Превыше же всех прославила Владимира на земле Русская Церковь, добавив своею властью, но не своею, надо думать, волею к имени крестителя Руси не прозвище, но нечто большее — Святой. Крещение Руси — поворотный акт во всей ее истории, с чем согласны и недоброжелатели. И имя Владимира по справедливости оказалось навечно связано с этим величайшим событием.

Значение совершенного Владимиром для Руси трудно переоценить. Даже человек, чуждый христианства, не может не видеть — изменилось многое в самых основах общественного бытия. Распространяется письменность, и появляются первые книги. Рождается древнерусское зодчество, и возводятся первые монументальные соборы. Вырастают и твердо стоят первые города — не просто торговые поселки и дружинные базы, а подлинные города, крупные, населенные посадским людом.

Сергей Алексеев - Крещение Руси и Владимир Святой

С.В. Алексеев. — М. : Вече, 2017. — 320 с. — (Россия. Моя история).

Сергей Алексеев - Крещение Руси и Владимир Святой - Содержание

ИСТОЧНИКИ

РУСЬ ДО ВЛАДИМИРА

ОЛЬГА И СВЯТОСЛАВ

СЫН МАЛУШИ

НОВГОРОД

НАСЛЕДСТВО СВЯТОСЛАВА

ОЛАВ

СХВАТКА ЗА СЕВЕР

КИЕВСКИЙ СТОЛ

ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ

БОГИ ВЛАДИМИРА

ЖЕНЫ ВЛАДИМИРА

ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА

ПОИСКИ НА ВОСТОКЕ

ОБРАЩЕНИЕ

КРЕЩЕНИЕ

ВЗЯТИЕ КОРСУНИ

ЖЕНИТЬБА

КРЕЩЕНИЕ КИЕВА

КРЕЩЕНИЕ НОВГОРОДА

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

РУСЬ ОБНОВЛЕННАЯ

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

ТОРЖЕСТВА И НЕУДАЧИ

СПОКОЙНАЯ ПОРА

ТРЕВОГИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ ВЛАДИМИРА

КОММЕНТАРИЙ