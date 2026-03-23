Алексеев - Федор Достоевский

Книга Вячеслава Алексеева посвящена духовной эволюции Фёдор Достоевский — пути от сомнения к вере, от рационалистических исканий к христианскому мировоззрению.

Автор показывает, что вера Достоевского не была исходной данностью. Она формировалась через внутренний кризис, каторжный опыт, столкновение с идеями социализма и нигилизма, через мучительное осмысление свободы, зла и ответственности человека.

В центре исследования — экзистенциальная драма личности, стоящей перед выбором: самоутверждение или смирение, бунт или принятие, отчаяние или надежда.

Книга раскрывает Достоевского не только как великого романиста, но и как мыслителя, для которого художественное слово стало формой философского и религиозного поиска.

Это исследование будет интересно читателям, интересующимся историей русской философии, духовными основаниями русской литературы и проблемой веры в контексте культуры XIX века.

Алексеев Вячеслав - Федор Достоевский - От сомнения к вере

СПб.: Мирт, 2020.-268 с.

ISBN 978-5-88869-325-4

Алексеев Вячеслав - Федор Достоевский – Содержание

Введение

Религиозные сомнения Федора Достоевского: личные признания

Герои-богоборцы Достоевского как признак его религиозных сомнений

Неожиданные признания героев Достоевского

Сомнения Федора Достоевского: следы в публицистике

«Философский деист»?

Федор Достоевский: суеверность как признак дефицита веры в Бога

Сомнения Достоевского: ремарки критиков

Творчество Федора Достоевского как противоречие ..

Смог ли Достоевский преодолеть свои религиозные сомнения?

Задача и структура этой книги

Глава 1. Федор Достоевский: проблема смерти и утраты смысла жизни

Федор Достоевский: личное отношение к смерти

Рассказ Достоевского «Приговор»

Потеря смысла жизни и самоубийство

Иванов-Разумник: «имманентный субъективизм»

Николай Кареев: человек — это личность, а не орудие

Викентий Вересаев: «живая жизнь»

Николай Козлов: смысл жизни — в самой жизни

Смысл жизни: ремарки Александра Введенского и Семена Франка

Федор Достоевский о смысле жизни: продолжение

Глава 2. Мораль и атеизм: «все позволено»?

Любовь, которая превращается в ненависть

Атеизм: «все позволено»?

Мораль и биология

Моральные нормы: легко ли через них переступить?.

Если мораль биологически детерминирована, к чему это может привести?

Мораль вне веры в Бога: «общечеловеческие ценности»

Нагорная проповедь как пример дезадаптации

Заключение

Глава 3. Мистика в мире Федора Достоевского

Мистическое озарение Алеши Карамазова: союз неба и земли

«Иные миры»

Молитва как способ соприкосновения с Богом

Глава 4. Иисус Христос и тема воскрешения плоти у Достоевского

Иисус Христос как источник морали

Иисус Христос как Бог, воплотившийся на земле

Культ Иисуса Христа в жизни Федора Достоевского

Очарование Иисусом Христом: «мир спасет красота»

Образ Иисуса Христа в романах Федора Достоевского

Иисус Христос и воскрешение плоти

Глава 5. «Священная болезнь» Достоевского

Датировка первого припадка

Докаторжный период: истоки болезни писателя

Версия Зигмунда Фрейда

Истоки болезни Федора Достоевского: продолжение

Эпилепсия Федора Достоевского: духовные аспекты

Глава 6. Теодицея глазами Достоевского

Федор Достоевский — постановка проблемы теодицеи: до «Братьев Карамазовых»

Бунт Ивана Карамазова

Поэма о Великом инквизиторе

Попытка положительного решения проблемы теодицеи: старец Зосима

Заключение