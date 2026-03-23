На раннем этапе своей истории эти Ордены являлись скорее неформальными рыцарскими братствами, (подобными аналогичным рыцарским братствам Святой Земли, членство в которых, да и само существование которых носило для большинства входивших в них «братьев» скорее временный, чем постоянный характер - братства Святых Андрея и Петра в Акконе, братство граждан города Пизы, общеитальянское братство Святого Духа, английское братство Святого Эдуарда Исповедника, Акконское странноприимное братство Святого Иоанна и Святого Фомы и др.; из учрежденного в Святой Земле братства Святого апостола Иакова впоследствии возник одноименный духовно-рыцарский Орден, о котором будет подробнее рассказано ниже) оборонявшими небольшие пограничные крепости, или, точнее, укрепленные пограничные заставы, обозначавшиеся арабским словом «рибат».
Но довольно скоро братства стали приобретать все больше черт военно-монашеских Орденов, живших по достаточно строгим и обязательным для всех своих членов Правилам (Статутам, Уставам). Здесь представляется уместным указать на следующее обстоятельство. Слово «Орден» (по-латыни: Ордо, ordo) означает в переводе на русский язык буквально «порядок», «сословие», «строй» или «чин». Так, например, выражение «все чин-чином» означает: «все в надлежащем порядке». Сразу бросается в глаза не только созвучие, но и смысловое соответствие слова «Орден»-«ордо» (от которого происходят аналогичные слова других индоевропейских языков - английское «ордер», немецкое «Орднунг», Ordnung, французское «Ордр», ordre, итальянское «Ордине», ordine,
Вольфганг Акунов - Божьи дворяне
Издательство — «Алетейя» - 313 с.
Санкт-Петербург — 2018 г.
ISBN 978-5-907115-19-4
Вольфганг Акунов - Божьи дворяне - Содержание
Зачин
«Латиняне» в Леванте
Как это все начиналось
Христианские паломники и Крестовые походы
1-й Крестовый поход (1096-1099 гг.)
Нарастание трудностей
Битва у «рогов» Хитгина.
Последствия битвы у «рогов» Хитина
«Латиняне» против «греков»
5-й Крестовый поход (1217-1221 гг.)
Крестовый поход императора Фридриха II Гогенштауфена (1228-1229 гг.)
Факторы внутреннего распада государств крестоносцев в Святой Земле
Первая битва в секторе Газа
Вторая битва в секторе Газа
Крестовый поход короля Людовика IX Святого (1248-1254 гг.)
Татаро-монголы в Святой Земле
Султан мамелюков Бейбарс
Попытка реформирования духовно-рыцарских Орденов на Лионском Соборе
Последние десятилетия западных христиан в Святой Земле
Борьба за Аккон
Об Ордене Святого Иоанна Иерусалимского
Истоки
Основание резиденции Ордена на острове Родос
Организационно-административная структура Ордена рыцарей Родоса
Военные предприятия рыцарей Родоса
Организация обороны Родоса и переговорная стратегия
Первая осада Родоса османами (23 мая - 17 августа 1480 г.)
Восстановительтный период
Вторая осада и уход иоаннитов с Родоса (26 июня 1522 г. - 2 января 1523 г.)
Мальтийский период
Сближение с Россией
Золотой закат
ПРИЛОЖЕНИЯ
О Тепличах, рекомых Соломоничах, или краткая история Ордена Храма
Учреждение Ордена бедных рыцарей Христа и Храма Соломонова
О тамплиерской символике
Новое рыцарство
Стремительный рост
Об орденской иерархии тамплиеров
Об орденских правилах.
О харизме тамплиеров
Разгром
Храмовники... после храмовников
Орден Храма барона фон Гунда и «Рыцарь Красного Пера»
Храмовники Наполеона
Рыцари Храма в контексте европейской культуры Метаморфозы рыцарей Зеленого Креста Военный Иерусалимский Орден Святого Гроба Господня Орден братьев-меченосцев Добринский Орден
Об иберийских преемниках рыцарей Ордена Храма
Об Ордене меченосцев Святого Иакова (Сантьяго)
Об Ордене Пресвятой Девы Монтезской (Монтесской)
Об Ордене Христа
Об Ордене Алькантары (Святого Юлиана, Сан-Хулиан)
Об Ордене рыцарей Святой Девы Марии (Пресвятой Богородицы) Монжуа
Об Авизском Ордене Святого Бенедикта
Об Ордене Калатравы (Сальватьерры)
Об Ордене кавалеров Святого Георгия из Альфамы (Сан Хорхе де Альфама)
Об Ордене Милосердия (Ордене мерседариан) Бранденбургский Бальяж как исторический прецедент
О флаге Ордена иоаннитов/ Бранденбургского баплея
