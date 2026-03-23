Алексеев - Федор Достоевский

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Книга Вячеслава Алексеева посвящена духовной эволюции Фёдор Достоевский — пути от сомнения к вере, от рационалистических исканий к христианскому мировоззрению.

Автор показывает, что вера Достоевского не была исходной данностью. Она формировалась через внутренний кризис, каторжный опыт, столкновение с идеями социализма и нигилизма, через мучительное осмысление свободы, зла и ответственности человека.

В центре исследования — экзистенциальная драма личности, стоящей перед выбором: самоутверждение или смирение, бунт или принятие, отчаяние или надежда.

Книга раскрывает Достоевского не только как великого романиста, но и как мыслителя, для которого художественное слово стало формой философского и религиозного поиска.

Это исследование будет интересно читателям, интересующимся историей русской философии, духовными основаниями русской литературы и проблемой веры в контексте культуры XIX века.

Алексеев Вячеслав - Федор Достоевский - От сомнения к вере

СПб.: Мирт, 2020.-268 с.

ISBN 978-5-88869-325-4

Алексеев Вячеслав - Федор Достоевский – Содержание

Введение

  • Религиозные сомнения Федора Достоевского: личные признания

  • Герои-богоборцы Достоевского как признак его религиозных сомнений

  • Неожиданные признания героев Достоевского

  • Сомнения Федора Достоевского: следы в публицистике

  • «Философский деист»?

  • Федор Достоевский: суеверность как признак дефицита веры в Бога

  • Сомнения Достоевского: ремарки критиков

  • Творчество Федора Достоевского как противоречие ..

  • Смог ли Достоевский преодолеть свои религиозные сомнения?

  • Задача и структура этой книги

Глава 1. Федор Достоевский: проблема смерти и утраты смысла жизни

  • Федор Достоевский: личное отношение к смерти

  • Рассказ Достоевского «Приговор»

  • Потеря смысла жизни и самоубийство

  • Иванов-Разумник: «имманентный субъективизм»

  • Николай Кареев: человек — это личность, а не орудие

  • Викентий Вересаев: «живая жизнь»

  • Николай Козлов: смысл жизни — в самой жизни

  • Смысл жизни: ремарки Александра Введенского и Семена Франка

  • Федор Достоевский о смысле жизни: продолжение

Глава 2. Мораль и атеизм: «все позволено»?

  • Любовь, которая превращается в ненависть

  • Атеизм: «все позволено»?

  • Мораль и биология

  • Моральные нормы: легко ли через них переступить?.

  • Если мораль биологически детерминирована, к чему это может привести?

  • Мораль вне веры в Бога: «общечеловеческие ценности»

  • Нагорная проповедь как пример дезадаптации

  • Заключение

Глава 3. Мистика в мире Федора Достоевского

  • Мистическое озарение Алеши Карамазова: союз неба и земли

  • «Иные миры»

  • Молитва как способ соприкосновения с Богом

Глава 4. Иисус Христос и тема воскрешения плоти у Достоевского

  • Иисус Христос как источник морали

  • Иисус Христос как Бог, воплотившийся на земле

  • Культ Иисуса Христа в жизни Федора Достоевского

  • Очарование Иисусом Христом: «мир спасет красота»

  • Образ Иисуса Христа в романах Федора Достоевского

  • Иисус Христос и воскрешение плоти

Глава 5. «Священная болезнь» Достоевского

  • Датировка первого припадка

  • Докаторжный период: истоки болезни писателя

  • Версия Зигмунда Фрейда

  • Истоки болезни Федора Достоевского: продолжение

  • Эпилепсия Федора Достоевского: духовные аспекты

Глава 6. Теодицея глазами Достоевского

  • Федор Достоевский — постановка проблемы теодицеи: до «Братьев Карамазовых»

  • Бунт Ивана Карамазова

  • Поэма о Великом инквизиторе

  • Попытка положительного решения проблемы теодицеи: старец Зосима

Заключение

Views 43

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books