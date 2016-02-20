Как мы приходим к Богу? Как это происходит? Что мы при этом чувствуем и как узнаем о том, что отныне мы живем лишь для того, чтобы служить Господу? Постижение Божьей воли происходит у каждого по-своему, в разном возрасте и при различных обстоятельствах.

Иногда мы даже и не подозреваем о том, что Бог уже начал работу в наших сердцах, что это Он говорит к нам – в наших мыслях или снах. Иногда мы противимся Божьей работе в нас, стараемся добиться всего своими силами, вырваться из болота многочисленных жизненных ситуаций, бесцельно таща себя за волосы.

Но Он и в этом случае, с отеческой любовью, продолжает Свою работу – ибо возлюбил нас таких, какие мы есть: слабых, нерешительных, но одновременно самонадеянных и упрямых.

Свидетельство, которое я хочу представить вам, именно об этом. Я – один из многих, кого Бог чудесным образом призвал к Себе, заставив забыть о карьере, славе и многих других мирских соблазнах. И сегодня мне хочется еще раз – теперь вместе с вами – перевернуть вспять страницы своей жизни, еще раз пройти тот путь, которым Господь вывел меня в Свой чудный свет.

Порой грустные, порой смешные или трогательные – все эти истории о том, как Бог изменил мое сердце, мои мысли и всю мою сущность.

Александр Атлас - Мой путь с Богом - Воспоминания

Алматы; Библейская миссия; 2015; 76 ст

ISBN 978-9965-469-78-7

Александр Атлас - Мой путь с Богом - Воспоминания - Содержание

НАЧАЛО

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

КАРЬЕРА И ЖИТЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

МУКИ ТВОРЧЕСТВА И ПОСЛЕДНИЙ ЯЗЫЧНИК

ПЕРИОД «ВЕЛИКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»

ВО ЧРЕВЕ ПРИИМЕТ И РОДИТ

ДЕМОКРАТИЯ И ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

«А ТЫ НЕ БОИШЬСЯ ЗАРАЗИТЬСЯ?»

Я ПОСТИГАЮ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ И БОЛЬ

НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДНИ

ИЛИ МИР, ИЛИ ЖИЗНЬ, ИЛИ СМЕРТЬ, ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ, ИЛИ БУДУЩЕЕ, – ВСЕ ВАШЕ*

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «РУССКОГО» В ГЕРМАНИИ

ИСХОД

ЧУДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ОТЛЁТ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

О ВОЙНЕ И МИРЕ

БОЛЬШАЯ АЛИЯ

НЕ ЗДОРОВЫЕ ИМЕЮТ НУЖДУ ВО ВРАЧЕ, НО БОЛЬНЫЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Александр Атлас - Мой путь с Богом - Воспоминания - Начало

Быстро пролетели годы учебы, музыкальная школа, затем музыкальное училище. Меня призвали в армию. Критерии общего поведения армейского контингента всем известны, поэтому очень скоро я выделил из общей массы одного из ребят. Он не был похож на нас. Все мы, кичась друг перед другом, пили, залихватски курили и ругались отборным матом. Не было среди нас ни одного, кто бы ни разу не сбегал в самоволку.

Этот парень не принимал участия ни в одном из наших мероприятий. Но зато, его каждую неделю вызывали в спецотдел батальона, а все знали, что туда вызывают не для того, чтобы угостить пирожными. Мы все были прекрасно осведомлены о том, что такое спецотдел, и ни один из нас, таких «крутых», какими мы казались сами себе, не хотел бы оказаться на месте этого парня. Но он, к нашему удивлению, шел туда с улыбкой на кротком лице.

Позже я узнал, что в задачи спецотделов нашей армии входило заставить призывников, верующих в Бога, отречься от веры. Но в тот момент я ничего об этом не знал. Заинтригованный происходящим, я решил узнать, почему же все-таки он «такой», непохожий на всех нас. Я решился подойти и заговорить с ним. На мой вопрос: «Что с тобой, почему ты так странно себя ведешь?», он, кротко взглянув на меня, сказал: «Даже если я тебе это расскажу, тебе все равно ничего не поможет». «Что значит, не поможет!? – воскликнул я, – неужели я настолько безнадежно плохой? Чем я хуже тебя?». «Да нет, Саша, – ответил он, – ты не просто плохой человек, ты ОЧЕНЬ плохой человек».