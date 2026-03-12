Когда человек впервые переступает порог храма, его удивляет многое. Иная атмосфера, непривычный язык, сам воздух - тоже другой. И то, что одним будет восприниматься как «благодатный кислород вечности», - для другого может оказаться чуждой, непонятной, а то и враждебной средой.

Но ведь все, что есть в Церкви Христовой, появилось неслучайно. Под каждой формой скрывается определенный смысл - и когда он проясняется, начинается удивительное взаимодействие внешнего и внутреннего, материального и духовного. Но эти смыслы, как правило, не лежат на поверхности: надо потрудиться, чтобы дойти, докопаться до них - порой пробираясь, продираясь сквозь наслоения веков, местных традиций, свойственного человеку стремления все упростить и свести к обычной арифметике.

Цель нашего проекта - показать, что вера не враждебна разумности. Можно быть искренним христианином - и не бояться сомнений, поисков, не стесняться отсутствия единственно правильных ответов. Мы задаем кажущиеся простыми, порой даже излишне наивными, вопросы - и вместе с читателем ищем ответы. Нам, создателям «Академии веры», очень хотелось бы, чтобы читатель ощутил вкус к богословию. Говоря «богословие», мы имеем в виду не академическую дисциплину, не курс семинарии или духовной академии, а разговор о Боге - честный, откровенный, ведущийся на понятном языке, но при этом ответственный и не допускающий слов, брошенных на ветер. Интерес к этому разговору уже активно развивается: вот почему так много обсуждений на различных интернет-площадках вопросов о значении постов, о смысле богослужения, о том, как обычному человеку духовно расти в Церкви, не пытаясь превратить свою семью в псевдомонашескую общину.

Хочется надеяться, что наш проект - созданный как открытая образовательная площадка (https://vera.academy), а теперь существующий и в формате книги, - поможет ищущему разумности в вере обогатиться не только новыми знаниями, но и увидеть иные подходы к вопросам, которые могли казаться уже вполне затертыми и скучными.

Стремясь к доступной и удобной форме подачи, все материалы мы разделили на четыре уровня: «Грамматик», «Ритор», «Философ» и «Богослов». В каждом из них 10 тематических блоков. По мере движения по уровням увеличивается глубина погружения в тему, раскрываются новые грани того, о чем уже было сказано. В связи с этим в книге встречается немало повторов. Это допущено намеренно, поскольку позволяет возвращаться к наиболее комплексным вопросам, используя приобретенные знания.

Академия веры. 40 мини-курсов о православном христианстве для тех, кто хочет верить осознанно

прот. П. Великанов,свящ. А. Борисов, свящ. С. Домусчи, свящ. А. Сухарев, диакон И. Кокин, С. Худиев

М.: Никея, 2021. - 368 с.

ISBN 978-5-907307-40-7

Академия веры. 40 мини-курсов о православном христианстве для тех, кто хочет верить осознанно - Содержание

Предисловие

Грамматик

1.1. Можно ли узнать Бога за пределами христианства?

1.2. Какая книга главная для христиан?

1.3. Где, кроме Библии, говорится о Боге?

1.4. Зачем нужно молиться?

1.5. Кто такой Бог?

1.6. В каком мире живет христианин?

1.7. А что, если жить без Бога?

1.8. Как появилось христианство?

1.9. Кто такой Иисус Христос?

1.10. Церковные обряды - это очень важно?

Ритор

2.1. Есть ли христианство за границами православия?

2.2. Что за книга - Евангелие?

2.3. Что за служба - литургия?

2.4. Что такое Церковь?

2.5. Что такое таинства?

2.6. Что такое Промысл Божий?

2.7. Почему Бог - Троица?

2.8. Есть ли в христианстве мистика?

2.9. Кто такая Богородица?

2.10. Что такое Священное Предание?

Философ

3.1. Что еще написали апостолы?

3.2. Как мы видим Бога?

3.3. Для чего существуют иные религии?

3.4. Что такое благодать?

3.5. Кто такие ангелы?

3.6. Как соотносятся вера и наука?

3.7. Что такое заповеди и почему их нужно исполнять?

3.8. Каково место Церкви в обществе и государстве?

3.9. В чем состоит подвиг Христа?

3.10. Что такое Причастие?

Богослов

4.1. Что за книга Апокалипсис и как ее понять?

4.2. Какой Бог есть на самом деле?

4.3. Почему у христиан есть монополия на откровение?

4.4. Что такое святость?

4.5. Кто такой человек?

4.6. Как соотносятся вера и культура?

4.7. Что такое Царство Божие и его противоположность - ад?

4.8. Церковь - это организм или система?

4.9. Что такое Второе Пришествие и Страшный Суд?

4.10. Бог и я: что можно сделать вместе?

Послесловие

Список рекомендуемой литературы

Список сокращенных названий книг Священного Писания

Предметный указатель

О проекте «Академия веры»