Наше дореволюционное прошлое далеко не всегда и не во всем было таким безоблачным и безмятежным, как представляется многим его нынешним поклонникам. Подлинная картина минувшего очень неоднозначна. Были «светочи веры», но были и религиозные преследования, о которых тоже забывать не следует. Предлагаемая читателю книга основана на подлинных архивных документах, воспоминаниях современников, свидетельствах очевидцев. Она рассказывает о неслыханных гонениях на тех, кого называли «сектантами», но кто искренне искал свой путь к Богу. Это позволяет составить непредвзятую и далеко не благостную картину ушедших дней, отголоски которых слышны и поныне. Булгаков Александр Григорьевич — историк–обществовед. Родился в 1948 году в Воронеже в семье христиан не первого поколения. Сознательно крестился в 1968 году, когда это было и не модно, и не безопасно. Историк–обществовед по образованию (закончил университет в Нижнем Новгороде (тогда — Горьком). Учился богословию в Москве, и в Финляндии. В своих многочисленных публикациях рассматривает формирование правового самосознания как неотъемлемое условие для нормального развития гражданского общества. В настоящее время живет в Воронеже.

Александр Булгаков - «Святая инквизиция» в России до 1917 года

ООО «Новый Юрист», Москва, 2001

ISBN 5–7969–0092–7

Александр Булгаков - «Святая инквизиция» в России до 1917 года - Содержание

Зачем написана эта книга? Без гнева и пристрастия Хорошо забытое старое О «древлем благочестии» «Вице–император» У кого учились большевики? Инквизиция до… …и после дарования свобод Воспоминания о вполне возможном будущем «Киевский Вестник», 19 октября 1908 г., № 278.

«Русь», 1908 г., №216

«Речь», 25 августа 1910 г., № 232

«Русские Ведомости», 2 ноября 1912 г., № 253

«Луч», 17 февраля 1913 г., № 31

«Луч», 15 марта 1913 г., № 62

Из Перми: Е. П. Соколов

Телеграммы–жалобы из Екатеринославской губернии

«Киевская мысль», 22 июня 1914 г., № 169

«Правда», 13 июля 1912 г.

«Речь», 2 июля 1912 г.

«Киевская мысль», 30 сентября 1916 г. Приложение 1893 г., Москва.

Выдержка из письма из Тульчи от 11 января 1897г.:

Письмо из Олыпаницкой общины (даты нет):

Напрасная жестокость:

Из письма единоверцев (духоборов), из фонда В. Черткова:

Апелляционная жалоба:

Объяснение на «дело» № 116 (1904 г.) И. П. Кушнерова

Выписка из «дела» № 108 Иосифа Шиманского об исходатайствовании вида на жительство дочери его Анны, рожденной в сектантстве:

Приложение к «краткой записке» И. П. Кушнерова 8 января 1905 г.

«Утро», 22 июля 1912 г., № 1766.

«Речь» 30 ноября 1913 г.

Из деревни Высокая Радомысльского уезда Киевской губернии:

Из фондов В. Д. Бонч–Бруевича:

апрель 1906–июнь 1908 гг. В защиту религиозных мучеников:

«Биржевые Ведомости № 12634,14 ноября 1911 г.

«Речь» 8 августа 1909 г., № 215.

Русские Ведомости» 25 ноября 1911 г., № 271.

«Волжские Вести» (Симбирск) 11 сентября 1911 г.

«Русское слово» 12 марта 1913 г., № 59.

Из переписки И. П. Кушнерова — 10 августа 1911 г., № 368. Библиография Источники

Исследования

Основная литература

Периодические издания

Сборники

Александр Булгаков - «Святая инквизиция» в России до 1917 года - Зачем написана эта книга

Наивные люди полагают, что атеистическое прошлое кануло в Лету и что ныне наступило время Веры. И в самом деле: кругом купола, звон колоколов, освящение оптом целых воинских подразделений; первый Президент России передает власть второму в присутствии патриарха — это говорит о многом красноречивее всяких слов. Уже крестились почти все россияне, полагая, что тем самым подстраховались от чего–то там.., ну мало ли чего.

У ракетных войск теперь есть небесная покровительница — если не изменяет память — Варвара Великомученица. Уж она–то не даст опозориться нашим ракетам.

Вот уже все более–менее уважающие себя чиновники побывали на Земле Обетованной (за счет налогоплательщиков), и даже кое–кто крестился в самих иорданских водах. Видно, считают это пропуском в Царство Небесное — вроде как мусульманину побывать в Мекке.

Вспоминается, как патриарх обращался к Ельцину сразу после августовского путча в 1991 г. с призывом отнестись милосердно к коммунистической партии, извратившей русскую душу, и если бы патриарх хотя бы в нескольких словах осудил антихристианский режим, погубивший столько (кто знает, сколько?) жизней и растливший безбожием столько (кто знает, сколько?) душ… Но этого не произошло, а россияне не распознали явно очерченный вектор формирующейся идеологии, смены формы властвования над умами: если раньше на это претендовали одни лишь коммунисты, то теперь вместе с ними, переряженными, крестившимися, в паре идет Русская Православная Церковь.

Люди с совестью вроде Зои Крахмальниковой или Александра Нежного об этом скажут лучше, ибо они более информированны. Скажем только — за утверждением православия стоит желание князя мира сего сохранить свою власть над душами. Только он поменял тактику: если раньше свое дело он делал через открытое безбожие, то теперь через скрытое.

В самом начале отметим: есть существенная разница между верой православной и православной идеологией. Если Вера вообще, православная или неправославная, есть понятие сокровенное (сакральное), глубоко внутреннее, личностное, устремляющееся по вертикали от души к Господу, то идеология, опять же православная или нет, есть претензия на господство по горизонтали. И в полном сознании существующей разницы между Христовой Верой и конфессиональной претензией на идеологическое господство, подчеркиваем: Вера как личностное убеждение достойна уважения, идеология как форма господства исходит не от Христа, и мы имеем право бить тревогу. Но напомним апостольское завещание: наша брань не против крови или плоти, а против поднебесных духов злобы. Так что духовная брань продолжается, и мы, христиане из хрущевско–брежневского времени, не для того учились распознавать духов, чтобы сейчас не увидеть, как вновь является тень Великого инквизитора.