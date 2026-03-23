Акунов - Божьи дворяне

Акунов - Божьи дворяне
Category History, Cultural Studies Art

На раннем этапе своей истории эти Ордены являлись скорее неформальными рыцарскими братствами, (подобными аналогичным рыцарским братствам Святой Земли, членство в которых, да и само существование которых носило для большинства входивших в них «братьев» скорее временный, чем постоянный характер - братства Святых Андрея и Петра в Акконе, братство граждан города Пизы, общеитальянское братство Святого Духа, английское братство Святого Эдуарда Исповедника, Акконское странноприимное братство Святого Иоанна и Святого Фомы и др.; из учрежденного в Святой Земле братства Святого апостола Иакова впоследствии возник одноименный духовно-рыцарский Орден, о котором будет подробнее рассказано ниже) оборонявшими небольшие пограничные крепости, или, точнее, укрепленные пограничные заставы, обозначавшиеся арабским словом «рибат».

Но довольно скоро братства стали приобретать все больше черт военно-монашеских Орденов, живших по достаточно строгим и обязательным для всех своих членов Правилам (Статутам, Уставам). Здесь представляется уместным указать на следующее обстоятельство. Слово «Орден» (по-латыни: Ордо, ordo) означает в переводе на русский язык буквально «порядок», «сословие», «строй» или «чин». Так, например, выражение «все чин-чином» означает: «все в надлежащем порядке». Сразу бросается в глаза не только созвучие, но и смысловое соответствие слова «Орден»-«ордо» (от которого происходят аналогичные слова других индоевропейских языков - английское «ордер», немецкое «Орднунг», Ordnung, французское «Ордр», ordre, итальянское «Ордине», ordine,

Вольфганг Акунов - Божьи дворяне

Издательство — «Алетейя» - 313 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-907115-19-4

Вольфганг Акунов - Божьи дворяне - Содержание

  • Зачин

  • «Латиняне» в Леванте

  • Как это все начиналось

  • Христианские паломники и Крестовые походы

  • 1-й Крестовый поход (1096-1099 гг.)

  • Нарастание трудностей

  • Битва у «рогов» Хитгина.

  • Последствия битвы у «рогов» Хитина

  • «Латиняне» против «греков»

  • 5-й Крестовый поход (1217-1221 гг.)

  • Крестовый поход императора Фридриха II Гогенштауфена (1228-1229 гг.)

  • Факторы внутреннего распада государств крестоносцев в Святой Земле

  • Первая битва в секторе Газа

  • Вторая битва в секторе Газа

  • Крестовый поход короля Людовика IX Святого (1248-1254 гг.)

  • Татаро-монголы в Святой Земле

  • Султан мамелюков Бейбарс

  • Попытка реформирования духовно-рыцарских Орденов на Лионском Соборе

  • Последние десятилетия западных христиан в Святой Земле

  • Борьба за Аккон

  • Об Ордене Святого Иоанна Иерусалимского

  • Истоки

  • Основание резиденции Ордена на острове Родос

  • Организационно-административная структура Ордена рыцарей Родоса

  • Военные предприятия рыцарей Родоса

  • Организация обороны Родоса и переговорная стратегия

  • Первая осада Родоса османами (23 мая - 17 августа 1480 г.)

  • Восстановительтный период

  • Вторая осада и уход иоаннитов с Родоса (26 июня 1522 г. - 2 января 1523 г.)

  • Мальтийский период

  • Сближение с Россией

  • Золотой закат

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • О Тепличах, рекомых Соломоничах, или краткая история Ордена Храма

  • Учреждение Ордена бедных рыцарей Христа и Храма Соломонова

  • О тамплиерской символике

  • Новое рыцарство

  • Стремительный рост

  • Об орденской иерархии тамплиеров

  • Об орденских правилах.

  • О харизме тамплиеров

  • Разгром

  • Храмовники... после храмовников

  • Орден Храма барона фон Гунда и «Рыцарь Красного Пера»

  • Храмовники Наполеона

  • Рыцари Храма в контексте европейской культуры Метаморфозы рыцарей Зеленого Креста Военный Иерусалимский Орден Святого Гроба Господня Орден братьев-меченосцев Добринский Орден

  • Об иберийских преемниках рыцарей Ордена Храма

  • Об Ордене меченосцев Святого Иакова (Сантьяго)

  • Об Ордене Пресвятой Девы Монтезской (Монтесской)

  • Об Ордене Христа

  • Об Ордене Алькантары (Святого Юлиана, Сан-Хулиан)

  • Об Ордене рыцарей Святой Девы Марии (Пресвятой Богородицы) Монжуа

  • Об Авизском Ордене Святого Бенедикта

  • Об Ордене Калатравы (Сальватьерры)

  • Об Ордене кавалеров Святого Георгия из Альфамы (Сан Хорхе де Альфама)

  • Об Ордене Милосердия (Ордене мерседариан) Бранденбургский Бальяж как исторический прецедент

  • О флаге Ордена иоаннитов/ Бранденбургского баплея

Related Books

All Books