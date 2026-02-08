Акишин - Профессор Алексей Афанасьевич Дмитриевский

Книга С. Ю. Акишина представляет собой монументальное исследование жизни и деятельности выдающегося историка-литургиста, почетного члена четырех духовных академий и члена-корреспондента Императорской Академии наук Алексея Афанасьевича Дмитриевского (1856–1929). Первая часть биографии охватывает наиболее продуктивный период становления ученого: от детских лет в Астрахани до завершения его многолетнего служения в Киевской духовной академии в 1907 году. Работа базируется на колоссальном массиве архивных источников, включая дневники и лекционные курсы, что позволяет детально реконструировать не только научный путь, но и личную жизнь классика русской литургики.

Автор подробно прослеживает формирование научных методов Дмитриевского под влиянием его учителя Н. Ф. Красносельцева в Казанской духовной академии. Особое внимание уделено «киевскому периоду», когда Алексей Афанасьевич не только преподавал, но и совершал масштабные научные экспедиции на православный Восток. Результатом этих поездок стали уникальные открытия в библиотеках Афона, Синая и Иерусалима, которые легли в основу его фундаментальных трудов по истории восточного богослужения. Биография раскрывает Дмитриевского как блестящего организатора науки, активного участника церковно-археологических обществ и ключевую фигуру в пространстве научной коммуникации рубежа веков.

Издание снабжено богатым научно-справочным аппаратом, уникальными иллюстрациями и приложениями, среди которых — ранее не публиковавшиеся воспоминания и программы чтений ученого. Эта книга будет интересна не только специалистам по истории Церкви и литургике, но и всем исследователям русской академической среды, поскольку судьба Дмитриевского — это зеркало развития отечественной богословской науки в эпоху ее наивысшего расцвета. Работа Акишина заполняет важную лакуну в интеллектуальной истории России, возвращая современному читателю масштабный портрет «русского Мойсея» литургической науки.

Акишин С. Ю. — Профессор Алексей Афанасьевич Дмитриевский: научная биография. Часть 1: 1856–1907 годы

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2025. — 544 с.: ил.

ISBN 978-5-6046937-9-7

(Серия: Источники и исследования по истории русской богословской науки; кн. 2)

