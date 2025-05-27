В кратких выразительных изречениях — афоризмах — содержатся глубокие мысли, мудрые советы, которые легко запоминаются и, как правило, привлекают читателей, вызывая у них живой отклик. Данная книга представляет собой сборник таких высказываний. Автор передает накопленный опыт нынешнему и будущим поколениям, подмечает разные стороны жизни людей, черты характеров, особенности поступков, дает наставления, предостережения, а главное — совет во всем сверять свой путь со Словом Божьим, потому что именно оно является прочным фундаментом жизни.

Ищите Бога, как ищет мать потерянного ребенка. Жизнь с Христом — несомненная надежда, жизнь без Христа — несомненный конец. Бог не спросит, какие книги я читал; Он спросит, читал ли я Его Книгу. У человека, ходящего во свете Евангелия, не заметна даже тень греха. на Голгофу, будьте бдительны — туда приходит и дьявол, чтобы вас увести. У человека два выбора — либо сиять алмазом в золотой оправе, либо таять рафинадом в чашке чая. Забыли Бога спасения своего? В несгораемом сейфе дьявола сребреников хватит на всех. Бели ты взвешен на весах и найден очень легким, ты не избавился от секулярного ожирения. Человек без веры — что мельница без ветра. Человек без надежды — что странник без посоха. Человек без любви — что семя в мерзлоте. Многие в начале пути совершают тысячи мелких ошибок, не имеющих последствий, обретая при этом мудрость и опыт, а иные — одну большую, и ее последствия омрачают всю оставшуюся жизнь. Если человеческая мудрость выражается словами: надеяться и ждать, высшая мудрость заключается в словах: верить и любить. Есть два вида счастливой любви на земле: одна любовь взаимная — до гроба, другая благородная — для служения. Одна душевная, трепетная; другая — духовная, жертвенная. Одна хранится в памяти людей, другая — в памяти Бога. Одна — чистое золото, другая — бесценное сокровище. Мир делится на людей, озабоченных всем, что сгорит, и на людей, беспокоящихся о тех кто может сгореть. Истинный наставник не тот, кто учит, как жить, а тот, кто живет так, как учит. Надо хлебнуть немало горя, испить чашу страданий и съесть пуд соли, чтобы всем нутром почувствовать горечь жизни. Многие люди торопятся жить, но несутся не в том направлении. Не тратьте жизнь на пустое времяпрепровождение. Подобная легкомысленность огорчает Подателя жизни. Пустая бутылка дороже пустой жизни — ею можно еще воспользоваться. Речь не столько о том, куда уйдем после смерти, сколько о том, с чем к ней придем. Как бы Бог ни заботился о людях, сколько бы ии изливал на них благодать, иные остаются саженцами, хотя могли бы стать деревьями. Мертвый умрет, а живой оживет. Душа, отравленная сквернословием, мертва. Душа, пропитанная Словом, бессмертна. В самые темные минуты истории истину несут люди, исполненные евангельским светом, струящимся у них изнутри. Страдания — духовные ориентиры, расставленные вдоль жизненного пути для успешного продвижения к конечному пункту.

Александр Сибилев - Мысли в пути

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2018 210 стр

ISBN 978-5-7454-1511-1

Александр Сибилев - Мысли в пути - Содержание