В «Повести временных лет» под 1044 годом (далее – ПВЛ) читается эпизод о перезахоронении останков сыновей Святослава – князей Ярополка и Олега, погибших в междоусобной борьбе 972–980 гг. Эта летописная статья давно обратила на себя внимание исследователей, и ее соотнесение с текстом статьи под 972 годом послужило основанием для предположения о том, что древнейшей части ПВЛ предшествовал начальный свод, который следует датировать временем ранее 1044 г. Но нас будет интересовать исключительно религиозный смысл этой заметки.

Как явствует из летописи, киевский князь Ярослав перезахоронил и крестил останки своих дядьев, умерших язычниками, до официального принятия крещения. Комментаторами ПВЛ эпизод о крещении костей с религиозной точки зрения был обойден. С точки зрения канонического права это деяние рассматривается как недопустимое. 26-е правило Карфагенского собора (397 г.) специально запрещает крещение покойника. «Положено да не дается евхаристия телам скончавшихся. Ибо писано есть: приимите, ядите (Мф 26: 26), но тела мертвых ни приять, ни ясть не могут. Такожде да не подвигнется невежество пресвитеров крестити скончавшихся уже». Епископ Никодим отмечал в комментарии к данному правилу: «Этот обычай также был введен по религиозным побуждениям и вере, что крещение перерождает человеческое тело». В силу такой веры упомянутый обычай был очень распространенным в первые века христианства и практиковался монтанистами.

Москва: Индрик, 2016 г. – 272 с.

ISBN 978-5-91674-406-4

Алексей Иванович Алексеев - Духовная культура средневековой Руси – Содержание

Вместо предисловия

Крещение костей (к интерпретации статьи «Повести временных лет» под 1044 годом)

Власть и общество Древней Руси в отношении к колдовству и ереси в XI–XV вв. (казни посредством сожжения)

Образ «земного рая» в системе средневекового богословия

Эсхатологические переживания в Западной Европе и на Руси в IX–XV вв. Синхронно протекавшие процессы или типологическое сходство?

Сюжет «змея мытарств» в композиции русских икон «Страшного суда»

«Слово о исходе души» Кирилла Философа

Доктрина неотчуждаемости церковных имуществ в системе канонического права Руси конца XIV – первой половины XVI в.

Поминальная практика в Московской Руси и в Великом княжестве Литовском (опыт сравнительной характеристики)

О симонии, Псковских спорах XV в. и Трифоновском сборнике

Установление «общей памяти» при митрополите Макарии. Исторический экскурс: церковное поминовение умерших «напрасною» смертью

Об источниках для изучения поминальной практики в средневековой России (опыт размышления)

«Наказание к отрекшимся мира» Илариона Великого в контексте полемики о монастырском «стяжании» XVI в.

О времени вступления Иосифа Волоцкого в борьбу с ересью жидовствующих

Когда началась полемика иосифлян и нестяжателей?

Когда Иосиф Волоцкий написал свое Послание о преемнике?

Историография религиозных движений русского Средневековья конца XIV – XVI в. Идеология против источниковедения

«Спиридон рекомый, Савва глаголемый» (заметки о сочинениях Киевского митрополита Спиридона)

«Сказание о трясении Цареградском» как памятник русской книжности

Поминание Григория Отрепьева в синодике-помяннике Макариево-Унженского монастыря

Список сокращений