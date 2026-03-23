Алексеев - Федор Достоевский

Книга Вячеслава Алексеева посвящена духовной эволюции Фёдор Достоевский — пути от сомнения к вере, от рационалистических исканий к христианскому мировоззрению.
Автор показывает, что вера Достоевского не была исходной данностью. Она формировалась через внутренний кризис, каторжный опыт, столкновение с идеями социализма и нигилизма, через мучительное осмысление свободы, зла и ответственности человека.
В центре исследования — экзистенциальная драма личности, стоящей перед выбором: самоутверждение или смирение, бунт или принятие, отчаяние или надежда.
Книга раскрывает Достоевского не только как великого романиста, но и как мыслителя, для которого художественное слово стало формой философского и религиозного поиска.
Это исследование будет интересно читателям, интересующимся историей русской философии, духовными основаниями русской литературы и проблемой веры в контексте культуры XIX века.
Алексеев Вячеслав - Федор Достоевский - От сомнения к вере
СПб.: Мирт, 2020.-268 с.
ISBN 978-5-88869-325-4
Алексеев Вячеслав - Федор Достоевский – Содержание
Введение
Религиозные сомнения Федора Достоевского: личные признания
Герои-богоборцы Достоевского как признак его религиозных сомнений
Неожиданные признания героев Достоевского
Сомнения Федора Достоевского: следы в публицистике
«Философский деист»?
Федор Достоевский: суеверность как признак дефицита веры в Бога
Сомнения Достоевского: ремарки критиков
Творчество Федора Достоевского как противоречие ..
Смог ли Достоевский преодолеть свои религиозные сомнения?
Задача и структура этой книги
Глава 1. Федор Достоевский: проблема смерти и утраты смысла жизни
Федор Достоевский: личное отношение к смерти
Рассказ Достоевского «Приговор»
Потеря смысла жизни и самоубийство
Иванов-Разумник: «имманентный субъективизм»
Николай Кареев: человек — это личность, а не орудие
Викентий Вересаев: «живая жизнь»
Николай Козлов: смысл жизни — в самой жизни
Смысл жизни: ремарки Александра Введенского и Семена Франка
Федор Достоевский о смысле жизни: продолжение
Глава 2. Мораль и атеизм: «все позволено»?
Любовь, которая превращается в ненависть
Атеизм: «все позволено»?
Мораль и биология
Моральные нормы: легко ли через них переступить?.
Если мораль биологически детерминирована, к чему это может привести?
Мораль вне веры в Бога: «общечеловеческие ценности»
Нагорная проповедь как пример дезадаптации
Заключение
Глава 3. Мистика в мире Федора Достоевского
Мистическое озарение Алеши Карамазова: союз неба и земли
«Иные миры»
Молитва как способ соприкосновения с Богом
Глава 4. Иисус Христос и тема воскрешения плоти у Достоевского
Иисус Христос как источник морали
Иисус Христос как Бог, воплотившийся на земле
Культ Иисуса Христа в жизни Федора Достоевского
Очарование Иисусом Христом: «мир спасет красота»
Образ Иисуса Христа в романах Федора Достоевского
Иисус Христос и воскрешение плоти
Глава 5. «Священная болезнь» Достоевского
Датировка первого припадка
Докаторжный период: истоки болезни писателя
Версия Зигмунда Фрейда
Истоки болезни Федора Достоевского: продолжение
Эпилепсия Федора Достоевского: духовные аспекты
Глава 6. Теодицея глазами Достоевского
Федор Достоевский — постановка проблемы теодицеи: до «Братьев Карамазовых»
Бунт Ивана Карамазова
Поэма о Великом инквизиторе
Попытка положительного решения проблемы теодицеи: старец Зосима
Заключение
