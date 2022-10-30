Николай Александренко - От блаrодати к свободе

Жизнь в русской деревне 1922 - 1929

Она была посажена на хорошем поле, у больших вод,

так что могла пускать ветви и приносить плод,

сделаться лозою великолепною.

Иезекииля 17:8

Я родился в России 7 мая 1922 года — в том же году, когда появилось государство Советский Союз. Моя жизнь началась в маленькой деревушке Ятвеж, которую от Москвы отделяли 200 миль и 300 лет.

Говоря, что деревня Ятвеж находилась на расстоянии 300 лет от Москвы, я имею в виду, что в начале 20-го века уклад жизни в моей деревне был все еще таким же, каким был и в 17-м веке. В то время, когда в Москве люди уже пользовались электричеством, водопроводом, ездили на машинах, поездах и даже летали на самолетах, мы в Ятвеже о таких благах цивилизации и не мечтали.

В семи милях от нашей деревни располагался поселок Клет- ня, где заканчивалась подъездная железнодорожная ветка из Жуковки. Из Ятвежи в Клетню можно было добраться либо на повозке, либо дойти пешком. Ближайший город от Клетни лежал в 50 милях по главной ветке железной дороги, идущей на Смоленск, а затем и на Москву.

Мои родичи была простыми сельскими людьми — крестьянами, обрабатывающими землю. У нас был довольно большой надел земли, на которой мои родичи работали, и до поры большевистская революция 1917 года, свергнувшая царя, их мало касалась.

Коммунистам понадобилось около пяти лет, прошедших в Гражданской войне и других постреволюционных беспорядках, чтобы объединить и собрать воедино не только Россию, но и Белоруссию, Украину, кавказские республики, а также азиатские республики по другую сторону Каспийского моря — то есть все территории, ранее подвластные русским царям. С 1918 по 1922 годы существовала только Российская Федеративная Республика, но затем к ней присоединились и другие республики, и в результате получился Советский Союз; таким образом, я и Советский Союз появились на свет в одном и том же году.

Когда коммунисты взяли власть в России в свои руки, они, хоть и были атеистами, но поначалу не особенно досаждали церквам. Доминирующей в стране была Русская Православная церковь, представляющая собой восточную ветвь католицизма. Примерно в 13-м столетии церковь раскололась на западную ветвь, определившуюся как католическая церковь, и восточную ветвь, ставшую православной церковью. Постепенно восточная традиция стала укореняться на Руси и, таким образом, Россия стала страной, исповедующей православное христианство. Церковь представляла собой довольно мощный институт, поскольку разделения между церковью и государством не существовало. Считалось, что русские цари обладали Богом данным правом на царство, а русская церковь владела правами ратифицировать законы, и если церковь хотела упразднить какой-либо из них, она просто накладывала на него вето.

Еще в течение нескольких лет после революции, по крайней мере, до второй половины двадцатых годов, церковь сохраняла за собой обязанность фиксировать показатели естественного движения населения — это особенно касалось записей о рождении, смерти и заключении браков. Возможно, в других странах такая практика тоже имела место, однако в России она была незыблемой.