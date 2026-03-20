Книга Александра Савченко «Спутник проповедника» предназначена для служителей церкви, проповедников и всех, кто занимается духовным наставлением и проповедью Божьего Слова. Автор делится практическими советами и размышлениями о подготовке проповедей, духовной ответственности проповедника и особенностях служения словом.

В книге рассматриваются вопросы правильного понимания и толкования библейских текстов, построения проповеди, духовной подготовки проповедника и его личной жизни. Особое внимание уделяется тому, как донести библейское послание до слушателей ясно, убедительно и с духовной пользой.

Издание будет полезно как начинающим проповедникам, так и опытным служителям, стремящимся углубить своё понимание проповеднического служения и сделать своё служение более осмысленным и плодотворным.

Александр Савченко – Спутник проповедника

Мариуполь, «Светильник» ОРА Интернэшнл, 1997 - 576 с. – (Библиотека проповедника.)

ISBN 966-7262-4)1-4

Александр Савченко – Спутник проповедника - Содержание

Предисловие

Проповеди

Духовная экология - Противоядие от страха - Фарисейство - Бог есть огонь - Конец света или тьмы? - Дух идолопоклонства - Время и вечность - Обновление ума - Счастье - Праздник света - Слава в вышних Богу! - Волхвы - Пока есть время - В поле зрения - Господь - Хитрость - Портрет зависти - Современный портрет фарисейства - Ячность - Беды, превращенные в победы - Не давайте места дьяволу - Ветры лжеучений - Не всякому духу верьте - Шатается земля - О власти - Портрет властолюбия - Бессмертие - По плодам их узнаете их - Жатва есть кончина века - Крещение - Благовещение - Сретение - Преображение - Наглость - Портрет злоречия - Лесть - Простота - Ябедничество - Вербное воскресенье - Вознесение - Усердие - История болезни бесноватого - Ясновидящая служанка - Исцеление бесоодержимости - Исцеление эмоций

Христианская психиатрия и психотерапия

Депрессии - Шизофрения - Христианская психотерапия - Эпилепсия - Симптоматика “оккультной болезни ״ - Штрихи к портрету современного экстрасенса - “Жало в плоть״ апостола Павла - Должны ли верующие ходить к врачам?

Публицистика и эссеистика

Исторический путь церкви - Поучительные истории - Заметки о евангелистах - Высказывания мудрецов о здоровье и болезни - “Шедевры” гомилетики - Нидерландские поэты - Норвежские поэты - Английские поэты - Испанские поэты - Русские поэты - Справочные материалы

Стихотворения