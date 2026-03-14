Книга Александра Эткинда «Эрос невозможного» посвящена истории становления и развития психоанализа в России. Автор исследует, как идеи Зигмунда Фрейда и других представителей психоаналитической школы проникали в российскую интеллектуальную среду и какое влияние они оказали на философию, литературу и гуманитарные науки.

В книге рассматриваются судьбы российских психологов, философов и мыслителей, которые обращались к психоанализу, а также сложные отношения между научными идеями, культурой и политической реальностью России XX века. Эткинд показывает, как психоаналитические концепции сталкивались с идеологическими ограничениями и как они трансформировались в специфическом культурном контексте.

Издание предназначено для психологов, историков культуры, студентов гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется историей психоанализа и интеллектуальной историей России.

Москва: «Гнозис» - «Прогресс-Комплекс», 1994. – 376 с.

ISBN 5-7333-0446-4

Александр Эткинд – Эрос невозможного – Содержание

Введение

Глава 1. На грани миров и эпох: жизнь и работа Лу Андреас-Саломе

Современница Веры Засулич - Первая встреча - Что-то почти неженское - Не забудь плетку! - Заратустра выходит замуж - Вымысел в гуще невымышленности - «Эротическое» - Моисей и Магдалина - Происхождение оптимизма - Анализ, синтез и благодарность

Глава 2. Русская культура модерна между Эдипом и Дион

Наука обыденной жизни - Люди лунного света - Алхимия души - Религия Диониса - Новый спаситель - Дионис и Эдип - Символисты на кушетке - «Мусагет» продолжается в Цюрихе - Сопротивление злу силой - Психоанализ против антропософии - Русский Эдип или Котик-отцеубийца - Вперед к Платону - Дружба была возможна... - ... но место оказалось занято - Ильинский переулок, дом Фрейда

Глава 3. Случай невроза в поколении революционеров: Сергей Панкеев, он же Человек-волк

Лучшая история в своем роде - Наследник братьев Карамазовых - Прорыв к женщине - Четыре года по часу в день - Волки на грецком орехе - Запасные варианты - Получишь на орехи! - Детство с няней - Россия — сфинкс! - Воспоминания о психоанализе - От анализа до анализа - Загадка Терезы Келлер - Психоз и реальность

Глава 4. Психоаналитическая активность до I мировой войны

Русские связи - Первые контакты - Не общество, а журнал - Гипноз и влечение к власти - История о садизме - В кулисах души - До войны

Глава 5. Чистая игра с русской девушкой: Сабина Шпильрейн

Все взаимосвязано - Выпустить птичку - Такая практика отвлекает от теории - Сделка с дьяволом - Открытие контрпереноса - Полная честность - Между Юнгом и Ивановым - Рядом с Фрейдом - У кого из нас невроз? - Все было предопределено - Остатки - Психоаналитик Жана Пиаже - Плакат со словом «любовь» - История вопроса - Она возвращалась не к мужу... - ...не к брату... - Она возвращалась работать с наслаждением - Последний выбор

Глава 6. Психоанализ в стране большевиков

На перевале - Ужас пустоты - Поворотили на детей - Первый суицид, первая эмиграция - Письма из Казани - Психоанализ при Наркомпросе - Действующие лица и исполнители - Казанский инцидент - Три организации советских аналитиков - Между Львом Троцким и Васей Сталиным - Проверки и особое мнение - Два заседания в один день - Перенос в условиях коллектива - Куратор умывает руки - Конец - Библиотека Ермакова - Революция и сон

Глава 7. Между властью и смертью: психоаналитические увлечения Льва Троцкого и других товарищей

Огонь и вода - Психоанализ пролетариата - Фрейдомарксизм в России - Адольф Иоффе — пациент - Революция справилась лучше - Ни дня без смысла - Под собственными пальцами - Метафора колодца - Шанс для власти — шанс для психоанализа - Райх в Коммунистической академии - Человек редкой целостности - Советская пушнина — международному психоанализу - Он не стал депутатом Думы. Возможно, он был резидентом НКВД - Самоубийство интеллигенции - Сцена из жизни - Всесильно, потому что верно - Воплощать сны в реальность

Глава 8. Педологические извращения в системе

Днепрострой в науках о человеке - Пограничные конфликты - Организованное упрощение культуры - Инфраструктура утопии - Траектория Залкинда - Осиновый кол в могилу - советского фрейдизма - Те самые дети - На высшем уровне

Глава 9. Посол и сатана: Уильям К. Буллит в булгаковской Москве

От Вильсона и Ленина к Рузвельту и Фрейду - Бал Сатаны в Спасо-хаусе: - три литературных версии - Чего не знала Маргарита - Быть с русскими, как дьявол - Вмешательство высших сфер - Велено унести вас... - Буллит и Джонс действуют - Социально-психологические эксперименты в Варьете - Мастер и зависимость - Сага об иностранной помощи - «Как причудливо тасуется колода!»

Глава 10. Интеллигенция в поисках сопротивления

Наследники серебряного века - Два смысла сопротивления - Сергей Эйзенштейн в джунглях лебеды - Орфей и толпа - Первый русский постмодернист - Авторство и диалог - Фрейдизм - Фрейд, Лакан и Бахтин - Философ у зеркала - Разомкнутый круг - Возрождение Диониса - Советский человек у советского аналитика - Падают листья - Последняя победа

Заключение