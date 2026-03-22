Главный стержень – абсолютная, обожествленная власть государя; правление осуществляется не по единому для всех закону, а по августейшей воле монарха; все подданные, от первого вельможи до последнего раба, считаются слугами государства – то есть государя; жесткая вертикальная структура при необходимости обеспечивает быструю мобилизацию военных и хозяйственных ресурсов.

Правда, Золотая Орда рассыпáлась на глазах у московских правителей, однако произошло это, по представлению современников, из-за ослабления ханской власти и своеволия ордынской знати. Русские правители сделали из этого вывод, казавшийся очевидным: чем тоталитарнее контроль сверху, тем прочнее держава.

Так возникает парадокс, который впоследствии станет одной из главных коллизий российской истории. Оставаясь по своей структуре, принципам устройства, идеологии государством «ордынского» склада, Россия будет стремиться занять важное, а если получится, то и доминирующее место в европейской политической системе.

Борис Акунин - Между Азией и Европой - История Российского государства - 3 - От Ивана III до Бориса Годунова

Москва «Издательство АСТ», 2016 г.

ISBN 978-5-17-082532-5

Борис Акунин - Между Азией и Европой - История Российского государства - 3 - От Ивана III до Бориса Годунова

Предисловие к третьему тому

Время Ивана Третьего (1462–1505)

Иван III Васильевич в жизни

Московский государь

«Новгородский» период

«Татарский» период

«Литовский» период

Русь возвращается на карту мира

Русь меняется

Власть и церковь

1462–1505 Оценки и итоги

Время Василия Третьего (1505–1533)

Василий III Иванович в жизни

Дела внутренние

Дела церковные

Дела азиатские

Дела европейские

1505–1533 Оценка и итоги

Время Ивана Грозного (1533–1584)

Без государя

Иван Васильевич IV в жизни

Время собирать камни

Время разбрасывать камни

Иван Грозный: итоги правления

Время Бориса Годунова (1584–1605)

Федор Первый: царь-несамодержец

Борис Годунов: путь наверх

Два Годунова

Один из регентов – правитель – царь

Русь при Годунове

Казачество и колонизация Сибири

Внешняя политика

Катастрофа

Русь и русские глазами иностранцев

Заключение. Сила и слабость «второго» русского государства