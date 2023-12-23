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Акимов – Вселенские соборы

Акимов Виталий – Вселенские соборы
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Educational
Пособие составлено на основе материла, который был использован автором при проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Общая история Христианской Церкви» в Институте теологии БГУ, по дисциплине «Общая церковная история» в Минской духовной семинарии, по дисциплине «История Древней Церкви» на факультете теологии Европейского гуманитарного университета, а также по дисциплине «Вселенские соборы» на историческом факультете БГУ.
Пособие включает две части. Первая часть содержит лекционный материал. Тексты лекций помимо своего прямого назначения могут быть использованы при подготовке студентов к семинарским занятиям, а также при организации самостоятельной работы студентов. Для удобства текст первой части снабжен необходимым минимумом ссылок на источники и литературу. Цель ссылок заключается в том, чтобы дать студентам возможность предварительно познакомиться с важнейшими источниками и проблемными исследованиями по истории Вселенских соборов. Список необходимых источников и исследований по каждой теме имеется во второй части пособия.
Вторая часть включает в себя перечень тем, наименования разделов каждой темы, рекомендуемую литературу ко всей теме в целом и к важнейшим разделам темы, а также вопросы к каждой теме. Наименования разделов каждой темы и рекомендуемая литература могут помочь как при организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, так и при проведении семинарских занятий. В перечне рекомендуемой литературы особо выделяются важнейшие источники по истории Вселенских соборов, знакомство с которыми необходимо при написании соответствующих научных работ. Вопросы могут быть использованы для активизации учебного процесса. В конце занятия они могут помочь закрепить, а в начале следующего занятия — повторить пройденный материал. Вопросы могут быть использованы и для проверки знаний студентов при проведении контрольных работ, зачетов и экзаменов.
В. В. Акимов, кандидат богословия,
доцент Института теологии БГУ,
преподаватель Минской духовной академии и семинарии.
21.10.2010 г.

Акимов Виталий – Вселенские соборы

Минск: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, 2010. — 156 с.

Акимов Виталий – Вселенские соборы - Содержание
Предисловие

Часть I. Лекции по истории Вселенских соборов
  • Введение в историю Вселенских соборов. Происхождение арианства
  • Предыстория Первого Вселенского собора
  • Первый Вселенский собор
  • Борьба с арианством после Никейского собора
  • Второй Вселенский собор
  • Начало христологических споров. Оригенистские споры конца IV — начала V века
  • Несторианский спор. Предыстория Третьего Вселенского собора
  • Третий Вселенский собор
  • Монофизитский спор и Четвертый Вселенский собор
  • История монофизитства после Четвертого Вселенского собора
  • Пятый Вселенский собор
  • Монофелитский спор
  • Шестой Вселенский собор
  • Иконоборческий спор и предыстория Седьмого Вселенского собора
  • Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия
Часть II. Вопросы и рекомендуемая литература
  • Тема 1. Введение в историю Вселенских Соборов. Происхождение арианства
  • Тема 2. Предыстория Первого Вселенского собора
  • Тема 3. Первый Вселенский собор
  • Тема 4. Борьба с арианством после Никейского собора
  • Тема 5. Второй Вселенский собор
  • Тема 6. Начало христологических споров. Оригенистские споры конца IV - начала V века
  • Тема 7. Нссторианский спор. Предыстория Третьего Вселенского собора
  • Тема 8. Третий Вселенский собор
  • Тема 9. Монофизитский спор и Четвертый Вселенский собор
  • Тема 10. История монофизитства после Четвертого Вселенского собора
  • Тема 11. Пятый Вселенский собор
  • Тема 12. Монофелитский спор
  • Тема 13. Шестой Вселенский собор и Трулльский собор
  • Тема 14. Иконоборческий спор и предыстория Седьмого Вселенского собора
  • Тема 15. Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия
Публикации В.В. Акимова

Акимов Виталий – Вселенские соборы – Содержание - Часть I. Лекции по истории Вселенских соборов

Введение в историю Вселенских соборов. Происхождение арианства Понятие о церковных соборах. Церковные соборы II-III в.
Церковные соборы ведут свое начало от апостольского собора 50 г., прошедшего в Иерусалиме и описанного в книге Деяний святых апостолов, где была использована знаменитая формула постановления - «Угодно Духу Святому и нам» (Деян.15:28). Однако само слово «собор» - sinodos; - впервые встречается только в Третьем послании о крещении к римскому пресвитеру Филимону Дионисия Александрийского. Латинский термин consilium впервые употребил знаменитый латинский автор, учитель Церкви Тертуллиан (De pudisitia, 10).
Первые церковные соборы, о которых сохранились упоминания в источниках, собирались во второй половине второго века по поводу осуждения учения Монтана (Евсевий Кесарийский. Церковная история 5:16) и в связи со спорами о времени празднования Пасхи (Евсевий Кесарийский. Церковная история 5:23).
В третьем веке прошли два Александрийских собора 231 г., собиравшиеся в связи с получением Оригеном пресвитерского сана от палестинских епископов, знаменитые Карфагенские соборы — по поводу принятия отпадших и перекрещивания еретиков, а также три Антиохийских собора 264-269 г. - по поводу учения Павла Самосатского. В этих соборах принимали участие клирики и миряне.
С самого начала истории христианской церкви соборы созывались в тех случаях, когда спорные вопросы касались всей Церкви или требовали более высокой компетенции, чем мнение одного епископа. Однако до эпохи императора Константина Великого соборы обыкновенно включали в себя епископов только определенной провинции, т.е. ограничивались сравнительно небольшой территорией. Сама идея и возможность созыва общеимперского, вселенскою собора могла возникнуть только в связи с начавшимся процессом христианизации империи. Не случайно поэтому инициатором Первого Вселенскою собора явился император Константин Великий.

Вселенские СоборыВселенские Соборы

Редактор Л. В. Литвинова. - Москва: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2005. – 226 с. – (Церковно-историческая библиотека.)
ISBN 5-89572-019-6

Вселенские Соборы – Содержание

О Вселенском Соборе
  • I Вселенский Собор (I Никейский, 325 г.)
  • II Вселенский Собор (I Константинопольский, 381 г.)
  • III Вселенский Собор (I Эфесский, 431 г.)
  • IV Вселенский Собор (Халкидонский, 451 г.)
  • V Вселенский Собор (II Константинопольский, 553 г.)
  • VI Вселенский Собор (III Константинопольский, 680-681 гг.)
  • VII Вселенский Собор (II Никейский, 787 г.)
Примечания
Сокращения правил святых Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, святых отцов, встречающиеся в тексте
Сочинения отцов, учителей, историков Церкви и некоторых других древних авторов с сокращениями, употребляющимися в тексте
Библиография
Views 689
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2023
Author aleksandroid
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5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
Шток 4 years ago

Дякую

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