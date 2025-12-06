Русское студенческое христианское движение было знаменательным явлением не только в жизни русской эмиграции XX века, но и в истории Православной Российской Церкви.

Описываемый в настоящей книге период деятельности Движения по праву считается «классическим». С этим периодом в деятельности РСХД связан расцвет духовной культуры русского зарубежья, связанный с именами таких его представителей, как Н. А. Бердяев, протоиерей Сергий Булгаков, Б. П. Вышеславцев, Н. М. Зернов, мать Мария (Скобцова), протоиерей Георгий Флоровский и многие другие.

Это было, воистину, наиболее массовое мирянское христианское движение. Н. А. Струве определил его, как «движение внутри Церкви, участники которого стремились сочетать верность традициям со свободой и творчеством», как «своего рода подвижную общину» и, одновременно, пророческое явление в Церкви .

Настоящая работа была написана на основе исследования журнала «Вестник РСХД», издающегося с 1925 г. по настоящее время. Были использованы также и другие опубликованные и неопубликованные, в том числе и архивные, источники.

Автор сделал попытку как можно более подробно описать деятельность Русского студенческого христианского движения в целом и в отдельных странах русского рассеяния – Франции, Югославии, Чехословакии, Болгарии, США, Латвии, Эстонии, Великобритании, Польше и др.

Александр Гуревич - История деятельности Русского студенческого христианского движения: 1923-1939 гг.

М.: Спутник+, 2003. - 158 с.

Александр Гуревич - История деятельности Русского студенческого христианского движения: 1923-1939 гг. - Содержание

Введение

Глава 1. Русское студенческое христианское движение (РСХД)

Глава 2. Деятельность РСХД в отдельных странах

Франция

Чехословакия

Югославия

Германия

Болгария

Польша

Латвия, Эстония и Литва

Финляндия

Великобритания

США и Канада

Заключение

Приложение 1. Протопресвитер Василий Зеньковский. Русское студенческое христианское движение: История, деятельность, задачи

Приложение 2. Русское студенческое христианское движение в лицах

Приложение 3. Материалы по истории YMCA и РСХД из архива Иллинойского университета (США)

Литература