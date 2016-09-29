Книга посвящена важнейшим вопросам нравственного воспитания девочки и предназначена для семейного чтения.

Особое внимание в ней уделяется подготовке девочки к семейной жизни, приобретению ею добрых навыков и качеств, необходимых будущей жене и матери.

С православной точки зрения здесь освещаются проблемы, особенно волнующие девочек-подростков: дружба и любовь, красота внешняя и внутренняя, справедливость и милосердие, выбор жизненного пути.Составленная в форме назидательных бесед мамы с дочерью, (в начале это маленькая пятилетняя девочка, в конце ей около пятнадцати лет), книга легко читается и, надеемся, окажется полезной как для родителей, так и для детей.

Алексий Грачев - Что необходимо знать каждой девочке, или Доверительные беседы о самом важном

Даниловский благовестник, М., 2008 ISBN 978-5-89101-23 Алексий Грачев - Что необходимо знать каждой девочке, или Доверительные беседы о самом важном - Оглавление

Впервые в жизни пятилетняя Наденька рассталась с мамой. Целых две недели гостила она у бабушки и очень соскучилась по дому. Последние несколько дней она даже по телефону не слышала любимого маминого голоса. Где же она? Взрослые отвечали, что мама болеет, но уже скоро поправится… Наконец за Надей приехал отец.– А мама где? – спросила девочка.– Дома. Ждет тебя и приготовила тебе сюрприз…Мама встретила их на пороге; она казалась немного усталой, но сияла радостью. «Слава Богу, приехали!» – сказала она и обняла Надю. Потом приложила палец к губам, призывая не шуметь, и поманила ее за собой в спальню.

Надя догадалась, что там и ждет ее обещанный сюрприз… Две недели она не видела этой комнаты и теперь не узнавала ее. В помещении царил полумрак: шторы были задвинуты, и ярко светился огонек лампадки перед иконой. Мебель была расставлена по-новому… Большой платяной шкаф стоял боком и отгораживал угол. А главное – в углу у стены стояла маленькая деревянная кроватка с решеткой, такая же, как была когда-то у Нади. Зачем она здесь?.. Надино сердце забилось в предчувствии чего-то необыкновенного; она подошла ближе и увидела… маленькое, красное и сморщенное личико с закрытыми глазками.– Ребеночек! – удивилась она. – Чей это?– Наш. Это твой братик.– Братик? Откуда он взялся? Кто его принес? И почему он такой… некрасивый?– А по-моему, он очень хорошенький, – с улыбкой отвечала мать. – Мне даже кажется, что никогда и на свете не было такого хорошенького ребеночка! Кроме только одного – девочки Наденьки…– Как? И я была на него похожа?– Конечно, вы же брат и сестра. Ты подожди: он подрастет и станет красивее… Но мы и сейчас его любим, правда?Но Надя никак не могла понять, что произошло.– Так мы его оставим у себя?.. А откуда он взялся?– Конечно, он останется у нас. Его дал нам Господь, чтобы мы все: и я, и папа, и ты – любили его, заботились о нем и воспитывали его.– Его дал нам Господь?.. А как его зовут?– У него пока еще нет имени.

Имя дается при крещении, в честь какого-нибудь святого. А твой братик еще не крещен. Мы вместе выберем для него имя и через некоторое время пойдем в церковь, чтобы батюшка окрестил его…– Значит, он тоже будет, как и я, ходить в церковь и причащаться?– Ну, разумеется, будет. Только ходить-то он еще у нас не умеет. Мы будем возить его в церковь в колясочке… А откуда он взялся, я расскажу тебе в другой раз. Теперь иди – переодевайся, мой руки и садись ужинать.Но Наденьку беспокоила еще одна мысль.– Мама, – спросила она нерешительно, – а меня ты теперь будешь меньше любить?..Мама опять крепко обняла и поцеловала ее:– Да что ты такое говоришь! Как же я могу тебя меньше любить? Ты же мой первенец. Ты моя главная помощница. Мы вместе будем заботиться о твоем братике и всегда будем неразлучны…Прошло еще две недели, и еще две… Надиного братишку окрестили с именем Сергей, в честь преподобного Сергия Радонежского. Надя удивлялась: он ничего не ест, кроме материнского молока, а растет не по дням, а по часам. И становится таким хорошеньким! Его кроватка еще стояла в спальне родителей, а Наденька спала и играла в своей маленькой комнате – детской.И хотя мама была часто занята с Сереженькой, она находила время и для своей дочурки. Иногда, уложив маленького и прикрыв дверь спальни, она приходила в детскую – и начинался долгий разговор.