Александров - Чувашские мифы

Задолго до сотворения нашего мира, как мы помним, везде царил хаос. В нем были не до конца разделенные элементалы и первородные силы. Именно в таком беспорядочном месте и зародился известный нам Турă. Отделен ли он от Аçа — во­прос весьма сложный, ведь в поздних мифах Турă стоит выше, к тому же очень часто выполняет почти все действия и функции, изначально возложенные на праотца. Поэтому мы рассмотрим его как одну из ипостасей мужского начала. В то же время ряд мифов утверждают, что в Турă есть и женская сила. Согласно этим преданиям, именно благодаря соединению мужского и жен­ского начала Творец смог породить свою дочь. Она-то, говорят, впоследствии дала жизнь всем младшим божествам.

В хаосе небо не было отделено от земли и воды, огня и ветра. Однако и оно содержало свою систему. Судя по всему, справед­ливо воспринимать небо в качестве Верхнего мира, а Турă — как одно из его проявлений. Но мы должны понимать, что для чувашского народа — неотъемлемого представителя тюркского мира — граница между ними весьма условна. Сегодня чуваши небо и облака называют пĕлĕт. Однако когда-то для понятия «небо» использовалось слово «кăвак», которое ныне указывает на синий цвет. Древнее же значение активно проявляет себя в выражении «кăвак хуппи» — «врата неба»: говорят, через раз­верстое отверстие в небосводе сам Турă смотрит на землю. Если увидеть этот самый кăвак хуппи, то нужно успеть выкрикнуть свое сокровенное желание, и оно непременно сбудется. А когда открываются небесные врата, то с земли можно увидеть сияющие дворцы.

Что же такое Верхний мир? Это идеальное место. Оно состоит из нескольких частей. В основном считается, что небо трехслойное, но некоторые тексты рассказывают о семи или о девяти слоях — все эти цифры сакральны. Верхний мир — страна абсолютной чистоты, белого цвета и неиссякаемого света, источник доброты и благодати.

Первый слой — место обитания персонифицированного Турă и всей его свиты, состоящей из различных божеств и светлых духов. В начале времен там проживал младший брат Творца — Шуйттан. Мало кто может точно рассказать, что именно в небе располагается. Однако мы знаем, что там есть Золотая гора, или Золотой дворец, в котором все светлые силы и проживают. Нам известно также, что все реки и озера Верхнего мира наполнены не водой, а молоком и медом.

Считается, что у Турă огромное количество различной живности: и домашней скотины, и диких животных, и птиц. Говорят, в древние времена его стада паслись и на земных лугах, а спускались к нам в Белый свет они при помощи моста из войлока. Пасти всю эту живность Турă доверял только своей дочери, которая, к слову, впоследствии вышла замуж за смертного.

Кстати, радугу — Асамат кĕперĕ — подарила нашему миру именно любовь дочери Турă к сыну кочевника. Говорят, что она тайком от отца убегала к возлюбленному на землю. Тогда связующего миры моста не было, а потому она использовала либо свой масмак (головную повязку), либо пояс, снимая их и расстилая до земли. Дочь Турă сама их выткала и вышила нитями семи цветов. Этот мост до сих пор сохранился. Считается, что именно он собирает влагу с земли и доносит до неба, откуда потом идут дожди. До сих пор при вышивании масмака, хулçи (женские наплечники) и сурпана (женское полотенцеобразное покрывало) чуваши используют нити семи цветов.

Алексей Александров – Чувашские мифы. От озера Аль и праздника Сурхури до бога зла Шуйттана и хана волков

Серия – «Мифы от и до. Россия»

Издательство – «МИФ»

Москва – 2025 г. / 224 с.

ISBN 978-5-00250-426-8

