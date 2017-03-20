аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир
Кто такие истинные христиане? Где и как я могу больше узнать об Исе? Может ли Инжил быть руководством для меня?
Дорогие читатели, предлагаем вашему взыскательному вниманию данную книгу, цель издания которой -заключается в желании дать ответы пусть не на все, но на многие подобные вопросы.
Абдерахим аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир
Заокский: «Источник жизни, 2001 г. -96 с.
IS8N 5-86847-426-0
Абдерахим аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир - Содержание
Введение
- Глава 1
- Кто среди верующих в действительности верен Аллаху?
- Глава 2
- Что было искажено в Инжиле?
- Глава 3
- Есть ли у Аллаха сын?
- Глава 4
- В чем истинный смысл праздника Курбан?
- Глава 5
- Только Аллах может дать истинный мир!
Абдерахим аль-Руми - Только Аллах может дать истинный мир – Глава 1
Христианство по-прежнему разделено на множество направлений. Марйам перестали считать личностью триединства, но зато в остальных вопросах заблуждение укоренилось. Таким образом одни больше не верят тому, что Аллах создал мир Своей могущественной рукой, другие утверждают, что Аллах умер. Они унижают священные книги, называя их баснями, и высмеивают молитвы верующих людей. Среди тех, кто традиционно относит себя к христианам, очень многие губят и оскверняют себя алкоголем, табаком, наркотиками и другими вредными пристрастиями. Это, несомненно, противоречит широкому признанию того, что человек является высшим творением Аллаха на земле. Правы те, которые не желают иметь ничего общего с таким искаженным христианством. Анвар Эль Сад·ат, бывший секретарь исламского конгресса; писал: поскольку христианство имеет свои корни на Востоке, мы, восточные люди знаем, что запад грешит против истины, истории и человеческих ценностей, утратив, таким образом, право на толкование христианской вести. Мы никогда не допустим подобного на Ближнем и Среднем Востоке. Нам известно, что основополагающими принципами в христианской религии являются вера· и любовь. Находим ли мы эти принципы в том, что Запад называет христианством?
В славном Коране мы находим подтверждение тому, что христианами были искажены не тексты Писания, но их понимание и толкование. (Более подробно эта тема излажена в следующей главе что было искажено в Инжиле?)
«Аллах! Нет божества, кроме Него,
Вечноживущего и Самосущего!»
«Он - Тот, кто Книгу в истине тебе послал
В знак подтверждения ниспосланному прежде.
И до нее Он в руководство людям ниспослал Закон,
(За ним) Евангелие (с Исой)...»
(с. 3, ст. 2, строки цз ст. 3).
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