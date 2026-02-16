Ахонен - Миссия в новом тысячелетии
«Миссия в новом тысячелетии» финского богослова Ристо Ахонена представляет собой комплексное исследование, в котором автор переосмысливает концепцию мировой миссии в условиях постхристианского и мультикультурного мира XXI века. Ахонен утверждает, что миссия не является пережитком колониальной эпохи, а представляет собой динамичный ответ Церкви на Божий призыв к примирению всего творения. Он фокусируется на теологическом фундаменте «Missio Dei» (Миссии Бога), подчеркивая, что инициатором и главным действующим лицом свидетельства является Сам триединый Бог, в то время как Церковь призвана быть лишь Его верным инструментом.
Автор детально анализирует вызовы, которые бросают современному христианству религиозный плюрализм и секуляризация, предлагая при этом пути сохранения евангельской идентичности без ухода в изоляционизм. Ахонен делает акцент на важности контекстуализации — способности передать неизменную весть о Христе на языке, понятном представителям разных культур, не искажая при этом её сути. Труд служит глубоким теологическим руководством для тех, кто ищет баланс между верностью библейским истинам и необходимостью открытого диалога с современным обществом, утверждая, что миссия в новом тысячелетии должна быть преображающей, смиренной и христоцентричной.
Ристо А. Ахонен – Миссия в новом тысячелетии - Теологические основы мировой миссии
Санкт-Петербург: «Светоч», 2005. -
ISBN 5-901621-11-5
Ристо А. Ахонен – Миссия в новом тысячелетии – Содержание
Предисловие автора
1. Введение
1.1. Оптимизм Эдинбургской всемирной миссионерской конференции 1910 г
1.2. Новый взгляд на историю христианской миссии
1.3. Парадигмы миссии
1.4. Церкви и проблема глобализации
1.5. Центр притяжения христианства смещается на юг
1.6. Современные исследования и проблемы миссиологии
1.7. Определение объекта исследования
2. Тринитарная основа миссии
2.1. Миссионерская природа Божьего откровения
2.2. Миссионерство как участие в миссии Бога
2.3. Миссия в Новом Завете
3. Уникальность Христа
3.1. Воплощение как исполнение Божьего откровения
3.2. Истинность креста и воскресения Христа
3.3. Спасение как цель миссии
4. Миссия Духа Святого
4.1. Пневматологические основы миссии
4.2. Служение Духа Святого в миссии
5. Экклезиология и миссия
5.1. Монастыри, ордена и миссионерские общества как орудия церкви
5.2. Природа и отличительные черты миссионерской церкви
5.3. Миссионерская церковь
6. Необходимость контекстуальной теологии
6.1. Взаимоотношения веры и культуры
6.2. Вклад культуры в теологическое понимание веры
6.3. Проблема взаимоотношения веры и культуры
7. На стыке мировых религий
7.1. Религиозная свобода как право человека
7.2. Межрелигиозный диалог
7.3. Проблема теологии религий
8. Диакония и евангелизм как функции миссии
8.1. Диаконическая природа миссии
8.2. Миссия и международная диакония: взаимосвязи и проблемы
8.3. Евангелизм как основная задача миссии
9. Миссия и Царство Божье
9.1. Справедливость, мир и целостность творения
9.2. Эсхатологические перспективы миссии
10. Итак, что же такое миссия?
Список сокращений
Список литературы
Отчеты по итогам конференций и другие документы
