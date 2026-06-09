Александер - Град Божий и цель творения
Книга известного североирландского библеиста Десмонда Александера «Град Божий и цель творения», входящая в серию «Краткие исследования по библейскому богословию», посвящена комплексному анализу одной из центральных сквозных тем Священного Писания — идее божественного мегаполиса. Автор убедительно демонстрирует, что замысел Творца изначально простирался от идиллического Эдемского сада к величественному вселенскому городу-храму, в котором искупленное человечество будет вечно наслаждаться непосредственным присутствием Господа. Исследование объединяет внушительный массив ветхозаветных и новозаветных текстов, предлагая читателю ясный, последовательный и глубокий обзор единой метанарративной линии Библии.
В центре внимания исследователя находится детальный разбор богословского противостояния между автономными, безбожными человеческими проектами, архетипом которых выступает Вавилон, и подлинным градом Божьим, чье историческое развитие связано с Сионом и династией Давида. Десмонд Александер мастерски сочетает экзегетическую строгость с доступностью изложения, раскрывая значение скинии, храма Соломона, пророческих видений Исаии и Иезекииля, а также новозаветного экклезиологического сдвига, устремленного к грядущему Новом Иерусалиму. Труд снабжен ценным научным аппаратом и адресован пасторам, студентам богословия и всем мыслящим христианам, стремящимся к глубокому пониманию органической связи библейских заветов.
Александер Десмонд – Град Божий и цель творения – Краткие исследования по библейскому богословию
Пер. с англ. Д. Пинькевич. – Самара: Благая Весть, 2026. – 184 с. – (Серия «Краткие исследования по библейскому богословию».) ISBN: 978-5-7454-2015-3
Александер Десмонд – Град Божий и цель творения – Содержание
Предисловие к серии
Предисловие
Введение
1 Безбожный город
2 Город-храм
3 Город на святой горе
4 Царский город
5 Представление о преображенном Иерусалиме
6 Надежда для Иерусалима после Божьего осуждения
7 В поисках грядущего Города
8 В ожидании Нового Иерусалима
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