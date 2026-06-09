Александер - Град Божий и цель творения

Книга известного североирландского библеиста Десмонда Александера «Град Божий и цель творения», входящая в серию «Краткие исследования по библейскому богословию», посвящена комплексному анализу одной из центральных сквозных тем Священного Писания — идее божественного мегаполиса. Автор убедительно демонстрирует, что замысел Творца изначально простирался от идиллического Эдемского сада к величественному вселенскому городу-храму, в котором искупленное человечество будет вечно наслаждаться непосредственным присутствием Господа. Исследование объединяет внушительный массив ветхозаветных и новозаветных текстов, предлагая читателю ясный, последовательный и глубокий обзор единой метанарративной линии Библии.

В центре внимания исследователя находится детальный разбор богословского противостояния между автономными, безбожными человеческими проектами, архетипом которых выступает Вавилон, и подлинным градом Божьим, чье историческое развитие связано с Сионом и династией Давида. Десмонд Александер мастерски сочетает экзегетическую строгость с доступностью изложения, раскрывая значение скинии, храма Соломона, пророческих видений Исаии и Иезекииля, а также новозаветного экклезиологического сдвига, устремленного к грядущему Новом Иерусалиму. Труд снабжен ценным научным аппаратом и адресован пасторам, студентам богословия и всем мыслящим христианам, стремящимся к глубокому пониманию органической связи библейских заветов.

Александер Десмонд – Град Божий и цель творения – Краткие исследования по библейскому богословию

Пер. с англ. Д. Пинькевич. – Самара: Благая Весть, 2026. – 184 с. – (Серия «Краткие исследования по библейскому богословию».) ISBN: 978-5-7454-2015-3

Александер Десмонд – Град Божий и цель творения – Содержание