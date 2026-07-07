Активное воображение в теории, практике и обучении
Цель этого двухтомного издания об активном воображении можно определить двумя высказываниями К.Г. Юнга. Начну с первого:
Годы, когда я следовал за своими внутренними образами, были самыми важными в моей жизни - в них решалось всё самое существенное. Тогда всё и началось; все последующие детали — лишь дополнения и разъяснения того материала, который прорвался из бессознательного и поначалу полностью захлестнул меня. Это была prima materia для трудов всей моей жизни.
— Юнг, 1961 (MDR, cap. VI p. 137)
Когда я впервые прочитала «Воспоминания, сновидения, размышления» в 1978 году, меня особенно поразила именно эта фраза и рассказ о мужественном столкновении К.Г. Юнга с бессознательным. В описании диалога и встречи с тёмными и опасными сторонами себя, которые могли одновременно очаровывать и внушать ужас, мне послышались отголоски важных содержаний и образов из сказок и легенд, захватывавших меня в детстве не меньше, чем любого другого ребёнка, независимо от времени и места, где и когда мне их рассказывали. Именно благодаря сказкам во мне родилась страсть к рассказыванию историй — и как к способу общения, и как к профессии в литературе и кино.
Когда в 1996 году я начала обучение на юнгианского аналитика в Итальянской ассоциации аналитической ПСИХОЛОГИИ (АРА), доктор Бьянка Гаруфи, одна из самых значительных итальянских юнгианских аналитиков, объяснила мне, что такой способ взаимодействия с бессознательным, впервые испытанный Юнгом на себе, является вполне реальной формой терапии, специфичной для юнгианской клинической практики, и называется активным воображением.
Активное воображение в теории, практике и обучении. Особое наследие К.Г. Юнга
Под редакцией Кьяры Тоцци
«Касталия», 2026. — 244 с.
ISBN 978-5-908118-59-4
Активное воображение в теории, практике и обучении. Особое наследие К.Г. Юнга - Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Авторы
ГЛАВА 1 Активное воображение: особое наследие К.Г. Юнга - Кьяра Тоцци
ГЛАВА 2 Активное воображение, актор трансформации в процессе индивидуации - Мюррей Стайн
ГЛАВА 3 Активное воображение и процесс индивидуации - Федерико де Лука Командини
ГЛАВА 4 Является ли активное воображение «спящей красавицей» аналитической психологии? - Гаэтана Бонасера
ГЛАВА 5 Песочная терапия и активное воображение - Эва Паттис-Зойя
ГЛАВА 6 Терапия воображаемого движения: неоюнгианский подход к активному воображению - Ланер Кассар
ГЛАВА 7 Вчера, сегодня и завтра: активное воображение, аналитическая подготовка и клиническая практика - Марта Тибальди
ГЛАВА 8 Символы души: от «Красной книги» к активному воображению в движении - Антонелла Адоризио
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