Пособие составлено на основе материла, который был использован автором при проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Общая история Христианской Церкви» в Институте теологии БГУ, по дисциплине «Общая церковная история» в Минской духовной семинарии, по дисциплине «История Древней Церкви» на факультете теологии Европейского гуманитарного университета, а также по дисциплине «Вселенские соборы» на историческом факультете БГУ.



Пособие включает две части. Первая часть содержит лекционный материал. Тексты лекций помимо своего прямого назначения могут быть использованы при подготовке студентов к семинарским занятиям, а также при организации самостоятельной работы студентов. Для удобства текст первой части снабжен необходимым минимумом ссылок на источники и литературу. Цель ссылок заключается в том, чтобы дать студентам возможность предварительно познакомиться с важнейшими источниками и проблемными исследованиями по истории Вселенских соборов. Список необходимых источников и исследований по каждой теме имеется во второй части пособия.



Вторая часть включает в себя перечень тем, наименования разделов каждой темы, рекомендуемую литературу ко всей теме в целом и к важнейшим разделам темы, а также вопросы к каждой теме. Наименования разделов каждой темы и рекомендуемая литература могут помочь как при организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, так и при проведении семинарских занятий. В перечне рекомендуемой литературы особо выделяются важнейшие источники по истории Вселенских соборов, знакомство с которыми необходимо при написании соответствующих научных работ. Вопросы могут быть использованы для активизации учебного процесса. В конце занятия они могут помочь закрепить, а в начале следующего занятия — повторить пройденный материал. Вопросы могут быть использованы и для проверки знаний студентов при проведении контрольных работ, зачетов и экзаменов.



В. В. Акимов, кандидат богословия,

доцент Института теологии БГУ,

преподаватель Минской духовной академии и семинарии.

21.10.2010 г.

Акимов Виталий – Вселенские соборы

Минск: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, 2010. — 156 с.

Акимов Виталий – Вселенские соборы - Содержание

Предисловие

Часть I. Лекции по истории Вселенских соборов

Введение в историю Вселенских соборов. Происхождение арианства

Предыстория Первого Вселенского собора

Первый Вселенский собор

Борьба с арианством после Никейского собора

Второй Вселенский собор

Начало христологических споров. Оригенистские споры конца IV — начала V века

Несторианский спор. Предыстория Третьего Вселенского собора

Третий Вселенский собор

Монофизитский спор и Четвертый Вселенский собор

История монофизитства после Четвертого Вселенского собора

Пятый Вселенский собор

Монофелитский спор

Шестой Вселенский собор

Иконоборческий спор и предыстория Седьмого Вселенского собора

Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия

Часть II. Вопросы и рекомендуемая литература

Тема 1. Введение в историю Вселенских Соборов. Происхождение арианства

Тема 2. Предыстория Первого Вселенского собора

Тема 3. Первый Вселенский собор

Тема 4. Борьба с арианством после Никейского собора

Тема 5. Второй Вселенский собор

Тема 6. Начало христологических споров. Оригенистские споры конца IV - начала V века

Тема 7. Нссторианский спор. Предыстория Третьего Вселенского собора

Тема 8. Третий Вселенский собор

Тема 9. Монофизитский спор и Четвертый Вселенский собор

Тема 10. История монофизитства после Четвертого Вселенского собора

Тема 11. Пятый Вселенский собор

Тема 12. Монофелитский спор

Тема 13. Шестой Вселенский собор и Трулльский собор

Тема 14. Иконоборческий спор и предыстория Седьмого Вселенского собора

Тема 15. Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия

Публикации В.В. Акимова

Акимов Виталий – Вселенские соборы – Содержание - Часть I. Лекции по истории Вселенских соборов

Введение в историю Вселенских соборов. Происхождение арианства Понятие о церковных соборах. Церковные соборы II-III в.

Церковные соборы ведут свое начало от апостольского собора 50 г., прошедшего в Иерусалиме и описанного в книге Деяний святых апостолов, где была использована знаменитая формула постановления - «Угодно Духу Святому и нам» (Деян.15:28). Однако само слово «собор» - sinodos; - впервые встречается только в Третьем послании о крещении к римскому пресвитеру Филимону Дионисия Александрийского. Латинский термин consilium впервые употребил знаменитый латинский автор, учитель Церкви Тертуллиан (De pudisitia, 10).



Первые церковные соборы, о которых сохранились упоминания в источниках, собирались во второй половине второго века по поводу осуждения учения Монтана (Евсевий Кесарийский. Церковная история 5:16) и в связи со спорами о времени празднования Пасхи (Евсевий Кесарийский. Церковная история 5:23).



В третьем веке прошли два Александрийских собора 231 г., собиравшиеся в связи с получением Оригеном пресвитерского сана от палестинских епископов, знаменитые Карфагенские соборы — по поводу принятия отпадших и перекрещивания еретиков, а также три Антиохийских собора 264-269 г. - по поводу учения Павла Самосатского. В этих соборах принимали участие клирики и миряне.



С самого начала истории христианской церкви соборы созывались в тех случаях, когда спорные вопросы касались всей Церкви или требовали более высокой компетенции, чем мнение одного епископа. Однако до эпохи императора Константина Великого соборы обыкновенно включали в себя епископов только определенной провинции, т.е. ограничивались сравнительно небольшой территорией. Сама идея и возможность созыва общеимперского, вселенскою собора могла возникнуть только в связи с начавшимся процессом христианизации империи. Не случайно поэтому инициатором Первого Вселенскою собора явился император Константин Великий.