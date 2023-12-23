Акимов – Вселенские соборы
Пособие составлено на основе материла, который был использован автором при проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Общая история Христианской Церкви» в Институте теологии БГУ, по дисциплине «Общая церковная история» в Минской духовной семинарии, по дисциплине «История Древней Церкви» на факультете теологии Европейского гуманитарного университета, а также по дисциплине «Вселенские соборы» на историческом факультете БГУ.
Пособие включает две части. Первая часть содержит лекционный материал. Тексты лекций помимо своего прямого назначения могут быть использованы при подготовке студентов к семинарским занятиям, а также при организации самостоятельной работы студентов. Для удобства текст первой части снабжен необходимым минимумом ссылок на источники и литературу. Цель ссылок заключается в том, чтобы дать студентам возможность предварительно познакомиться с важнейшими источниками и проблемными исследованиями по истории Вселенских соборов. Список необходимых источников и исследований по каждой теме имеется во второй части пособия.
Вторая часть включает в себя перечень тем, наименования разделов каждой темы, рекомендуемую литературу ко всей теме в целом и к важнейшим разделам темы, а также вопросы к каждой теме. Наименования разделов каждой темы и рекомендуемая литература могут помочь как при организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, так и при проведении семинарских занятий. В перечне рекомендуемой литературы особо выделяются важнейшие источники по истории Вселенских соборов, знакомство с которыми необходимо при написании соответствующих научных работ. Вопросы могут быть использованы для активизации учебного процесса. В конце занятия они могут помочь закрепить, а в начале следующего занятия — повторить пройденный материал. Вопросы могут быть использованы и для проверки знаний студентов при проведении контрольных работ, зачетов и экзаменов.
В. В. Акимов, кандидат богословия,
доцент Института теологии БГУ,
преподаватель Минской духовной академии и семинарии.
21.10.2010 г.
доцент Института теологии БГУ,
преподаватель Минской духовной академии и семинарии.
21.10.2010 г.
Акимов Виталий – Вселенские соборы
Минск: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла, 2010. — 156 с.
Акимов Виталий – Вселенские соборы - Содержание
Предисловие
Часть I. Лекции по истории Вселенских соборов
- Введение в историю Вселенских соборов. Происхождение арианства
- Предыстория Первого Вселенского собора
- Первый Вселенский собор
- Борьба с арианством после Никейского собора
- Второй Вселенский собор
- Начало христологических споров. Оригенистские споры конца IV — начала V века
- Несторианский спор. Предыстория Третьего Вселенского собора
- Третий Вселенский собор
- Монофизитский спор и Четвертый Вселенский собор
- История монофизитства после Четвертого Вселенского собора
- Пятый Вселенский собор
- Монофелитский спор
- Шестой Вселенский собор
- Иконоборческий спор и предыстория Седьмого Вселенского собора
- Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия
Часть II. Вопросы и рекомендуемая литература
- Тема 1. Введение в историю Вселенских Соборов. Происхождение арианства
- Тема 2. Предыстория Первого Вселенского собора
- Тема 3. Первый Вселенский собор
- Тема 4. Борьба с арианством после Никейского собора
- Тема 5. Второй Вселенский собор
- Тема 6. Начало христологических споров. Оригенистские споры конца IV - начала V века
- Тема 7. Нссторианский спор. Предыстория Третьего Вселенского собора
- Тема 8. Третий Вселенский собор
- Тема 9. Монофизитский спор и Четвертый Вселенский собор
- Тема 10. История монофизитства после Четвертого Вселенского собора
- Тема 11. Пятый Вселенский собор
- Тема 12. Монофелитский спор
- Тема 13. Шестой Вселенский собор и Трулльский собор
- Тема 14. Иконоборческий спор и предыстория Седьмого Вселенского собора
- Тема 15. Седьмой Вселенский собор и Торжество Православия
Публикации В.В. Акимова
Акимов Виталий – Вселенские соборы – Содержание - Часть I. Лекции по истории Вселенских соборов
Введение в историю Вселенских соборов. Происхождение арианства Понятие о церковных соборах. Церковные соборы II-III в.
Церковные соборы ведут свое начало от апостольского собора 50 г., прошедшего в Иерусалиме и описанного в книге Деяний святых апостолов, где была использована знаменитая формула постановления - «Угодно Духу Святому и нам» (Деян.15:28). Однако само слово «собор» - sinodos; - впервые встречается только в Третьем послании о крещении к римскому пресвитеру Филимону Дионисия Александрийского. Латинский термин consilium впервые употребил знаменитый латинский автор, учитель Церкви Тертуллиан (De pudisitia, 10).
Первые церковные соборы, о которых сохранились упоминания в источниках, собирались во второй половине второго века по поводу осуждения учения Монтана (Евсевий Кесарийский. Церковная история 5:16) и в связи со спорами о времени празднования Пасхи (Евсевий Кесарийский. Церковная история 5:23).
В третьем веке прошли два Александрийских собора 231 г., собиравшиеся в связи с получением Оригеном пресвитерского сана от палестинских епископов, знаменитые Карфагенские соборы — по поводу принятия отпадших и перекрещивания еретиков, а также три Антиохийских собора 264-269 г. - по поводу учения Павла Самосатского. В этих соборах принимали участие клирики и миряне.
С самого начала истории христианской церкви соборы созывались в тех случаях, когда спорные вопросы касались всей Церкви или требовали более высокой компетенции, чем мнение одного епископа. Однако до эпохи императора Константина Великого соборы обыкновенно включали в себя епископов только определенной провинции, т.е. ограничивались сравнительно небольшой территорией. Сама идея и возможность созыва общеимперского, вселенскою собора могла возникнуть только в связи с начавшимся процессом христианизации империи. Не случайно поэтому инициатором Первого Вселенскою собора явился император Константин Великий.
Вселенские Соборы
Редактор Л. В. Литвинова. - Москва: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2005. – 226 с. – (Церковно-историческая библиотека.)
ISBN 5-89572-019-6
Вселенские Соборы – Содержание
О Вселенском Соборе
- I Вселенский Собор (I Никейский, 325 г.)
- II Вселенский Собор (I Константинопольский, 381 г.)
- III Вселенский Собор (I Эфесский, 431 г.)
- IV Вселенский Собор (Халкидонский, 451 г.)
- V Вселенский Собор (II Константинопольский, 553 г.)
- VI Вселенский Собор (III Константинопольский, 680-681 гг.)
- VII Вселенский Собор (II Никейский, 787 г.)
Примечания
Сокращения правил святых Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, святых отцов, встречающиеся в тексте
Сочинения отцов, учителей, историков Церкви и некоторых других древних авторов с сокращениями, употребляющимися в тексте
Библиография
спасибо
Дякую