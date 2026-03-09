Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

Толкин — человек-парадокс. С этим не раз сталкиваешься, изучая его жизнь и творчество, он сам периодически подчеркивал это, будучи несколько склонен к эпатажу. И первое удивительное открытие ждет нас у самых истоков его судьбы. Писатель-патриот, глубоко любивший свою страну, посвятивший жизнь созданию «мифологии для Англии», не менее глубоко и искренне гордился своим неанглийским происхождением.
Алексеев Сергей - Дж. Р. Р. Толкин
М.: Вече, 2013. 416 с.: ил.
(Великие исторические персоны)
ISBN 978-5-95 33-5142-3
Алексеев Сергей - Дж. Р. Р. Толкин - Содержание
От автора
ЖИЗН Ь И КАРЬЕРА
Корни
Детство и юность
«Настоящий филолог»
От ЧКБО до «Инклингов»
Брак
Дети
«Странный человек»
Последние годы
«ЛЕГЕНДАРИУМ»: БИОГРАФИЯ ТВОРЧЕСТВА
Первая фаза: «Книга забытых сказаний»
Фаза вторая: меняя жанры и имена
Фаза третья: эпика языческая и христианская
Интермедия в детской
Фаза четвертая: несостоявшееся издание
Создание «высокого романа»
Фаза пятая: неподведенный итог
Две притчи
ТЕНИ ЭПОХИ: ТОЛКИН И ЕГО ВРЕМЯ
Толкин и политика
Толкин и религия
МЕЖДУ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ: ТОЛКИН В ИСТОРИИ ЖАНРА
Все ли хвалят Возрождение
Мильтон и после
Толкин и золотой век романтизма
«Финские баллады»
Сказки «старой бабушки»: Толкин и Макдональд
Алиса и хоббит: Толкин о Кэрролле
«Вырос на Уильяме Моррисе»
«Да здравствует принц Пригио»? — Толкин и Лэнг
Сказочники рубежа веков
Приключения и не только
«Миры темные и безнадежные»: мистики декаданса
«Дивное» и «смехотворное» у Уэллса
Нелитературные единоверцы: Толкин и Честертон
«Ночная Земля» и «Темная Страна»: читал ли Толкин Ходжсона?
Унаследованный престол: Толкин и Дансени
Заочный спор о диссонансах: Толкин и Линдсей
«Утомительный» Кейбелл
О мирах и морали: Толкин vs Эддисон
Доктор Беорн: неожиданное сближение
Толкин и научные фантасты
Толкин и Говард: было ли «знакомство»?
...и другие
НАСЛЕДИЕ И «НАСЛЕДНИКИ»
Список сокращений
Примечания
