«Миссия в новом тысячелетии» финского богослова Ристо Ахонена представляет собой комплексное исследование, в котором автор переосмысливает концепцию мировой миссии в условиях постхристианского и мультикультурного мира XXI века. Ахонен утверждает, что миссия не является пережитком колониальной эпохи, а представляет собой динамичный ответ Церкви на Божий призыв к примирению всего творения. Он фокусируется на теологическом фундаменте «Missio Dei» (Миссии Бога), подчеркивая, что инициатором и главным действующим лицом свидетельства является Сам триединый Бог, в то время как Церковь призвана быть лишь Его верным инструментом.

Автор детально анализирует вызовы, которые бросают современному христианству религиозный плюрализм и секуляризация, предлагая при этом пути сохранения евангельской идентичности без ухода в изоляционизм. Ахонен делает акцент на важности контекстуализации — способности передать неизменную весть о Христе на языке, понятном представителям разных культур, не искажая при этом её сути. Труд служит глубоким теологическим руководством для тех, кто ищет баланс между верностью библейским истинам и необходимостью открытого диалога с современным обществом, утверждая, что миссия в новом тысячелетии должна быть преображающей, смиренной и христоцентричной.

Ристо А. Ахонен – Миссия в новом тысячелетии - Теологические основы мировой миссии

Санкт-Петербург: «Светоч», 2005. -

ISBN 5-901621-11-5

Ристо А. Ахонен – Миссия в новом тысячелетии – Содержание

Предисловие автора

1. Введение

1.1. Оптимизм Эдинбургской всемирной миссионерской конференции 1910 г

1.2. Новый взгляд на историю христианской миссии

1.3. Парадигмы миссии

1.4. Церкви и проблема глобализации

1.5. Центр притяжения христианства смещается на юг

1.6. Современные исследования и проблемы миссиологии

1.7. Определение объекта исследования

2. Тринитарная основа миссии

2.1. Миссионерская природа Божьего откровения

2.2. Миссионерство как участие в миссии Бога

2.3. Миссия в Новом Завете

3. Уникальность Христа

3.1. Воплощение как исполнение Божьего откровения

3.2. Истинность креста и воскресения Христа

3.3. Спасение как цель миссии

4. Миссия Духа Святого

4.1. Пневматологические основы миссии

4.2. Служение Духа Святого в миссии

5. Экклезиология и миссия

5.1. Монастыри, ордена и миссионерские общества как орудия церкви

5.2. Природа и отличительные черты миссионерской церкви

5.3. Миссионерская церковь

6. Необходимость контекстуальной теологии

6.1. Взаимоотношения веры и культуры

6.2. Вклад культуры в теологическое понимание веры

6.3. Проблема взаимоотношения веры и культуры

7. На стыке мировых религий

7.1. Религиозная свобода как право человека

7.2. Межрелигиозный диалог

7.3. Проблема теологии религий

8. Диакония и евангелизм как функции миссии

8.1. Диаконическая природа миссии

8.2. Миссия и международная диакония: взаимосвязи и проблемы

8.3. Евангелизм как основная задача миссии

9. Миссия и Царство Божье

9.1. Справедливость, мир и целостность творения

9.2. Эсхатологические перспективы миссии

10. Итак, что же такое миссия?

Список сокращений

Список литературы

Отчеты по итогам конференций и другие документы