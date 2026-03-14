Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 1

Category ESXATOS BOOKS, Reference, Religious Studies Atheism

В конце 60-х—начале 70-х гг. XII в. произошло объединение земель Рашки под властью жупана Стефана Немани. Этому объединению предшествовала борьба с братьями, пользовавшимися поддержкой императора Мануила. Формально признав верховенство императора, Неманя добился примирения с братьями на выгодных условиях. В итоге не только Рашка, но и Дукля вошла в состав его собственных владений. Независимость и единство «Сербских и Поморских земель» закрепила война с Византией, начатая Неманей в союзе с венгерским королем и братьями уже после смерти Мануила, в 1180-х гг. В итоге восстановилась ситуация, существовавшая до византийских завоеваний первой половины — середины XII в. Хорватия, север Далмации и, номинально, Босния отошли в венгерскую сферу влияния, тогда как все земли к юго- востоку охватило новое Сербское государство. Другим важным направлением деятельности Немани явилось утверждение в Сербии православия. Дуклянские короли исповедовали католицизм, тогда как в Загорье широкое распространение получила ересь богомилов. Последние в сербских землях называли себя обычно просто «христианами», а позднее получили еще и имя «бабунов». В Боснии богомильство оставалось распространено вплоть до османского завоевания, пользуясь поддержкой немалой части аристократии и оформившись в централизованную церковь во главе с «дедами». Судя по отрывочным свидетельствам источников, в Рашке до Немани ситуация была во многом сходной. Став великим жупаном Сербии, Не- маня разгромил еретиков, утвердив православие в качестве государственной религии. В Приморье он время от времени пытался подавить местные католические епархии старых далматинских городов (Дубровника, Котора, Бара) или, по крайней мере, ограничить их влияние на славян. Отчасти это удалось. В 1195 или 1196 г. Стефан Неманя отрекся от престола в пользу своего второго сына, Стефана Немани-младшего. Приняв монашеский постриг с именем Симеон, он ушел на Афон, где с юных лет монашествовал его младший, любимый сын Растко (Сава). На Афоне Симеон и Сава основали сербский монастырь Хиландар, ставший важнейшим центром развития сербской христианской культуры. Здесь Симеон-Стефан и умер в 1199 или 1200 г.

Сергей Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 1: Жития святых Симеона и Савы. Жития королей и архиепископов сербских

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2016. 720 с.

Серия"Slavica Petropolitana"

ISBN 978-5-85803-497-1

Сергей Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 1: Жития святых Симеона и Савы. Жития королей и архиепископов сербских - Оглавление

Предисловие

  • Держава Неманичей: взлет и падение

  • Источники по истории сербских и сопредельных земель в XII—XIV вв.

  • Сербская историческая агиография: между хроникой и житием

  • Жития святых Симеона и Савы

  • Жития королей и архиепископов сербских

  • Памятники исторической агиографии конца XIV—XVII в

  • О переводе

Часть первая. Жития святого Симеона и святого Савы

  • I. Святой Сава. Житие святого Симеона

  • II. Стефан Первовенчанный. Житие святого Симеона

  • III. Доментиан. Житие святого Симеона

  • IV. Доментиан. Житие святого Савы

  • V. Феодосий. Житие святого Савы

  • Приложение 1. Даниил III. Синаксарные жития святых Савы и Симеона

  • Приложение 2. Паисий. Житие святого Симона

Часть вторая. Даниил II и его продолжатели. Жития королей и архиепископов сербских

  • I. Жития королей

  • II. Жития архиепископов

  • Приложение 1. Даниил III. Синаксарное житие Милутина

  • Приложение 2. Григорий Цамблак. Житие Стефана Дечанского

  • Приложение 3. Паисий. Житие царя Уроша

Комментарий

Терминологический словарь

Словарь-указатель персоналий

Указатель географических и этнических названий

Summary

Библиография

