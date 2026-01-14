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Пушкин - Руслан и Людмила - Песнь о вещем Олеге - Сказки

Пушкин - Руслан и Людмила - Песнь о вещем Олеге - Сказки
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Библиотека мировой литературы (18 books)

Эта книга — настоящий праздник для глаз и души, объединяющий поэтический гений Александра Сергеевича Пушкина с мастерством лучших русских живописцев и графиков. В роскошный сборник вошли произведения, составляющие золотой фонд нашей культуры: первая поэма автора «Руслан и Людмила», полная юношеского задора и магии, торжественная историческая баллада «Песнь о вещем Олеге» и любимые с детства сказки.

Главная особенность издания — его уникальный визуальный ряд. Тексты сопровождаются работами титанов русского сказочного стиля. Здесь вы найдете знаменитые, словно вышитые узорами, иллюстрации Ивана Билибина, эпические полотна Виктора Васнецова и изысканную, ювелирную графику Бориса Зворыкина. Также в оформлении использованы редкие работы К.В. Изенберга и В.В. Спасского. Это издание превращает чтение в путешествие по картинной галерее, погружая в атмосферу былинной Руси.

Александр Сергеевич Пушкин - Руслан и Людмила. Песнь о вещем Олеге. Сказки

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 336 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0614-0

Александр Сергеевич Пушкин - Руслан и Людмила. Песнь о вещем Олеге. Сказки - Содержание

  • РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

  • СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

  • СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ

  • СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ

  • СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

  • СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ

  • И СЕМИ БОГАТЫРЯХ

  • ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

  • РУСАЛКА

  • СКАЗКА О МЕДВЕДИЦЕ

  • ГУСАР

  • СКАЗКА О КУПЦЕ

  • КУЗЬМЕ ОСТОЛОПЕ

  • И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ

Views 342
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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