Александер Енді - Духовне зцілення у сучасному світі

Історія цієї книжки бере свій початок з онлайн-реколек- цій Крейтонського університету, викладачі та працівники якого переконані, що ці Духовні вправи справді є головною місією цього університету. Нас запитували: «Де можна їх прочитати?». Ми вимушені були пояснювати, що Вправи св. Ігнатія - це збірка путівників і молитовного досвіду, на основі яких св. Ігнатій писав для особистого релігійного відновлення та для людей, які стануть провідниками для інших завдяки власному наверненню. Ця книжка містить скерування і вправи, які він радить застосовувати тим, хто проходить ці реколекції. Ігнатій наголошує керівникам реколекцій, що прочитання книжки дорівнює проходженню реколекцій протягом 30-ти днів у спеціяльно призначених місцях далеко від родини і друзів. Тим, хто не може долучитись до вправ у такий спосіб, він радить вправи посеред повсякденної занятости на довший термін. Нерідко викладачі і працівники шкодували, що не мають доступнішої форми подачі вправ, які можна було б досвідчити. Позаяк наші Щоденні чування на веб-сторінці ставали дедалі популярнішими, ми запитували себе: «Як св. Ігнатій хотів би, щоб ми подавали ці вправи сьогодні?», «Чи був би він згідний подати їх для зайнятих людей таким чином, аби вони могли робити їх онлайн упродовж 34 тижнів, будь-де у світі?». Ми присвятили вісім місяців для того, щоб пристосувати вправи св. Ігнатія для онлайн-реколекцій. Головна мета цих реколекцій - зростання в духовній свободі, особливо набування здатности робити свій вибір більш вільно. Реколек- ції також мають на меті допомогти особі «споглядати в дії» і «віднайти близькість з Богом посеред цієї дії». Отож, ми вирішили подати їх так, щоб особа, яка робить ці вправи, могла навчитися практикувати цю осучаснену духовність. Вправи не вимагають багато часу на довгі молитви. Найважливіше, що треба зрозуміти - це як поєднати матеріял вправ з тим, що «записано у нашій пам'яті», і як день у день цьому матеріялу співдіяти з реальними подіями у звичайному житті. Саме тут ми знайдемо дари для себе.

Александер Енді, МакКен Волдрен Морін, Ґіллік Лері - Духовне зцілення у сучасному світі

пер. з англ. М. Роздольська. - Львів : Свічадо, 2015. - 320 с.

ISBN 978-966-395-834-7

Александер Енді, МакКен Волдрен Морін, Ґіллік Лері - Духовне зцілення у сучасному світі - Зміст

Календар духовних вправ, узгоджених з літургійним роком

Як розпочинати духовні вправи

Ранкова молитва, якою розпочинаємо день

Тиждень 1. Розпочинаємо від початку нашого життя

Тиждень 2. Наше життя: заглиблення у його сутність

Тиждень 3. Перспектива - картина гармонії

Тиждень 4. Картина гармонії - життя в рівновазі

Тиждень 5. Гріховний безлад - жахливий бунт

Тиждень 6. Гріховний безлад - особистий бунт

Тиждень 7. Гріховний безлад - причини гріха

Тиждень 8. Божа любов - всепрощение милосердя

Тиждень 9. Божа любов - милосердя, що зцілює

Тиждень 10. Запрошення любови - будь ласка, будь зі мною

Тиждень 11. Запрошення любови - наша відповідь

Тиждень 12. Боже милосердя - у місії Христа

Тиждень 13. Бог приготовляє дороіу

Тиждень 14. Бог сповіщає прихід Ісуса: служителі готові

Тиждень 15. Споглядаємо Різдво Христове

Оглядовий тиждень. Роздумуємо про отримані дари

Тиждень 16. Тридцять років прихованого життя

Тиждень 17. Два шляхи бажань

Оглядовий тиждень. Роздумуємо про отримані дари

Тиждень 18. Три можливі відповіді

Тиждень 19. Мандрівка від Назарету до хрещення на річці Йордан

Тиждень 20. Спокуси у пустелі

Тиждень 21. Ісус кличе послідовників

Оглядовий тиждень. Роздумуємо про отримані дари

Тиждень 22. Ісус проповідує

Тиждень 23. Ісус зцілює

Тиждень 24. Ісус у протистоянні з релігійними провідниками

Тиждень 25. Ісус - вода, світло і саме життя

Тиждень 26. Ісус зцілює своїх незрячих учнів

Тиждень 27. Ісус дає нам своє Тіло і Кров

Тиждень 28. Ісус віддає себе на страждання

Тиждень 29. Ісус вмирає за нас

Тиждень З0. Христос воскрес

Тиждень 31. Ісус з нами

Тиждень 32. Ісус з нами - щоб живити нас у нашій місії

Тиждень 33. Роздумуємо про Божу любов до нас і нашу відповідь

Тиждень 34. Роздумуємо про подальший шлях 309

Повний курс Духовних вправ св. Ігнатія - тут і тепер