Цель этого двухтомного издания об активном воображении можно определить двумя высказываниями К.Г. Юнга. Начну с первого:

Годы, когда я следовал за своими внутренними образами, были самыми важными в моей жизни - в них решалось всё самое существенное. Тогда всё и началось; все последующие детали — лишь дополнения и разъяснения того материала, который прорвался из бессознательного и поначалу полностью захлестнул меня. Это была prima materia для трудов всей моей жизни.

— Юнг, 1961 (MDR, cap. VI p. 137)

Когда я впервые прочитала «Воспоминания, сновидения, размышления» в 1978 году, меня особенно поразила именно эта фраза и рассказ о мужественном столкновении К.Г. Юнга с бессознательным. В описании диалога и встречи с тёмными и опасными сторонами себя, которые могли одновременно очаровывать и внушать ужас, мне послышались отголоски важных содержаний и образов из сказок и легенд, захватывавших меня в детстве не меньше, чем любого другого ребёнка, независимо от времени и места, где и когда мне их рассказывали. Именно благодаря сказкам во мне родилась страсть к рассказыванию историй — и как к способу общения, и как к профессии в литературе и кино.

Когда в 1996 году я начала обучение на юнгианского аналитика в Итальянской ассоциации аналитической ПСИХОЛОГИИ (АРА), доктор Бьянка Гаруфи, одна из самых значительных итальянских юнгианских аналитиков, объяснила мне, что такой способ взаимодействия с бессознательным, впервые испытанный Юнгом на себе, является вполне реальной формой терапии, специфичной для юнгианской клинической практики, и называется активным воображением.

Активное воображение в теории, практике и обучении. Особое наследие К.Г. Юнга

Под редакцией Кьяры Тоцци

«Касталия», 2026. — 244 с.

ISBN 978-5-908118-59-4

Активное воображение в теории, практике и обучении. Особое наследие К.Г. Юнга - Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Авторы