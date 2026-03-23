Ее начало было ознаменовано неожиданно – прежде всего для поляков! – блестящей победой орденской армии. 18 сентября 1454 г. знамена Тевтонского ордена Девы Марии стали свидетелями сокрушительного разгрома войск польского короля Казимира IV Ягеллончика (1447–1492) объединенной армией Тевтонского ордена под командованием очередного… Генриха фон Плауэна (!) в битве при Конице.

Этот Генрих фон Плауэн был тезкой, однофамильцем и родным племянником смещенного в 1413 г. гохмейстера (и сам впоследствии, в 1467–1470 гг., являлся Верховным магистром Тевтонского ордена). В битве при Конице поляки потеряли только убитыми 3000 человек, в том числе королевских маршалка и канцлера, десятки капитанов (воевод), сотни рыцарей и шляхтичей. В руки «тевтонов» попало знамя Польского королевства (которое полякам на этот раз не удалось отбить обратно – в отличие от битвы при Танненберге)! Самому королю Казимиру пришлось искать спасения в бегстве. В руки орденских войск попала вся польская артиллерия и весь польский обоз – 4000 возов с провиантом, казной, вооружением и снаряжением всякого рода…

Вольфганг Викторович Акунов – Грюнвальд. Разгром Тевтонского ордена

История орденов и тайных обществ

Москва: Вече, 2016 г. — 368 с.

ISBN 978-5-4444-8693-1

Вольфганг Викторович Акунов – Грюнвальд. Разгром Тевтонского ордена - Содержание

1. Зачин

2. О прусской миссии Тевтонского ордена

3. О прусском государстве Тевтонского ордена

4. О войнах «мариан» с Литвой

5. О христианских разбойниках-«струтерах»

6. О политической ситуации в прусском государстве ордена к 1400 г. и о причинах Великой войны с Литвой и Польшей

7. Об армии Верховного магистра «мариан»

8. О тевтонском оружии ближнего боя

9. О стрелках Тевтонского ордена

10. О санитарной и провиантской службе «мариан»

11. Начало Великой войны

12. В преддверии решающей битвы

13. О войске «мариан» при Танненберге

14. О войске польско-литовской коалиции при Танненберге

15. О боевом порядке польско-литовского войска

16. Что день грядущий нам готовит?

17. О боевом порядке войска Тевтонского ордена

18. О вероятном боевом построении противников при Танненберге

19. Кровавый бранный пир

20. Торжество победителей

21. Мариенбургская страда

22. Первый Торуньский мир

23. Судьба Генриха фон Плауэна

24. «Последний аккорд»

Приложения

Приложение 1 Боевая песнь «братьев» Тевтонского ордена

Приложение 2 Вольфганг Акунов О «братьях» Тевтонского ордена

Приложение 3 Извлечения из «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга

Приложение 4 Вольфганг Акунов Опыт блазонирования гербовых хоругвей рыцарей Тевтонского ордена, их вассалов, «гостей» и союзников, захваченных поляками в битве при Танненберге 15 июля 1410 г.

Приложение 5 Вольфганг Акунов Хоругви польско-литовско-русского войска в битве при Танненберге

Приложение 6 Верховные магистры (гохмейстеры) Немецкого (Тевтонского) ордена (до превращения прусского орденского государства в светское герцогство)

Приложение 7 Маршалы Тевтонского ордена Пресвятой девы Марии

Приложение 8 Магистры («геермейстеры» или «герренмейстеры») Ордена братьев-меченосцев

Приложение 9 Ландмейстеры (земские, земельные или провинциальные магистры) Тевтонского ордена (дома) Пресвятой девы Марии в Ливонии

Приложение 10 Ливонские ландмаршалы Тевтонского ордена Пресвятой девы Марии

Приложение 11 Великие князья Литовские

Приложение 12 Князья и короли Польши

Приложение 13 Ян Длугош История Польши Historia Polonicae Год Господень 1410

Иллюстрации