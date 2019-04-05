В широком сознании астрология редко ассоциируется с академическими исследованиями. Автору этих строк неоднократно приходилось оправдываться: нет, интерес к тому, как к астрологии относились в Средние века и эпоху Возрождения, никак не связан с верой в ее действенность и носит исключительно научный характер.

Беглого взгляда достаточно, чтобы понять — влияние астрологии на европейскую средневековую культуру было чрезвычайно сильным: после XII в., когда на Западе появились многочисленные тексты, переведенные по большей части с арабского на латынь, вплоть до XVII столетия оккультные науки служили источником для многих философских и художественных произведений. Астрология в этот период не воспринималась в категориях сегодняшнего дня. По утверждению сторонников ее применения, предназначение астрологии — быть спутницей астрономии, подобно техническому инструменту на службе теоретических изысканий; поэтому вплоть до «научной революции» XVII в. четкого разделения между этими двумя областями знания не существовало. Нередко в заглавиях средневековых трактатов по астрономии можно встретить слово «астрология»; равно как и наоборот. Это, несомненно, повышало статус астрологии. Более того, до момента своего угасания она претендовала на связь с философией природы и даже с теологией.



Акопян Ованес Львович - Волки в овечьих шкурах: «Рассуждения против прорицательной астрологии» и ренессансная мысль Италии конца XV-начала XVI в.

М.; СПб.: Цент гуманитарны инициатив, 2018. — 256 с. — (MEDIAEVALIA).

ISBN 978-5-98712-835-0

Акопян Ованес Львович - Волки в овечьих шкурах: «Рассуждения против прорицательной астрологии» и ренессансная мысль Италии конца XV-начала XVI в. - Содержание

Содержание

Предисловие



Часть I. Scientia naturalis, каббала и небесные сферы: астрологические воззрения Пико делла Мирандола (1486-1493)

§ 1. Комментарий к «Канцоне о любви» Джироламо Бенивьени

§ 2. Трилогия

§ 3. «Гептапл» и «Комментарии на Псалмы»

Часть II. От признания к отрицанию: Пико делла Мирандола против астрологии

Глава I. «Рассуждения против прорицательной астрологии»: особенности и структура текста

Глава II. Читая тексты: Джованни Пико делла Мирандола и его источники

Глава III. «Лучший из худших»: Птолемей и «астрологическая традиция» в «Рассуждениях против прорицательной астрологии»

Глава IV. Назад к Аристотелю? Натуральная философия в «Рассуждениях против прорицательной астрологии»

Глава V. Грехи молодости: Джованни Пико делла Мирандола против «древней теологии»

Часть III. Астрология после «Рассуждений против прорицательной астрологии»: pro и contra

Глава I. Теология для народа: Джироламо Савонарола и трактат «Против астрологов»

Глава II. «Предзнание», «древняя ересь» и астрология: Джанфранческо Пико делла Мирандола между дядей и учителем

Глава III. С «латинянами» против «латинского нечестия»: Максим Грек и рецепция астрологических споров на Руси

Глава IV. Отвечая по пунктам: Лучо Белланти и «христианская астрология»

Глава V. Переводчик, поэт, политик: Джованни Понтано против Джованни Пико делла Мирандола

Заключение

Библиография

Указатель имен



Акопян Ованес Львович - Волки в овечьих шкурах: «Рассуждения против прорицательной астрологии» и ренессансная мысль Италии конца XV-начала XVI в. - Астрологические воззрения Пико делла Мирандола Summary Contents

Джованни Пико, граф Мирандолы и князь Конкордии, стал знаменитостью еще при жизни. Он выделялся даже на фоне своих современников. Широта философских познаний, разнообразие поднятых вопросов и литературная плодовитость привели к тому, что исследователи зачастую пытаются приписать Джованни Пико к какому-то одному «лагерю», не замечая целостной картины. Так, Б. Нарди и Э. Даллес видели в нем аверроиста и схоласта соответственно — разумеется, в силу собственных философских интересов. Кто-то, напротив, не видел в Пико оригинального мыслителя, достойного какого-либо внимания: нередко его удостаивали несколько пренебрежительным эпитетом «синкретист». Наконец, для многих творчество Пико ассоциируется исключительно с проблемой «достоинства человека» и концентрируется вокруг хорошо известной «Речи о достоинстве человека». Все же прочие проблемы, включая астрологию, сторонники этого подхода рассматривают сквозь призму антропологии, что, на мой взгляд, искажает и обедняет замысел самого Пико. К сожалению, подробный анализ всего массива текстов Джованни Пико не входит в задачи этой книги, однако дать некоторое общее представление о жизни и основных вехах творчества главного героя кажется необходимым. Джованни Пико родился в 1463 г. в небольшом городке Мирандола, расположенном между Феррарой, Мантуей и Моденой.

Исторически эта область была ареной борьбы более могущественных правителей, поэтому для графов Мирандола естественным занятием стало военное дело. Не был исключением отец Джованни, граф Джанфранческо По этому же пути пошли старшие братья Пико: Галеотто и Антон Мария. Однако мать Пико, Джулия Бойардо, по-другому видела путь младшего и любимого сына. Она происходила из знатного болонского рода и была двоюродной сестрой известного поэта Маттео Мариа Бойардо, автора рыцарской поэмы «Влюбленный Роланд». Мать Джованни Пико приложила все усилия, чтобы он избежал судьбы своих отца и братьев. В 1473 г. Пико оказался в Мантуе, где ему в возрасте 10 лет был дарован титул апостолического протонотария, после чего, по прошествии некоторого времени, он мог бы стать кардиналом. Разумеется, за этим продвижением сына по службе стояла Джулия Бойар- до, которая в 1477 г. отправила Пико в Болонью изучать каноническое право. Мать Пико сделала все возможное, чтобы ее сын впоследствии занял влиятельную должность в иерархии католической церкви, но в 1478 г. она скончалась. Тогда же Пико свернул с пути, на который ему указала мать, и, бросив обучение в Болонье, переехал в Феррару. О тех нескольких месяцах, что он провел в Болонье, Пико предпочел забыть: до 1493 г. он не выказывал никаких признаков знакомства с юридической литературой.

Лишь несколько пассажей в «Рассуждениях против прорицательной астрологии» выдают в нем бывшего студента-юриста. По мнению некоторых исследователей, во время короткого пребывания в Ферраре Джованни Пико познакомился с астрологией, весьма популярной при дворе семейства герцогов д’Эсте. В этот же год он, вероятно, впервые встретился с Марсилио Фичино и Анджело Полициано. В подтверждение этой точки зрения обычно следует ссылка на письмо Марсилио Фичино к Пико, составленное в 1482 г., где Фичино напоминает своему младшему товарищу об их первой встрече. Однако, кажется, что одного этого свидетельства недостаточно: Фичино мог использовать подобный оборот для того, чтобы рассказать не о реальном знакомстве с Пико, а о том моменте, когда он впервые узнал о своем молодом коллеге. Ренессансные мыслители нередко прибегали к сходным риторическим приемам; сам Фичино не был исключением. Пожалуй, самый известный пример из его послужного списка — упоминание о том, как Георгий Гемист будто бы посоветовал Козимо Медичи воссоздать Платоновскую академию. Все это позволяет усомниться в реальности знакомства Джованни Пико с Фичино и Полициано уже в 1479 г. Правда, даже если этой встречи не было, они познакомились друг с другом через пару лет и, несмотря на ряд противоречий между Фичино, с одной стороны, и Пико с Полициано, с другой, оставались друзьями до самой смерти.