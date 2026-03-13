Татц - Жить вдохновенно

Цель настоящей книги состоит в том, чтобы в той или иной мере дать людям возможность испытать вдохновение и душевный подъем. Наше поколение находится в состоянии постоянной тревоги и страха. Эти эмоции, как правило, вызваны экзистенциальными причинами - отсутствием ориентиров и цели в жизни. Большинство современных евреев не имеют элементарных знаний о Торе, ее структуре и отношении к нашему миру. Когда у человека нет четкой системы эталонов, ему кажется, что в мире нет порядка, что в нем царят хаос и произвол. Невозможно обрести внутренний покой и комфортное существование, если эмоциональная и интеллектуальная жизнь человека строится на зыбкой основе.

Хотя многое в этом мире недоступно нашему разуму, есть все же многое, что мы можем понять. Тора дает основу и стабильность в оценке жизни в целом и особенно в решении жизненных проблем и преодолении невзгод; она организует и наполняет смыслом наше бытие. Чтобы не бояться непредсказуемых житейских травм, вырваться из вакуума безысходной тревожности, надо стремиться к постоянному духовному росту, укрепляться в убежденности, что все на свете имеет причину и значение и что в конечном счете каждый элемент жизни изначально осмыслен и обладает собственной космической значимостью. Такой подход к жизни является залогом счастья.

В первой главе этой книги описана одна фундаментальная тема, в которой заложена глубинная мудрость Торы. Для выражения этой чистой абстракции трудно подобрать нужные слова. Читатель должен обладать особой проницательностью, чтобы разглядеть ту сокровенную идею, которую невозможно передать с помощью ограниченных языковых средств. (Эта мысль будет отдельно рассмотрена в одной из следующих глав.) Истинная мудрость хороша тем, что, как только мы усвоим ее, нам вдруг начинает казаться, что мы знакомы с ней давно. "А-эмет эд леацмо" - "Правда свидетельствует за себя". В данном случае "правда" - это кодовое обозначение внутренней правды, которую не надо изучать, а следует только признать. Всякая истинная мудрость - это не что иное, как описание того или иного аспекта реального мира.