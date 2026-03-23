На раннем этапе своей истории эти Ордены являлись скорее неформальными рыцарскими братствами, (подобными аналогичным рыцарским братствам Святой Земли, членство в которых, да и само существование которых носило для большинства входивших в них «братьев» скорее временный, чем постоянный характер - братства Святых Андрея и Петра в Акконе, братство граждан города Пизы, общеитальянское братство Святого Духа, английское братство Святого Эдуарда Исповедника, Акконское странноприимное братство Святого Иоанна и Святого Фомы и др.; из учрежденного в Святой Земле братства Святого апостола Иакова впоследствии возник одноименный духовно-рыцарский Орден, о котором будет подробнее рассказано ниже) оборонявшими небольшие пограничные крепости, или, точнее, укрепленные пограничные заставы, обозначавшиеся арабским словом «рибат».

Но довольно скоро братства стали приобретать все больше черт военно-монашеских Орденов, живших по достаточно строгим и обязательным для всех своих членов Правилам (Статутам, Уставам). Здесь представляется уместным указать на следующее обстоятельство. Слово «Орден» (по-латыни: Ордо, ordo) означает в переводе на русский язык буквально «порядок», «сословие», «строй» или «чин». Так, например, выражение «все чин-чином» означает: «все в надлежащем порядке». Сразу бросается в глаза не только созвучие, но и смысловое соответствие слова «Орден»-«ордо» (от которого происходят аналогичные слова других индоевропейских языков - английское «ордер», немецкое «Орднунг», Ordnung, французское «Ордр», ordre, итальянское «Ордине», ordine,

Вольфганг Акунов - Божьи дворяне

Издательство — «Алетейя» - 313 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-907115-19-4

Вольфганг Акунов - Божьи дворяне - Содержание

Зачин

«Латиняне» в Леванте

Как это все начиналось

Христианские паломники и Крестовые походы

1-й Крестовый поход (1096-1099 гг.)

Нарастание трудностей

Битва у «рогов» Хитгина.

Последствия битвы у «рогов» Хитина

«Латиняне» против «греков»

5-й Крестовый поход (1217-1221 гг.)

Крестовый поход императора Фридриха II Гогенштауфена (1228-1229 гг.)

Факторы внутреннего распада государств крестоносцев в Святой Земле

Первая битва в секторе Газа

Вторая битва в секторе Газа

Крестовый поход короля Людовика IX Святого (1248-1254 гг.)

Татаро-монголы в Святой Земле

Султан мамелюков Бейбарс

Попытка реформирования духовно-рыцарских Орденов на Лионском Соборе

Последние десятилетия западных христиан в Святой Земле

Борьба за Аккон

Об Ордене Святого Иоанна Иерусалимского

Истоки

Основание резиденции Ордена на острове Родос

Организационно-административная структура Ордена рыцарей Родоса

Военные предприятия рыцарей Родоса

Организация обороны Родоса и переговорная стратегия

Первая осада Родоса османами (23 мая - 17 августа 1480 г.)

Восстановительтный период

Вторая осада и уход иоаннитов с Родоса (26 июня 1522 г. - 2 января 1523 г.)

Мальтийский период

Сближение с Россией

Золотой закат

ПРИЛОЖЕНИЯ