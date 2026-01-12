Современная духовническая практика неоспоримо указывает на то, что духовное повреждение наших соотечественников, пришедших к вере в течение последних 25-30 лет, оказало настолько обширное и мощное негативное воздействие на их сознание и эмоциональную сферу, что даже такие действенные методы, как Исповедь и Причастие, часто не оказывают на них того благотворного воздействия, которого следовало бы ожидать. Анализируя причины отсутствия положительной динамики в духовной, а часто и психо-эмоциональной жизни своих духовных чад, причем даже тех из них, кто ныне стараются жить полноценной литургической жизнью Церкви, многие священники обратили внимание на одну общую для этих людей особенность. Она заключается в том, что практически все они в период своих духовных исканий своими действиями (чаще всего бессознательно) практически отреклись от христианства. Это отречение заключалось в том, что человек, получивший в детстве истинное Крещение в Православной Церкви, но, как правило, ничего не знающий о Православии (вспомним 70-летний атеистический плен), в процессе духовных исканий обращался к деструктивным культам и духовным практикам, а часто к явному демонизму. Хотя в строгом святоотеческом подходе, кроме единственной религии, основанной на личном откровении Бога Творца, явившегося впоследствии во плоти, — Господа Иисуса Христа, все остальные религиозные течения базируются на реальных откровениях демонического мира, а вовсе не на человеческих измышлениях, как об этом писали классики марксизма-ленинизма. Таким образом, сам факт согласия и принятия иных понятий о Боге, об устроении мира, о цели существования человека и человечества, отличающихся от откровений, данных Самим Богом — Иисусом Христом, уже ступени отречения от Христа и Его Церкви. Отпадение изначально православного человека в ересь, то есть принятие им еретического учения, лишают такового благодати Святого Духа.

Вне сомнения, полным отпадением от христианства является практика оккультных ритуалов, позволяющих выйти на непосредственный контакт с миром падших ангелов и, по сути, стать его проводником, в определенном смысле частью иерархии падших духов.

Грех отпадения от Христа (иудин грех) является самым тяжким из всех смертных грехов, потому что это грех не против человека, как все прочие смертные грехи, например убийство или прелюбодеяние, но это грех против Бога, против своего Творца и Благодетеля, против Его Церкви. Вот почему, как это было давно замечено святыми отцами, отпав от Церкви, человек уже не может уврачевать свой грех обычными для всех верных церковными Таинствами Исповеди и Причастия. Ведь Таинства действенны только для членов Церкви, а не для тех, которые в своем отпадении перестали быть ее членами, даже если формально продолжают считать себя таковыми. Именно поэтому многие наши современники, пришедшие (точнее — пробившиеся) к Церкви сквозь терния оккультных доктрин и практик, сквозь лжеучения еретиков и схизматиков, даже после осознания своих заблуждений остаются неисцеленными от нравственных и духовных болезней и в течение многих лет как бы топчутся на одном месте. И действительно, без сознательного отречения от ложных учений человек, запутавшийся в них, никогда не станет настоящим христианином и его духовно-нравственное исцеление останется под большим вопросом.

Актуальная практика чинов присоединения отпавших от Церкви. Опыт Душепопечительского православного центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского

М.: Благотворительный фонд «Миссионерское движение святых первоверховных апостолов Петра и Павла», 2017. — 244 с.

ISBN 978-5-9500090-2-0

Актуальная практика чинов присоединения отпавших от Церкви. Опыт Душепопечительского православного центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского - Содержание

Предисловие

Введение

Коротко об оккультизме

Вопросы и ответы, составленные по образу огласительных бесед для присоединения к Православной Церкви приходящих от оккультизма

Вопросы к отречению от сект, оккультных и философско-религиозных систем восточной ориентации

Вопросы к отречению от культа Рейки Микао Усуи

Вопросы к отречению от культов сатанинского толка

Приложения