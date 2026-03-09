Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History
Series Великие исторические персоны (1 book)

Толкин — человек-парадокс. С этим не раз сталкиваешься, изучая его жизнь и творчество, он сам периодически подчеркивал это, будучи несколько склонен к эпатажу. И первое удивительное открытие ждет нас у самых истоков его судьбы. Писатель-патриот, глубоко любивший свою страну, посвятивший жизнь созданию «мифологии для Англии», не менее глубоко и искренне гордился своим неанглийским происхождением.

Алексеев Сергей - Дж. Р. Р. Толкин

  • М.: Вече, 2013. 416 с.: ил.

  • (Великие исторические персоны)

  • ISBN 978-5-95 33-5142-3

Алексеев Сергей - Дж. Р. Р. Толкин - Содержание

От автора

ЖИЗН Ь И КАРЬЕРА

  • Корни

  • Детство и юность

  • «Настоящий филолог»

  • От ЧКБО до «Инклингов»

  • Брак

  • Дети

  • «Странный человек»

  • Последние годы

«ЛЕГЕНДАРИУМ»: БИОГРАФИЯ ТВОРЧЕСТВА

  • Первая фаза: «Книга забытых сказаний»

  • Фаза вторая: меняя жанры и имена

  • Фаза третья: эпика языческая и христианская

  • Интермедия в детской

  • Фаза четвертая: несостоявшееся издание

  • Создание «высокого романа»

  • Фаза пятая: неподведенный итог

  • Две притчи

ТЕНИ ЭПОХИ: ТОЛКИН И ЕГО ВРЕМЯ

  • Толкин и политика

  • Толкин и религия

МЕЖДУ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ: ТОЛКИН В ИСТОРИИ ЖАНРА

  • Все ли хвалят Возрождение

  • Мильтон и после

  • Толкин и золотой век романтизма

  • «Финские баллады»

  • Сказки «старой бабушки»: Толкин и Макдональд

  • Алиса и хоббит: Толкин о Кэрролле

  • «Вырос на Уильяме Моррисе»

  • «Да здравствует принц Пригио»? — Толкин и Лэнг

  • Сказочники рубежа веков

  • Приключения и не только

  • «Миры темные и безнадежные»: мистики декаданса

  • «Дивное» и «смехотворное» у Уэллса

  • Нелитературные единоверцы: Толкин и Честертон

  • «Ночная Земля» и «Темная Страна»: читал ли Толкин Ходжсона?

  • Унаследованный престол: Толкин и Дансени

  • Заочный спор о диссонансах: Толкин и Линдсей

  • «Утомительный» Кейбелл

  • О мирах и морали: Толкин vs Эддисон

  • Доктор Беорн: неожиданное сближение

  • Толкин и научные фантасты

  • Толкин и Говард: было ли «знакомство»?

  • ...и другие

НАСЛЕДИЕ И «НАСЛЕДНИКИ»

Список сокращений

Примечания

