позволяете управлять вашей жизнью?

Приложение 1. Почему именно эти три мотива?

Приложение 2. Еще немного о психологии личности

Благодарности

Примечания