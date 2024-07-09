Акерлоф, Джордж - Охота на простака - Экономика манипуляций и обмана

На протяжении более чем ста последних лет психологи — начиная с Зигмунда Фрейда и заканчивая Даниэлем Канеманом — в один голос и с разной аргументацией уверяют нас, что люди часто принимают решения, не соответствующие их истинным интересам. Попросту говоря, они не делают то, что действительно хорошо для них, и выбирают не то, чего на самом деле хотят. Именно такие непродуманные решения создают благодатную почву для фишеров, забрасывающих приманку для простаков. Эта основополагающая истина нашла отражение даже в первой книге Библии*, где рассказывается, как змей искушает невинную Еву принять необдуманное решение, о котором ей придется немедленно и очень надолго пожалеть.

Фундаментальная концепция экономики выглядит совершенно иначе: это концепция рыночного равновесия2. Чтобы ее проиллюстрировать, рассмотрим пример очереди в кассу супермаркета3. При выходе из торгового зала нам требуется несколько секунд, чтобы решить, в какую кассу занять очередь. Это не такой простой выбор, поскольку очереди во все кассы примерно одинаковы благодаря установившемуся равновесию. А оно устанавливается по той простой и очевидной причине, что каждый подходящий к кассам покупатель выбирает самую короткую очередь.

Принцип равновесия, наблюдаемый в очереди к кассам супермаркета, вполне применим и к экономике в целом. Когда предприниматель решает, каким видом бизнеса заняться, стоит ли расширять действующий бизнес или лучше его продать, он, как и покупатель в очереди к кассе, выбирает наилучший вариант из имеющихся. Это и поддерживает равновесие в экономике. Любой шанс получить уникальную сверхприбыль очень быстро реализуется, поэтому такие возможности представляются нечасто и их трудно найти. Этот принцип, как и концепция равновесия, базовый в экономике.

Тот же принцип используется в охоте на простака. Иными словами, для фишера любая человеческая слабость — источник потенциального заработка, и в условиях равновесия он не преминет ею воспользоваться. Среди всех предпринимателей, которые, образно говоря, подходят к очередям в кассы и внимательно смотрят по сторонам, решая, в какую очередь инвесторов лучше встать, наверняка найдется кто-то, кто намерен получить больше других — уникальную сверхприбыль от доверчивого простака. И если вдруг он заметит такую перспективу, то уж точно ее не упустит.

Акерлоф, Джордж - Охота на простака - Экономика манипуляций и обмана

Пер. с англ. Э. Кондуковой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 320 с.

ISBN 978-5-00100-467-7

Акерлоф, Джордж - Охота на простака - Содержание

Предисловие

Введение. В ожидании манипуляций: фишинговое равновесие

Часть I. Неоплаченные счета и финансовая катастрофа

Глава 1. Соблазн прокладывает путь

Глава 2. Подрыв репутации и финансовый кризис

Часть II. Охота на простака в контексте

Глава 3. Рекламодатели учатся играть на наших слабостях

Глава 4. Фишинг в продаже автомобилей, кредитных карт и недвижимости

Глава 5. Фишинг в политике

Глава 6. Фишинг в фармацевтике и пищевой промышленности

Глава 7. Инновации: хороший, плохой, злой

Глава 8. Табак и алкоголь

Глава 9. Банкротство ради прибыли

Глава 10. Фишинг Майкла Милкена: приманка из мусорных облигаций

Глава 11. Движение Сопротивления и его герои

Часть III. Заключительная

Заключение: примеры и общие выводы. Новая история Америки и ее последствия

Послесловие: значение фишингового равновесия

Благодарности

Примечания

Библиография