Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 1

В конце 60-х—начале 70-х гг. XII в. произошло объединение земель Рашки под властью жупана Стефана Немани. Этому объединению предшествовала борьба с братьями, пользовавшимися поддержкой императора Мануила. Формально признав верховенство императора, Неманя добился примирения с братьями на выгодных условиях. В итоге не только Рашка, но и Дукля вошла в состав его собственных владений. Независимость и единство «Сербских и Поморских земель» закрепила война с Византией, начатая Неманей в союзе с венгерским королем и братьями уже после смерти Мануила, в 1180-х гг. В итоге восстановилась ситуация, существовавшая до византийских завоеваний первой половины — середины XII в. Хорватия, север Далмации и, номинально, Босния отошли в венгерскую сферу влияния, тогда как все земли к юго- востоку охватило новое Сербское государство. Другим важным направлением деятельности Немани явилось утверждение в Сербии православия. Дуклянские короли исповедовали католицизм, тогда как в Загорье широкое распространение получила ересь богомилов. Последние в сербских землях называли себя обычно просто «христианами», а позднее получили еще и имя «бабунов». В Боснии богомильство оставалось распространено вплоть до османского завоевания, пользуясь поддержкой немалой части аристократии и оформившись в централизованную церковь во главе с «дедами». Судя по отрывочным свидетельствам источников, в Рашке до Немани ситуация была во многом сходной. Став великим жупаном Сербии, Не- маня разгромил еретиков, утвердив православие в качестве государственной религии. В Приморье он время от времени пытался подавить местные католические епархии старых далматинских городов (Дубровника, Котора, Бара) или, по крайней мере, ограничить их влияние на славян. Отчасти это удалось. В 1195 или 1196 г. Стефан Неманя отрекся от престола в пользу своего второго сына, Стефана Немани-младшего. Приняв монашеский постриг с именем Симеон, он ушел на Афон, где с юных лет монашествовал его младший, любимый сын Растко (Сава). На Афоне Симеон и Сава основали сербский монастырь Хиландар, ставший важнейшим центром развития сербской христианской культуры. Здесь Симеон-Стефан и умер в 1199 или 1200 г.

Сергей Алексеев - Памятники сербской средневековой историографии XIII— XVII вв.: Переводы и исследование. Том 1: Жития святых Симеона и Савы. Жития королей и архиепископов сербских

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2016. 720 с.

Серия"Slavica Petropolitana"

ISBN 978-5-85803-497-1

Оглавление

Предисловие

Держава Неманичей: взлет и падение

Источники по истории сербских и сопредельных земель в XII—XIV вв.

Сербская историческая агиография: между хроникой и житием

Жития святых Симеона и Савы

Жития королей и архиепископов сербских

Памятники исторической агиографии конца XIV—XVII в

О переводе

Часть первая. Жития святого Симеона и святого Савы

I. Святой Сава. Житие святого Симеона

II. Стефан Первовенчанный. Житие святого Симеона

III. Доментиан. Житие святого Симеона

IV. Доментиан. Житие святого Савы

V. Феодосий. Житие святого Савы

Приложение 1. Даниил III. Синаксарные жития святых Савы и Симеона

Приложение 2. Паисий. Житие святого Симона

Часть вторая. Даниил II и его продолжатели. Жития королей и архиепископов сербских

I. Жития королей

II. Жития архиепископов

Приложение 1. Даниил III. Синаксарное житие Милутина

Приложение 2. Григорий Цамблак. Житие Стефана Дечанского

Приложение 3. Паисий. Житие царя Уроша

Комментарий

Терминологический словарь

Словарь-указатель персоналий

Указатель географических и этнических названий

Summary

Библиография