Кто такие истинные христиане? Где и как я могу больше узнать об Исе? Может ли Инжил быть руководством для меня?

Дорогие читатели, предлагаем вашему взыскательному вниманию данную книгу, цель издания которой -заключается в желании дать ответы пусть не на все, но на многие подобные вопросы.

Абдерахим аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир

Заокский: «Источник жизни, 2001 г. -96 с.

IS8N 5-86847-426-0

Абдерахим аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир - Содержание

Введение

Глава 1

Кто среди верующих в действительности верен Аллаху?

Глава 2

Что было искажено в Инжиле?

Глава 3

Есть ли у Аллаха сын?

Глава 4

В чем истинный смысл праздника Курбан?

Глава 5

Только Аллах может дать истинный мир!

Абдерахим аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир – Глава 1

Христианство по-прежнему разделено на множество направлений. Марйам перестали считать личностью триединства, но зато в остальных вопросах заблуждение укоренилось. Таким образом одни больше не верят тому, что Аллах создал мир Своей могущественной рукой, другие утверждают, что Аллах умер. Они унижают священные книги, называя их баснями, и высмеивают молитвы верующих людей. Среди тех, кто традиционно относит себя к христианам, очень многие губят и оскверняют себя алкоголем, табаком, наркотиками и другими вредными пристрастиями. Это, несомненно, противоречит широкому признанию того, что человек является высшим творением Аллаха на земле. Правы те, которые не желают иметь ничего общего с таким искаженным христианством. Анвар Эль Сад·ат, бывший секретарь исламского конгресса; писал: поскольку христианство имеет свои корни на Востоке, мы, восточные люди знаем, что запад грешит против истины, истории и человеческих ценностей, утратив, таким образом, право на толкование христианской вести. Мы никогда не допустим подобного на Ближнем и Среднем Востоке. Нам известно, что основополагающими принципами в христианской религии являются вера· и любовь. Находим ли мы эти принципы в том, что Запад называет христианством?

В славном Коране мы находим подтверждение тому, что христианами были искажены не тексты Писания, но их понимание и толкование. (Более подробно эта тема излажена в следующей главе что было искажено в Инжиле?)

«Аллах! Нет божества, кроме Него,

Вечноживущего и Самосущего!»

«Он - Тот, кто Книгу в истине тебе послал

В знак подтверждения ниспосланному прежде.

И до нее Он в руководство людям ниспослал Закон,

(За ним) Евангелие (с Исой)...»

(с. 3, ст. 2, строки цз ст. 3).