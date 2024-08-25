История Древнего Востока сохранила для нас некоторое количество документов - дипломатических писем, договоров и других международных актов, свидетельствующих об оживленных сношениях между царствами Древнего Востока. Самым крупным государством Переднего Востока был Египет. Египетские границы при XVIII династии (середина второго тысячелетия до нашей эры) доходили до отрогов Тавра и реки Евфрата. В международной жизни Древнего Востока этого времени Египет играл первенствующую роль.

Египтяне поддерживали оживленные торговые, культурные и политические связи со всем известным им миром — с государством хеттов в Передней Азии, с государствами севера и юга Месопотамии (государство Митанни, Вавилон, Ассирия), с сирийскими и палестинскими князьями, Критским царством и островами Эгейского моря. Дипломатической перепиской в Египте заведывала особая государственная канцелярия по иностранным делам.

Сергей Алдонин - Дипломатия Древнего мира

М.: Родина, 2024. - 240 с.

ISBN: 978-5-00222-287-2

Сергей Алдонин - Дипломатия Древнего мира - Содержание

ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

РИМСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ПЕРИОД РЕСПУБЛИКИ

ВИЗАНТИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

ПАПЫ И ФРАНКСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ДИПЛОМАТИЯ КАРЛА ВЕЛИКОГО

ДИПЛОМАТИЯ АРАБОВ

ДИПЛОМАТИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРОЛЬД НИКОЛЬСОН. ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

ФРАНСУА ДЕ КОЛЬЕР. О СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ГОСУДАРЯМИ

Глава I. Цель настоящего сочинения

Глава II. О пользе переговоров

Глава III. О качествах и поведении дипломата

Глава IV. О некоторых других качествах Дипломата

Глава V. О знаниях, необходимых и полезных дипломату

Глава VI. О послах, посланниках и резидентах