Александров - От Чосера до Свифта

В монографии на известнейших и малоизвестных источниках из английской литературной традиции прослеживается развитие европейской магии. Исследованием охвачен сложный и неоднозначный период истории от позднего Средневековья до раннего Просвещения, в ходе которого сама магия претерпела значительные изменения. В содержании исследования выясняются подробности социально-политических обстоятельств создания произведений, перерабатываются различные пласты культуры, от мифа и аллегорического сюжета до научного трактата и реальной публицистики. Кроме самих прозаических и поэтических текстов, в работе присутствуют обширные контексты и реминисценции, позволяющие оценить феномен магического искусства во всех разновидностях и с разных точек зрения.

Автор выдвигает ряд герменевтических гипотез, связанных с отражением эзотерической символики определенных эпох в жанрово-композиционной структуре литературного текста.

Л. Г. Александров; Челяб. гос. ун-т. — Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2007. — 344 с.

ISBN 978-5-91274-005-3

Александров Леонид - От Чосера до Свифта: магия и астрология в английской литературе ХІV-ХVІІ веков - Содержание

Предисловие

Глава 1. «ЗАХВАТЧИК СЮЖЕТОВ». - Идейные предпосылки и занимательные находки раннего Джеффри Чосера («Троил и Крессида»)

Глава 2. ДОРОГА К ХРАМУ. ־ Тематические предпочтения персонажей и общая структура сюжетов в «Кентерберийских рассказах» зрелого Чосера

Глава 3. «КОРОЛЬ УМЕР. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!» - Волшебные элементы и исторические параллели в легендах об Артуре (по следам рыцарских сюжетов Джона Мэйси и Томаса Мэлори)

Глава 4. МЕСТО - НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ, ПОРЯДОК - ИДЕАЛЬНЫЙ. - Пифагорейское и платоническое влияние на идейные контексты «Утопии» Томаса Мора

Глава 5. ДУХОВНАЯ РЕФОРМАЦИЯ И ИНКВИЗИЦИЯ. - Поэзия и драматургия времен Генриха VIII (Генри Сюррей, Джон Бейль и другие)

Глава 6. ПЕРВЫЕ МАГИ ДВУХ КОРОЛЕВСТВ. - Судьбы и взгляды мистического математика Джона Ди и демонологического документалиста Реджинальда Скотта

Глава 7. КОВАРНЫЕ ПУТИ РЫЦАРЕЙ ИСТИНЫ. - Загадки и аллегории «елизаветинской эпохи» (Джон Лили, Филипп Сидни, Эдмунд Спенсер, Уолтер Рейли)

Глава 8. ОТ РОДЖЕРА БЭКОНА ДО ИОГАННА ФАУСТА. - Эволюция образа великого мага в драматургии Роберта Грина и Кристофера Марло

Глава 9. ВЕСЬ МИР - ТЕАТР. - Хронология эзотерических рефлексий Уильяма Шекспира

Глава 10. АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО. - Научно-философская мифология в сочинениях Фрэнсиса Бэкона и Роберта Фладца

Глава 11. «...И В ДУДКАХ СВАДЕБНЫХ - МУЗЫКА СФЕР». - Магические аллегории и судьбоносные мотивы в поэзии Джона Донна

Глава 12. МАГИЯ - НЕ СИМВОЛ, А СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ. - Новые методы обличения шарлатанства в сатирической драматургии Бенджамена Джонсона

Глава 13. ПОВТОРЕНИЕ ПУТИ ОТ АДА ДО РАЯ. - Наука и религия в логическом и мистическом аспектах творчества Джона Мильтона

Глава 14. НОВЫЕ ЦВЕТА И ЗАПАХИ МИСТИЧЕСКОЙ РОЗЫ. - Полярные позиции Генри Воэна и Сэмюэла Батлера в отношении к оккультным братствам

Глава 15. ТАЛИСМАН КАК СРЕДСТВО ОТ ЧУМЫ. - Очерковые наблюдения и размышления в романе Даниеля Дефо

Глава 16. О МУДРОСТИ БОЧЕК И ЛОШАДЕЙ. - Ранние опыты просветительской сатиры на магию у Джонатана Свифта

Послесловие

Глоссарий

Примечания

Источники и литература