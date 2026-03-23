Азимов - Земля Ханаанская

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism

Известный фантаст Айзек Азимов воссоздал историю Ханаана, историю возникновения в этом регионе Ближнего Востока двух крупнейших мировых религий – иудаизма и христианства.

The Land of Canaan

Центрполиграф, 2006

Айзек Азимов - Земля Ханаанская - Родина иудаизма и христианства - Содержание

Глава 1. ДО АВРААМА

  • Плодородный полумесяц

  • Новый каменный век

  • Бронзовый век

  • Вторжение

Глава 2. ПОСЛЕ АВРААМА

  • Авраам

  • Колесница

  • Алфавит

  • Потомки Авраама

  • Завоевание израильтянами

Глава 3. ИЗРАИЛЬ

  • Колена Израиля

  • Судьи

  • Филистимляне

  • Саул

Глава 4. ИЗРАИЛЬ–ИУДА

  • Давид в Хевроне

  • Давид в Иерусалиме

  • Сыновья Давида

  • Соломон

Глава 5. ИЗРАИЛЬ И ИУДА

  • Два царства

  • Самария

  • Династия Амврия

  • Династия Ииуя

Глава 6. ИУДА

  • Падение Израиля

  • Езекия

  • Иосия

  • Падение Иуды

Глава 7. ИУДАИЗМ

  • Изгнание

  • Тир и Карфаген

  • Возвращение

  • Ездра и Неемия

Глава 8. ХАНААН ПРОТИВ ГРЕЦИИ

  • В клещах

  • Сицилия

  • Интерлюдия

  • Последнее противостояние Тира

Глава 9. ГРЕЦИЯ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ

  • Осколки империи

  • Евреи при Птолемеях

  • Агафокл

  • Пирр

Глава 10. ХАНААН ПРОТИВ РИМА

  • Гамилькар Барка

  • Сын Гамилькара

  • Ганнибал на войне

  • После Замы

Глава 11. МАККАВЕИ

  • Эллинизация

  • Иуда Маккавей

  • Независимость!

  • Последнее противостояние Карфагена

  • Маккавейское царство

Глава 12. РИМ ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ

  • Ирод

  • Иисус

  • Ирод Агриппа

  • Павел

  • Иудейское восстание

  • Последнее противостояние Иудеи

Added 23.03.2026
Related Books

All Books