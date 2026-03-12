Академия веры - 40 мини-курсов о православном христианстве
Когда человек впервые переступает порог храма, его удивляет многое. Иная атмосфера, непривычный язык, сам воздух - тоже другой. И то, что одним будет восприниматься как «благодатный кислород вечности», - для другого может оказаться чуждой, непонятной, а то и враждебной средой.
Но ведь все, что есть в Церкви Христовой, появилось неслучайно. Под каждой формой скрывается определенный смысл - и когда он проясняется, начинается удивительное взаимодействие внешнего и внутреннего, материального и духовного. Но эти смыслы, как правило, не лежат на поверхности: надо потрудиться, чтобы дойти, докопаться до них - порой пробираясь, продираясь сквозь наслоения веков, местных традиций, свойственного человеку стремления все упростить и свести к обычной арифметике.
Цель нашего проекта - показать, что вера не враждебна разумности. Можно быть искренним христианином - и не бояться сомнений, поисков, не стесняться отсутствия единственно правильных ответов. Мы задаем кажущиеся простыми, порой даже излишне наивными, вопросы - и вместе с читателем ищем ответы. Нам, создателям «Академии веры», очень хотелось бы, чтобы читатель ощутил вкус к богословию. Говоря «богословие», мы имеем в виду не академическую дисциплину, не курс семинарии или духовной академии, а разговор о Боге - честный, откровенный, ведущийся на понятном языке, но при этом ответственный и не допускающий слов, брошенных на ветер. Интерес к этому разговору уже активно развивается: вот почему так много обсуждений на различных интернет-площадках вопросов о значении постов, о смысле богослужения, о том, как обычному человеку духовно расти в Церкви, не пытаясь превратить свою семью в псевдомонашескую общину.
Хочется надеяться, что наш проект - созданный как открытая образовательная площадка (https://vera.academy), а теперь существующий и в формате книги, - поможет ищущему разумности в вере обогатиться не только новыми знаниями, но и увидеть иные подходы к вопросам, которые могли казаться уже вполне затертыми и скучными.
Стремясь к доступной и удобной форме подачи, все материалы мы разделили на четыре уровня: «Грамматик», «Ритор», «Философ» и «Богослов». В каждом из них 10 тематических блоков. По мере движения по уровням увеличивается глубина погружения в тему, раскрываются новые грани того, о чем уже было сказано. В связи с этим в книге встречается немало повторов. Это допущено намеренно, поскольку позволяет возвращаться к наиболее комплексным вопросам, используя приобретенные знания.
Академия веры. 40 мини-курсов о православном христианстве для тех, кто хочет верить осознанно
прот. П. Великанов,свящ. А. Борисов, свящ. С. Домусчи, свящ. А. Сухарев, диакон И. Кокин, С. Худиев
М.: Никея, 2021. - 368 с.
ISBN 978-5-907307-40-7
Академия веры. 40 мини-курсов о православном христианстве для тех, кто хочет верить осознанно - Содержание
- Предисловие
Грамматик
- 1.1. Можно ли узнать Бога за пределами христианства?
- 1.2. Какая книга главная для христиан?
- 1.3. Где, кроме Библии, говорится о Боге?
- 1.4. Зачем нужно молиться?
- 1.5. Кто такой Бог?
- 1.6. В каком мире живет христианин?
- 1.7. А что, если жить без Бога?
- 1.8. Как появилось христианство?
- 1.9. Кто такой Иисус Христос?
- 1.10. Церковные обряды - это очень важно?
Ритор
- 2.1. Есть ли христианство за границами православия?
- 2.2. Что за книга - Евангелие?
- 2.3. Что за служба - литургия?
- 2.4. Что такое Церковь?
- 2.5. Что такое таинства?
- 2.6. Что такое Промысл Божий?
- 2.7. Почему Бог - Троица?
- 2.8. Есть ли в христианстве мистика?
- 2.9. Кто такая Богородица?
- 2.10. Что такое Священное Предание?
Философ
- 3.1. Что еще написали апостолы?
- 3.2. Как мы видим Бога?
- 3.3. Для чего существуют иные религии?
- 3.4. Что такое благодать?
- 3.5. Кто такие ангелы?
- 3.6. Как соотносятся вера и наука?
- 3.7. Что такое заповеди и почему их нужно исполнять?
- 3.8. Каково место Церкви в обществе и государстве?
- 3.9. В чем состоит подвиг Христа?
- 3.10. Что такое Причастие?
Богослов
- 4.1. Что за книга Апокалипсис и как ее понять?
- 4.2. Какой Бог есть на самом деле?
- 4.3. Почему у христиан есть монополия на откровение?
- 4.4. Что такое святость?
- 4.5. Кто такой человек?
- 4.6. Как соотносятся вера и культура?
- 4.7. Что такое Царство Божие и его противоположность - ад?
- 4.8. Церковь - это организм или система?
- 4.9. Что такое Второе Пришествие и Страшный Суд?
- 4.10. Бог и я: что можно сделать вместе?
Послесловие
Список рекомендуемой литературы
Список сокращенных названий книг Священного Писания
Предметный указатель
О проекте «Академия веры»
