Эта книга — настоящий праздник для глаз и души, объединяющий поэтический гений Александра Сергеевича Пушкина с мастерством лучших русских живописцев и графиков. В роскошный сборник вошли произведения, составляющие золотой фонд нашей культуры: первая поэма автора «Руслан и Людмила», полная юношеского задора и магии, торжественная историческая баллада «Песнь о вещем Олеге» и любимые с детства сказки.

Главная особенность издания — его уникальный визуальный ряд. Тексты сопровождаются работами титанов русского сказочного стиля. Здесь вы найдете знаменитые, словно вышитые узорами, иллюстрации Ивана Билибина, эпические полотна Виктора Васнецова и изысканную, ювелирную графику Бориса Зворыкина. Также в оформлении использованы редкие работы К.В. Изенберга и В.В. Спасского. Это издание превращает чтение в путешествие по картинной галерее, погружая в атмосферу былинной Руси.

Александр Сергеевич Пушкин - Руслан и Людмила. Песнь о вещем Олеге. Сказки

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 336 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0614-0

Александр Сергеевич Пушкин - Руслан и Людмила. Песнь о вещем Олеге. Сказки - Содержание