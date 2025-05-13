ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БОГОВ И ДЕМО НОВ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Согласно индуистской мифологии, наиболее полно отвечающей на этот вопрос, во главе Вселенной стоят «ВЫСШИЙ БОГ ТВОРЕЦ ВСЕЛЕННОЙ – БРАХМА», «ВЫСШИЙ БОГ ОХРАНИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ – ВИШНУ», и «ВЫСШИЙ ДЕМОН РАЗРУШИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ – ШИВА». (В процессе создания Вселенной «ВЫСШИЕ БОГИ МЕ НЯЮТСЯ МЕСТАМИ»). БРАХМА СКАЗАЛ: Я (БРАХМА) ЗАНЯТ ТВОРЕНИЕМ, ВИШНУ — ПОДДЕРЖАНИЕМ, А ТЫ (ШИВА) — РАЗРУШЕ НИЕМ МИРА КАЖДЫЙ ЦИКЛ ТВОРЕНИЯ. (Калика-пурана, 9) НИ БРАХМА НЕ ОТЛИЧЕН ОТ (ВИШНУ), НИ ШИВА ОТ БРАХМЫ, НО ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ (ТРЕХ) ВЕЧНА… ЭТО ТРИ ЧАСТИ РАЗДЕЛЕННЫЕ, ПРИЧИНА ТВОРЕНИЯ, ПОД ДЕРЖАНИЯ И КОНЦА. (Калика-пурана, 11) Им подчиняются «ПОЛУ-БОГИ», например, «ПОЛУ БОГИ МАНУ», и разные «ПОЛУ-ДЕМОНЫ». ПОД РУКОВОДСТВОМ ВОПЛОЩЕНИЯ ГОСПОДА (БРАХМЫ), МАНУ, СЫНОВЬЯ МАНУ, РИШИ, ИНДРА И ДЕ ВЫ ДАННОЙ МАНВАНТАРЫ ПРАВИЛИ ВСЕЛЕННОЙ (Солнечной системой и Землей)… СЫНОВЬЯ И ВНУКИ МАНУ ВЫПОЛНЯЛИ ПРИКАЗЫ ГОСПОДА (по воспитанию человечества). (Бхагавата-пурана, 8, 14) Им подчиняются другие «ПОЛУ-БОГИ» и другие «ПО ЛУ-ДЕМОНЫ». И так далее, по ступеням гигантской иерархи ческой лестницы вниз к звездно-планетарным системам. ЭВОЛЮЦИЯ ДУШИ (МОНАДЫ) ЧЕЛОВЕКА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. Согласно тем же индуистским мифам, «ДУША» человека в «эволюционном развитии Земли», по воле «ВЫСШЕГО ТВОРЦА ВСЕЛЕННОЙ БРАХМЫ», должна была пройти собственное эволюционное развитие в «7-ми ТЕЛАХ РАСАХ».

Алексей Долженков - Семь Откровений Иоанна Богослова

Современная трактовка

Издатель ИП Ромм 2019 178 стр.

ISBN 978-5-99062-281-4

Алексей Долженков - Семь Откровений Иоанна Богослова - Содержание

Глава 1. Битва «Сил Света» и «Сил Тьмы»

– Формирование «Космической Иерархии Света».

– Формирование «Космической Иерархии Тьмы».

– Армагеддон – Битва полу-Богов и полу-Демонов, Христа и Антихриста за влияние на человечество Земли.

Глава 2. «Откровения» Иоанна Богослова – кульминация пере хода человечества из 5-й арийской расы – в 6-ю гео космическую расу

– 1-е откровение человечеству – власть Антихриста.

– 2-е откровение человечеству– III мировая война.

– 3-е откровение человечеству– предвестники миро вой катастрофы.

– 4-е откровение человечеству– появление звезды на небе, «Огненное Крещение».

– 5-е откровение человечеству– космо-геологические последствия прохождения звезды около Земли (вар. па дение звезды на Землю?).

– 6-е откровение человечеству– гибель от 1/3 до 3/4 населения Земли.

– 7-е откровение человечеству– Страшный Суд.

Глава 3. Итоги «Апокалипсиса»…