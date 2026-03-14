В созвездии имен есть одно, не менее известное, принадлежащее не самому выдающемуся и не самому положительному персонажу той эпохи. Игорь Святославич Новгород-Северский, правитель окраинного удельного княжества, «прославился» разве что сварами с другими князьями и кочевниками, а особенно — самым большим поражением в своей жизни, едва не обернувшимся крахом для всей Руси.
Пожалуй, его история на слуху не меньше, а возможно, и больше, чем свершения киевского «самовластца» Ярослава Мудрого или Всеволода Большое Гнездо, «царствовавшего» во Владимире. Последний, кстати, жил в одно время с нашим героем — но едва ли не пропадает в его тени.
Причина этой невероятной славы северского князя, показавшейся бы абсурдом любому его современнику, ясна. Чаще всего имя князя упоминается в сочетании «Слово о полку Игореве».
Не знающая равных в литературе домонгольской поры, сразу после публикации заворожившая почитателей и обретшая недоброжелателей поэма моментально сделала своего главного персонажа героем большой Истории.
Сергей Алексеев - Игорь Святославич
Сергей Алексеев. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 348[4] с: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 55).
ISBN 978-5-235-03664-2
Сергей Алексеев - Игорь Святославич - Жизнь замечательных людей - Содержание
Предисловие
Глава первая. Русь удельная
Глава вторая. Спор о «Слове»
Глава третья. Наследство «Гориславича»
Глава четвертая. Ольговичи
Глава пятая. Дитя усобицы
Глава шестая. Юность
Глава седьмая. Падение Киева
Глава восьмая. Новгород-Северский
Глава девятая. «Или мы не князи?»
Глава десятая. Поход.
Глава одиннадцатая. Новые войны
Глава двенадцатая. Чернигов
Примечания
Приложение. Родословные поколенные росписи основных ветвей династии Рюриковичей, упоминаемых в книге
Основные даты жизни и деятельности Игоря Святославича Новгород-Северского
Библиография
